Victor Angelescu, despre viitorul Rapidului: „Nu cred că a existat un antrenor mai susținut de mine ca Mihai Iosif!”

Finanțatorul Rapidului este de părere că Mihai Iosif trebuie respectat pentru ce a făcut la Rapid, însă i-a explicat în direct la TV că nu trebuia să fie afectat de faptul că Marius Șumudică sau Adrian Mutu s-au aflat în tribune la meciurile echipei.

Victor Angelescu a vorbit despre viitorul Rapidului

Victor Angelescu a vorbit și consideră că a fost o greșeală atunci când s-a schimbat obiectivul echipei din a se salva de la retrogradare în a lupta pentru un loc în play-off:

„Nu știu… mâine o să mă întâlnesc și cu Daniel Niculae, o să mă întâlnesc și cu Miță. Nu îmi imaginam că ajungem cu meciurile astea fără victorie, dar nu îmi imaginam nici că facem parcursul bun de la începutul sezonului.

O să intrăm în play-out și sper ca băieții să-și revină. Suntem o echipă de mijlocul clasamentului, nu cred că băieții ar trebui să aibă emoții cu retrogradarea”.

„Poate am greșit și noi când am spus că rămâne același obiectiv și după am schimbat, iar din momentul în care am declarat că vrem să ne batem la play-off, adică după meciul cu FC Argeș, am început să pierdem. Suntem o echipă nou-promovată, sunt alte echipe mai bune ca noi, trebuie să recunoaște. Învățăm și noi din greșeli!

A fost dorința jucătorilor, ei și-au dorit în primul rând, apoi a fost dorința fanilor.

Fanii au fost alături de jucători, alături de antrenor, nu am ce să le reproșez. Dacă ne uităm la retur, am câștigat un singur meci, e normal să existe presiune, să fim serioși, nu doar la Rapid, la orice echipă”, a mai spus finanțatorul Rapidului, la TV .

„Nu există jocuri de culise la Rapid! Eu sunt patronul!”

Victor Angelescu a continuat și i-a explicat lui să se simtă atacat de Marius Șumudică sau de către : „Poate e și vina conducerii tehnice, nu știu… nu cred că un jucător a intrat cu gândul să ia cartonașul roșu sau galben, nu mă pricep, nu știu.

Întrebați-l pe Adrian Mutu, întrebați-l pe Marius Șumudică ce făceau în tribune, nu știu eu. Am spus că mai avem un meci, nu știu ce se va întâmpla, mâine vorbim mai multe, acum echipa e la Craiova, așteptăm să vină.

Nu există nimic din culise, nu știu dacă a fost un antrenor mai susținut de mine sau de Daniel Niculae, nu se pune problema unor jocuri de culise, eu sunt patronul, dacă doream să plece mai demult, pleca”.

„Eu îl apreciez, el ne-a promovat, a avut niște rezultate la care nimeni nu se aștepta. E normal să fie frustrat când nu iese jocul.

Șumudică e rapidis, cât timp e în țară și vrea să vină la meci, nu e o problemă. Eu cred că antrenorii noștri ar trebui să nu mai ia de bun ce se vorbește în presă.

Nu văd o prezență la un meci ceva definitiv pentru schimbarea antrenorului”, a mai spus Victor Angelescu.