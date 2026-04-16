Victor Angelescu, pus în dificultate în direct de Adrian Mutu: „Ți-am spus și ție, când eram acolo, că Rapid are nevoie de asta!”

Acționarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu, a avut un dialog cu Adrian Mutu, fostul antrenor din Giulești, iar concluzia tehnicianul a fost una clară.
Mihai Alecu
16.04.2026 | 19:30
Adrian Mutu l-a contrazis pe Victor Angelescu. Foto: Sport Pictures
Adrian Mutu nu a fost de acord cu Victor Angelescu, cel care a spus că lotul actual al celor de la Rapid este unul apropiat ca valoare cu cel pe care l-a avut Cristiano Bergodi în urmă cu doi.

Adrian Mutu l-a contrazis pe Victor Angelescu în direct: „Nu sunt de acord!”

„Briliantul” nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut că inclusiv lotul pe care el l-a avut la dispoziție pe când era la Rapid era unul mai bun față de cel pe care Constantin Gâlcă îl are în acest moment. Mutu a semnalat că există o problemă în ceea ce privește postul de număr 9, acolo unde Elvir Koljic nu a convins, iar Daniel Paraschiv, adus în iarnă, nu a avut nici el evoluțiile așteptate.

  • Adrian Mutu: Ți se pare că e cea mai bună echipă a Rapidului?
  • Victor Angelescu: Da, mi se pare sensibil egală cu cea în care am intrat în play-off cu Bergodi.
  • Adrian Mutu: Eu nu sunt de acord. Ți-am spus și ție, când eram acolo, că Rapidul are nevoie de atacand. Anul ăsta nu aveți atacant, iar voi știți bine. Nu aveți o echipă de titlu. Nu ați construit o echipă de titlu. Nu mi se pare mai bună decât ce am avut eu și ce a avut Bergodi.

Rapid a început cu mari speranțe play-off-ul, însă rezultatele nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor

Prima etapă din play-off o găsea pe Rapid cu mari speranțe la câștigarea campionatului, iar giuleștenii au reușit o victorie foarte importantă, pe teren propriu, 3-2, cu Dinamo, iar speranțele suporterilor că vor vedea un nou titlu câștigat de gruparea bucureșteană pentru prima dată din 2003 au crescut și mai mult. Totuși, a urmat o cădere pentru formația pregătită de Costel Gâlcă, care practic a ieșit din lupta pentru primul loc.

A fost un eșec la CFR Cluj, 0-1, după care o nouă înfrângere, acasă, cu Universitatea Cluj, 1-2, iar duelul cu FC Argeș, din Giulești, a adus doar un egal, 0-0. Astfel, cei de la Rapid au ajuns la 7 puncte distanță față de U Cluj, grupare care conduce în acest moment clasamentul din SuperLiga.

Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
UEFA Europa League, manșa retur a sferturilor. Ionuț Radu, titular în Celta Vigo...
Fanatik
UEFA Europa League, manșa retur a sferturilor. Ionuț Radu, titular în Celta Vigo – Freiburg! Spaniolii au nevoie de un miracol pentru a ajunge în semifinale
Fostul fotbalist de la Arsenal, Liverpool și Juventus a murit într-un accident teribil!
Fanatik
Fostul fotbalist de la Arsenal, Liverpool și Juventus a murit într-un accident teribil!
Răzvan Burleanu, replică tăioasă pentru Edi Iordănescu: „Trebuie să-l înțelegeți, cred că a...
Fanatik
Răzvan Burleanu, replică tăioasă pentru Edi Iordănescu: „Trebuie să-l înțelegeți, cred că a regretat că nu a continuat"
BOMBĂ! Edi Iordănescu a rupt tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de...
iamsport.ro
BOMBĂ! Edi Iordănescu a rupt tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la echipa națională: 'Asta am cerut!'
