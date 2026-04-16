Victor Angelescu, pus în dificultate în direct de Adrian Mutu: „Ți-am spus și ție, când eram acolo, că Rapid are nevoie de asta!”

Adrian Mutu nu a fost de acord cu Victor Angelescu, cel care a spus că lotul actual al celor de la Rapid este unul apropiat ca valoare cu cel pe care l-a avut Cristiano Bergodi în urmă cu doi.
„Briliantul” nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut că inclusiv lotul pe care el l-a avut la dispoziție pe când era la Rapid era unul mai bun față de cel pe care Constantin Gâlcă îl are în acest moment. Mutu a semnalat că există o problemă în ceea ce privește postul de număr 9, acolo unde Elvir Koljic nu a convins, iar Daniel Paraschiv, adus în iarnă, nu a avut nici el evoluțiile așteptate.
Prima etapă din play-off o găsea pe Rapid cu mari speranțe la câștigarea campionatului, iar giuleștenii au reușit o victorie foarte importantă, pe teren propriu, 3-2, cu Dinamo, iar speranțele suporterilor că vor vedea un nou titlu câștigat de gruparea bucureșteană pentru prima dată din 2003 au crescut și mai mult. Totuși, a urmat o cădere pentru formația pregătită de Costel Gâlcă, care practic a ieșit din lupta pentru primul loc.
A fost un eșec la CFR Cluj, 0-1, după care o nouă înfrângere, acasă, cu Universitatea Cluj, 1-2, iar duelul cu FC Argeș, din Giulești, a adus doar un egal, 0-0. Astfel, cei de la Rapid au ajuns la 7 puncte distanță față de U Cluj, grupare care conduce în acest moment clasamentul din SuperLiga.