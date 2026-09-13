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În ultimele zile, în peisajul fotbalistic intern a apărut informația conform căreia Costel Gâlcă (54 de ani) și staff-ul cu care a lucrat la Rapid au dat în judecată clubul alb-vișiniu pentru neplata unor salarii. Dinspre clubul din Giulești vine o reacție surprinzătoare. Victor Angelescu (42 de ani) explică extrem de interesant situația: „ne-am asumat”.

Ce spune conducerea Rapidului după ce Costel Gâlcă a reclamat clubul la Comisii: „Ne-am asumat!”

Cu fostul component al „Generației de Aur” pe bancă, Costel Gâlcă, giuleștenii au ratat calificarea în cupele europene la finele sezonului trecut, deși în timpul sezonului regular, apoi la start de play-off, echipa avusese o perioadă în care se luptase chiar pentru primele locuri. Nu de puține ori, antrenorul a reproșat că nu a avut suficientă putere de decizie în ceea ce privește lotul și transferurile. Treptat, relația cu șefii clubului s-a deteriorat pe parcursul sezonului. Gâlcă a mai rămas însă pe bancă până la finalul campionatului, iar după 0-0 cu Universitatea Craiova, în ultima etapă, Rapid a oficializat despărțirea.

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Recent, . Alături de fostul tehnician, au mai intentat acțiuni la Comisii antrenorul secund Dumitru Uzunea, preparatorul fizic Ciprian Prună și analistul video Marius Francisc.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele Rapidului a confirmat această informație. Victor Angelescu a surprins însă atunci când a punctat faptul că clubul din Giulești și-a asumat ajungerea în acest punct de „judecată” cu fostul antrenor. „Este o chestie pe care o știam și putem spune, în ghilimele, că ne-am dorit acest lucru. (n.r. Cum adică v-ați dorit?) O să fie plătit, dar la momentul potrivit”, punctează Angelescu.

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Gâlcă primește asigurări de la șefii Rapidului: „100% o să-și ia banii!”

Întrebat dacă prin această întârziere a plății salariilor pentru a vrut să-l „pedepsească” pe tehnician pentru o serie de declarații tăioase făcute în perioada mandatului, Angelescu a spus: „(n.r. Ați vrut să-l pedepsiți?) Nu pedepsim pe nimeni. (n.r. Este o decizie asumată să-l întârziați cu banii?) E ceva ce știam și e asumat.

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(n.r. V-a deranjat despărțirea de Costel Gâlcă?) Nu vreau să intru într-o polemică. Repet: este o chestie asumată. Vă pot spune că 100% o să-și ia banii pentru că așa e normal. Au fost alte priorități în momentul de față”, a explicat oficialul Rapidului.

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