Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Victor Angelescu, reacție clară despre FCSB în play-off: “Nu și-i dorește nimeni! FC Argeș merită să fie acolo”. Exclusiv 

Oficialul celor de la Rapid, Victor Angelescu, are o opinie fermă privind prezența celor de la FCSB în play-off. Acesta spune clar că FC Argeș ar merita să prindă top 6, și nu echipa lui Gigi Becali.
Adrian Baciu
22.02.2026 | 12:26
Victor Angelescu reactie clara despre FCSB in playoff Nu sii doreste nimeni FC Arges merita sa fie acolo Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune oficialul lui Rapid, Victor Angelescu, despre prezența lui FCSB în play-off. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, nu prea îi dorește pe cei de la FCSB în play-off. Acesta spune că, fotbalistic, pentru echipa sa ar fi mult mai bine să joace acolo cu echipe mai ”neexperimentate”, precum Argeș, UTA sau FC Botoșani, decât cu trupa lui Gigi Becali, campioana din ultimele două ediții de SuperLiga.

Ce spune Victor Angelescu despre prezența lui FCSB în play-off: “Nu și-i dorește nimeni! FC Argeș merită să fie acolo”

În intervenția sa de duminică de la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a vorbit despre această palpitantă luptă pentru pozițiile de play-off din campionatul intern. S-a ajuns apoi la eternul subiect din această perioadă: prezența celor de la FCSB în play-off. Invitat duminică în emisiunea de la FANATIK, Dănuț Lupu l-a întrebat direct pe președintele Rapidului: ”Îți dorești FCSB-ul în primele 6?”.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere sportiv, normal că nu cred că își dorește nimeni FCSB în play-off. Asta pentru că e mai simplu să joci cu o echipă ca FC Argeș, UTA, FC Botoșani, adică mai neexperimentată, față de FCSB, care e campioana ultimilor doi ani. Din punct de vedere al fanilor sau fotbalistic, normal că încă două meciuri Rapid – FCSB, FCSB – Dinamo ar face bine fotbalului, dar așa nu știu, 51% nu mi-aș dori, 49% pentru frumusețe ar putea să intre”, a spus Angelescu.

Oficialul din Giulești i-a înțepat apoi pe rivalii de la FCSB și a spus că FC Argeș ar merita să ocupe locul 6. Angelescu este de părere că echipa din Trivale a fost clar dezavantajată de deciziile de arbitraj.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Realist vorbind, dacă mă întrebați pe mine, corect este ca FC Argeș să intre în play-off. FC Argeș ar fi trebuit să fie deja în play-off dacă nu existau greșelile de arbitraj”, a mai spus președintele Rapidului.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Digisport.ro
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit

Cum vede Victor Angelescu lupta la titlu. Cele 5 echipe cu șanse în opinia oficialului de la Rapid

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, conducătorul din Giulești a vorbit și despre lupta la titlu. A enumerat aici, ca echipe cu șansele cele mai mari la trofeu, pe U Craiova, Dinamo și Rapid, dar nu le-a exclus, după înjumătățire, nici pe U Cluj și CFR Cluj.

”(n.r. Lupta la titlu va fi în 3?) Nu, nu, nu. Sunt 3 echipe care în momentul de față au fost tot sezonul acolo: noi, Craiova, Dinamo. După înjumătățire va fi alt campionat. Normal, cele 3 din față au o șansă mai mare. Dar e U Cluj în spatele nostru, și CFR vine tare din spate.Dacă sunt 4 puncte de primul loc, de ce nu ai spera?”, a mai spus Angelescu.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, reacție clară despre FCSB în play-off: “Nu și-i dorește nimeni! FC Argeș merită să fie acolo”. Exclusiv

Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo:...
Fanatik
Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo: “Aioani a făcut infiltraţii! Şi-a asumat mari riscuri!”. Ce problemă a avut rezerva Iliev?
Victor Angelescu dezvăluie atuul Rapidului în victoria cu Dinamo: “A fost o lecţie...
Fanatik
Victor Angelescu dezvăluie atuul Rapidului în victoria cu Dinamo: “A fost o lecţie pentru noi!” Reacţie dură despre arbitraj: “Ne-au furat şapte penalty-uri, dacă o făceau şi pe asta…”
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în...
Fanatik
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
A fost om al străzii, dar fostul jucător de la FCSB și Rapid...
iamsport.ro
A fost om al străzii, dar fostul jucător de la FCSB și Rapid e gata să înceapă o nouă viață
Florin Prunea a văzut imaginile din lojă și a reaprins disputa: „Înseamnă că...
gsp.ro
Florin Prunea a văzut imaginile din lojă și a reaprins disputa: „Înseamnă că e închis la magazin la ora asta”
Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a...
Antena3 CNN
Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani
Ocolit de UEFA, Istvan Kovacs a primit vestea
Digisport.ro
Ocolit de UEFA, Istvan Kovacs a primit vestea
Metoda Anghel Saligny. Moldova se ridică în guvernarea Bolojan. Topul județelor care au...
Clever Media
Metoda Anghel Saligny. Moldova se ridică în guvernarea Bolojan. Topul județelor care au primit bani
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la...
gsp.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Ce vrea Carrefour să facă cu cei 823 mil. euro pe care îi...
zf.ro
Ce vrea Carrefour să facă cu cei 823 mil. euro pe care îi încasează de la Dedeman
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!