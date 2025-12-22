Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Victor Angelescu pune tunurile pe jucători și pe Gâlcă după FCSB – Rapid 2-1: „Sunt foarte dezamăgit. Trebuie să arăți că vrei, dar ne-a fost frică! Nu am existat!”. Exclusiv

Ce a declarat Victor Angelescu, oficialul de la Rapid, la o zi după înfrângerea din derby-ul cu FCSB. „Nu am avut mentalitatea pe care trebuia să o avem”.
Alex Bodnariu
22.12.2025 | 10:59

Concluziile lui Victor Angelescu după FCSB - Rapid 2-1
Rapid s-a văzut învinsă în ultimul derby al anului 2025, iar giuleștenii au ajuns la 4 de meciuri consecutive fără victorie. Victor Angelescu, oficialul clubului, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a declarat că este dezamăgit de ceea ce a văzut în duelul cu rivalii de la FCSB.

Rapid, răpusă de FCSB în ultimul meci din 2025

Giuleștenii au făcut un meci sub așteptări pe Arena Națională. FCSB a fost echipa mai curajoasă. Roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 și s-au apropiat de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii. În schimb, Rapid poate coborî de pe primul loc dacă Universitatea Craiova își câștigă meciul din ultima rundă.

Rapid a arătat mult prea puțin în derby-ul cu FCSB. Echipa lui Costel Gâlcă nu a contat în prima repriză, iar mult prea târziu automatismele au început să funcționeze, asta deși cei de la FCSB au jucat cu un prim 11 cu multe improvizații, mai mulți jucători fiind indisponibili.

Dezamăgire mare în Giulești după FCSB – Rapid 2-1. Concluziile lui Victor Angelescu

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, s-a declarat, la fel ca suporterii echipei din Giulești, dezamăgit de ceea ce a văzut în partida cu FCSB. Acesta consideră că elevii lui Costel Gâlcă trebuiau să intre mai motivați pe teren și trage un semnal de alarmă pentru anul ce urmează.

„Sunt dezamăgit de joc, mai ales în prima repriză. Poți să pierzi, mai ales într-un derby cu o echipă care, până la urmă, este actuala campioană a României, are rezultate bune și în cupele europene. Poți să pierzi, dar trebuie să joci de la egal la egal și să arăți că vrei victoria. Din păcate, noi în prima repriză nu am existat. Am intrat cu frică, nu pentru că am fost mai slabi, ci pentru că nu am avut mentalitatea pe care trebuia să o avem. Sunt foarte dezamăgit.

Unele derby-uri le câștigi, pe altele le pierzi. Mai mult contează atitudinea, iar în prima repriză, cel puțin, a lăsat de dorit. Am intrat cu frică. E clar că a fost trac la unii jucători. Trebuie să învățăm din acest lucru. Am avut până acum un campionat foarte bun. Sunt mulțumit de numărul de puncte și de locul pe care suntem, dar conta să terminăm anul, știu eu, mai bine.

Nu am făcut un campionat slab, suntem în continuare pe primul loc. Într-adevăr, ultimele meciuri au fost slabe, dar am arătat că suntem o echipă valoroasă”, a declarat Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

