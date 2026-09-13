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Victor Angelescu, reacție surprinzătoare după ce Costel Gâlcă a reclamat Rapidul la Comisii: „Ne-am asumat!”

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid din sezonul trecut, a reclamat reclamat clubul din Giulești la Comisii. Victor Angelescu are o reacție surprinzătoare după acest pas făcut de tehnician.
Adrian Baciu
13.09.2026 | 12:17
Victor Angelescu reactie surprinzatoare dupa ce Costel Galca a reclamat Rapidul la Comisii Neam asumat
EXCLUSIV FANATIK
Ce spun șefii de la Rapid după ce Costel Gâlcă a reclamat clubul la Comisii. Sursa foto: colaj Fanatik
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În ultimele zile, în peisajul fotbalistic intern a apărut informația conform căreia Costel Gâlcă (54 de ani) și staff-ul cu care a lucrat la Rapid au dat în judecată clubul alb-vișiniu pentru neplata unor salarii. Dinspre clubul din Giulești vine o reacție surprinzătoare. Victor Angelescu (42 de ani) explică extrem de interesant situația: „ne-am asumat”.

Ce spune conducerea Rapidului după ce Costel Gâlcă a reclamat clubul la Comisii: „Ne-am asumat!”

Cu fostul component al „Generației de Aur” pe bancă, Costel Gâlcă, giuleștenii au ratat calificarea în cupele europene la finele sezonului trecut, deși în timpul sezonului regular, apoi la start de play-off, echipa avusese o perioadă în care se luptase chiar pentru primele locuri. Nu de puține ori, antrenorul a reproșat că nu a avut suficientă putere de decizie în ceea ce privește lotul și transferurile. Treptat, relația cu șefii clubului s-a deteriorat pe parcursul sezonului. Gâlcă a mai rămas însă pe bancă până la finalul campionatului, iar după 0-0 cu Universitatea Craiova, în ultima etapă, Rapid a oficializat despărțirea.

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Recent, Costel Gâlcă și staff-ul său pe care l-a avut la Rapid au dat în judecată clubul alb-vișiniu pentru o serie de restanțe salariale. Alături de fostul tehnician, au mai intentat acțiuni la Comisii antrenorul secund Dumitru Uzunea, preparatorul fizic Ciprian Prună și analistul video Marius Francisc.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele Rapidului a confirmat această informație. Victor Angelescu a surprins însă atunci când a punctat faptul că clubul din Giulești și-a asumat ajungerea în acest punct de „judecată” cu fostul antrenor. „Este o chestie pe care o știam și putem spune, în ghilimele, că ne-am dorit acest lucru. (n.r. Cum adică v-ați dorit?) O să fie plătit, dar la momentul potrivit”, punctează Angelescu.

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Gâlcă primește asigurări de la șefii Rapidului: „100% o să-și ia banii!”

Întrebat dacă prin această întârziere a plății salariilor pentru Costel Gâlcă clubul Rapid a vrut să-l „pedepsească” pe tehnician pentru o serie de declarații tăioase făcute în perioada mandatului, Angelescu a spus: „(n.r. Ați vrut să-l pedepsiți?) Nu pedepsim pe nimeni. (n.r. Este o decizie asumată să-l întârziați cu banii?) E ceva ce știam și e asumat. 

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(n.r. V-a deranjat despărțirea de Costel Gâlcă?) Nu vreau să intru într-o polemică. Repet: este o chestie asumată. Vă pot spune că 100% o să-și ia banii pentru că așa e normal. Au fost alte priorități în momentul de față”, a explicat oficialul Rapidului.

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Victor Angelescu, reacție surprinzătoare după ce Costel Gâlcă a reclamat Rapidul la Comisii: „Ne-am asumat!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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