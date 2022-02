Victor Angelescu liniștește apele la Rapid: „Nu sunt probleme financiare, chiar dacă pleacă partenerul ceh!”. Ce spune despre situația lui Mihai Iosif

Finanțatorul giuleștenilor a transmis că cea mai lungă perioadă de întârziere a salariilor jucătorilor a fost de cinci zile, dar s-a rezolvat imediat problema.

Victor Angelescu a spus și că postul lui Mihai Iosif nu e amenințat momentan, dar totul se poate schimba dacă rezultatele nu vor mai fi satisfăcătoare.

Victor Angelescu liniștește spiritele de la Rapid

Victor Angelescu a lămurit și i-a liniștit pe fanii care erau îngândurați din cauza zvonurilor conform cărora giuleștenii au probleme financiare:

„Nu mai sunt întârzieri, au fost întârzieri de cinci zile, nu de trei luni. Avem un litigiu cu un creditor din Liga 2, pentru că au fost niște penalizări foarte mari.

Noi nu credem că trebuie să plătim mai mult de jumătate din suma cerută, dar nu e o sumă atât de mare cât să nu poată fi plătită”.

„De când am preluat eu și partenerul meu ceh echipa, am fost jumate-jumate, așa am contribuit și la nevoile clubului, nu am avut niciodată până acum divergențe cu dânsul. El continuă să aibă 50% din acțiuni.

Și dacă ar fi să iasă, eu aș putea să le iau pe toate, nu s-ar pune problema financiară la Rapid”, a mai spus Victor Angelescu, la TV .

„Nu există un gând să-l schimbăm pe Miță Iosif!”

Victor Angelescu a continuat și a anunțat că și că nu se pune problema, momentan, să îl schimbe pe tehnician:

„Au fost mulți care și-au arătat interesul în ultimul timp, dar nu e o problemă dacă partenerul meu vrea să facă un pas în spate, dar nu s-a discutat.

În momentul de față, nu a existat niciun gând să îl schimbăm pe Miță Iosif. În viitor, ca orice antrenor care nu are rezultate, îl schimbăm, dar acum nu se pune problema de așa ceva”.

„Sunt multe echipe care se luptă pe unul-două locuri de play-off. Nu e imposibil, noi vrem, dar nu va fi ușor, asta e clar. Nu ne mai gândim la transferuri!

Legat de Săpunaru, noi îl susținem pe Cristi în demersul său, dar nu este o problemă care să fie legată de club”, a mai spus finanțatorul Rapidului.