Victor Angelescu, prima reacție după suspendarea primită de Rapid: „Nu mă așteptam să fie așa multe sectoare”

Victor Angelescu a oferit o primă reacție după ce clubul Rapid a fost sancționat de Comisia de Disciplină din cadrul FRF cu închiderea a nu mai puțin de 10 sectoare pe stadionul propriu la următorul meci disputat de giuleșteni din postură de gazde în play-off-ul din SuperLiga, respectiv cel contra lui U Cluj.

Ce a spus Victor Angelescu despre sancțiunea primită de Rapid

S-a ajuns în această situație din cauza incidentelor provocate de suporterii din Peluza Nord la partida din Giulești cu Universitatea Craiova, din finalul sezonului regulat. Atunci, fanii au folosit câteva materiale pirotehnice, iar unele dintre ele au ajuns la un moment dat chiar și în preajma suprafeței de joc.

Nu a fost prima dată când astfel de evenimene s-au petrecut la meciuri organizate de Rapid. Tocmai din acest motiv Angelescu a precizat că se aștepta la o astfel de sancțiune, chiar dacă nu chiar atât de drastică pe cum s-a întâmplat. De asemenea, cu această ocazie acționarul minoritar al clubului din Giulești, în vârstă de 41 de ani, a confirmat și că este vorba despre o decizie definitivă, care deci nu poate fi atacată în niciun fel.

Cum s-a ajuns ca Rapid să primească această sancțiune

Așadar, , programat după pauza competițională generată de partidele echipelor naționale. De asemenea, clubul din Giulești a primit și amenda maximă prevăzută de regulament în astfel de situații, de 60.000 de lei. Victor Angelescu a explicat că au fost depuse eforturi la acel duel cu Universitatea Craiova pentru împiedicarea suporterilor să introducă pe stadion materiale pirotehnice, dar pesemne că aceste demersuri nu au generat în cele din urmă efectul scontat, cel puțin nu în totalitate.

„Nu există, nu putem să atacăm, e definitivă. E păcat. Știam că suntem aproape de suspendarea unor sectoare, nu mă așteptam să fie așa multe. Astea sunt regulile, asta e legea în privința obiectelor pirotehnice. Vom juca fără spectatori. Au fost o petardă și două fumigene aruncate la un moment dat. Nu le este permis. Teoretic, e făcut un control corporal destul de bun, și Jandarmeria face.

Românii sunt inventivi. Câteodată ajung unii să mai intre cu o petardă, două. Am avut o discuție cu ei, am vorbit cu liderii galeriei înaintea meciului cu Dinamo. Nu s-a întâmplat nimic. E greu când jucăm sold-out. Așa cum am zis, regulile mi se par destul de exagerate. Înțeleg penalitatea financiară, dar nu cred că ajută cu nimic să închidă sectoare din stadion, să nu vină oamenii la meci”, , potrivit