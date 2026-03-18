Victor Angelescu pune presiune pe FCSB în play-out: „Ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc”

Victor Angelescu a fost chestionat , care, în teorie, ar putea să rateze barajul de calificare în cupele europene, asta dacă nu va începe să aibă rezultate pozitive în play-out, iar acționarul de la Rapid a fost sincer.

Ce spune Victor Angelescu despre FCSB, după ce campioana României a început cu stângul play-out-ul

Oficialul grupării giuleștene spune că nu-și închipuie cum ar putea să rateze calificarea pentru barajul de cupele europene, însă dacă acest scenariu s-ar întâmpla ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc. Angelescu e de părere că dacă mai era puțin timp din sezonul regulat, trupa roș-albastră chiar reușea să ajungă în play-off.

„Ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc, nu cred așa ceva. Dacă mai dura campionatul două etape, intrau în play-off. A fost șocantă și retrogradarea lui Sepsi, dar se întâmplă o dată la 20-30 de ani surprize de genul. Au cel mai valoros lot din play-out, vor prinde cu siguranță barajul, sunt patru echipe cu drept”, a spus Victor Angelescu la

FCSB trebuie să termine între primele 10 pentru a prinde barajul de cupe europene

Conform regulamentului în vigoare, doar formațiile clasate pe pozițiile 7, 8, 9 și 10 sunt eligibile de a evolua în barajul de cupe europene. Desigur, poate să prindă și locul 9 sau 10 barajul, chiar dacă în teorie el se joacă între primele două clasate din play-out. Asta se întâmplă în situația în care există formații care nu au depus dosarul de licențiere pentru cupe europene sau formații care nu au obținut avizul pozitiv.

UTA, care în acest moment este pe primul loc în play-out, nu a depus dosarul și este din start eliminată din cursă. FC Botoșani, Farul Constanța și Csikszereda au făcut-o, alături de FCSB, iar astfel între aceste 4 echipe se dă bătălia. Așadar, FCSB are de îndeplinit două condiții pentru a juca barajul de cupe europene la finalul sezonului.

Campioana din ultimele 2 sezoane trebuie să termine între primele 4 din play-out și să nu aibă în fața ei mai mult de o echipă dintre cele 3 menționate mai sus, FC Botoșani, Farul Constanța și Csikszereda.