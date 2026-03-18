Victor Angelescu, prima reacție după suspendarea primită de Rapid: „Nu mă așteptam să fie așa multe sectoare”

Cum a comentat Victor Angelescu sancțiunea drastică primită de Rapid după incidentele de la meciul cu U Craiova: „Știam că suntem aproape”
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.03.2026 | 22:30
Victor Angelescu prima reactie dupa suspendarea primita de Rapid Nu ma asteptam sa fie asa multe sectoare
Victor Angelescu, 41 de ani, prima reacție după sancțiunea primită de Rapid. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Victor Angelescu a oferit o primă reacție după ce clubul Rapid a fost sancționat de Comisia de Disciplină din cadrul FRF cu închiderea a nu mai puțin de 10 sectoare pe stadionul propriu la următorul meci disputat de giuleșteni din postură de gazde în play-off-ul din SuperLiga, respectiv cel contra lui U Cluj.

Ce a spus Victor Angelescu despre sancțiunea primită de Rapid

S-a ajuns în această situație din cauza incidentelor provocate de suporterii din Peluza Nord la partida din Giulești cu Universitatea Craiova, din finalul sezonului regulat. Atunci, fanii au folosit câteva materiale pirotehnice, iar unele dintre ele au ajuns la un moment dat chiar și în preajma suprafeței de joc.

Nu a fost prima dată când astfel de evenimene s-au petrecut la meciuri organizate de Rapid. Tocmai din acest motiv Angelescu a precizat că se aștepta la o astfel de sancțiune, chiar dacă nu chiar atât de drastică pe cum s-a întâmplat. De asemenea, cu această ocazie acționarul minoritar al clubului din Giulești, în vârstă de 41 de ani, a confirmat și că este vorba despre o decizie definitivă, care deci nu poate fi atacată în niciun fel.

Cum s-a ajuns ca Rapid să primească această sancțiune

Așadar, rapidiștii vor fi nevoiți să joace cu mult mai puțini suporteri în tribune decât în mod normal meciul cu U Cluj, programat după pauza competițională generată de partidele echipelor naționale. De asemenea, clubul din Giulești a primit și amenda maximă prevăzută de regulament în astfel de situații, de 60.000 de lei. Victor Angelescu a explicat că au fost depuse eforturi la acel duel cu Universitatea Craiova pentru împiedicarea suporterilor să introducă pe stadion materiale pirotehnice, dar pesemne că aceste demersuri nu au generat în cele din urmă efectul scontat, cel puțin nu în totalitate.

Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de...
Digi24.ro
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova

„Nu există, nu putem să atacăm, e definitivă. E păcat. Știam că suntem aproape de suspendarea unor sectoare, nu mă așteptam să fie așa multe. Astea sunt regulile, asta e legea în privința obiectelor pirotehnice. Vom juca fără spectatori. Au fost o petardă și două fumigene aruncate la un moment dat. Nu le este permis. Teoretic, e făcut un control corporal destul de bun, și Jandarmeria face.

L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”....
Digisport.ro
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Românii sunt inventivi. Câteodată ajung unii să mai intre cu o petardă, două. Am avut o discuție cu ei, am vorbit cu liderii galeriei înaintea meciului cu Dinamo. Nu s-a întâmplat nimic. E greu când jucăm sold-out. Așa cum am zis, regulile mi se par destul de exagerate. Înțeleg penalitatea financiară, dar nu cred că ajută cu nimic să închidă sectoare din stadion, să nu vină oamenii la meci, a spus Victor Angelescu, potrivit digisport.ro. 

Fanii lui Tottenham au răbufnit după titularizarea lui Drăgușin cu Atletico în Champions...
Fanatik
Fanii lui Tottenham au răbufnit după titularizarea lui Drăgușin cu Atletico în Champions League: „Cine a decis? Îl mai forțăm mult?”
Singurul jucător care a reușit să marcheze 4 goluri în derby-ul Craiova –...
Fanatik
Singurul jucător care a reușit să marcheze 4 goluri în derby-ul Craiova – Dinamo. A fost unul dintre cei mai tari atacanți români
LPF a anunțat programul etapei a 3-a din play-off și play-out. FCSB nu...
Fanatik
LPF a anunțat programul etapei a 3-a din play-off și play-out. FCSB nu joacă în weekend, Rapid – U Cluj e capul de afiș
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
