Victor Angelescu, reacție dură după Rapid – FCSB 1-2: ”Dacă iau titlul, să îl ia pe merit! Nu de maniera asta”

Giuleștenii au acuzat faptul că arbitrul în meciul Rapid – FCSB 1-2, iar Victor Angelescu nu a ratat momentul de a trimite ”săgeți” către Gigi Becali.

Victor Angelescu, a răbufnit după Rapid – FCSB 1-2

La finalul partidei din etapa a 6-a din SuperLiga, Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a recunoscut că odată cu acest eșec șansele de a mai prinde locul 4 au scăzut drastic și le-a cerut scuze fanilor.

ADVERTISEMENT

”Dacă FCSB câștigă titlul, măcar să îl ia pe merit, pe bune, nu să câștige de maniera asta. FCSB nu a meritat azi punctele. Nu poți să nu dai penalty. Folosesc strategia asta de 15 ani, ar face orice dacă se dictează ceva împotriva lor. O să construim și noi 3 biserici. Eu de fiecare dată am intrat și am apărat echipa cum am putut.

Matematic mai avem șanse, dar real nu cred că mai avem (n.r. – la locul 4). E un sezon ratat. Ne pare rău! Îmi prezint scuze fanilor. Au fost minunați și astăzi, dar din păcate i-am dezamăgit ca în alți ani”, a declarat Angelescu la .

ADVERTISEMENT

Avram a pus tunurile pe Radu Petrescu și Ovidiu Hațegan

Fostul arbitru Marius Avram a analizat faza în care giuleștenii au cerut lovitură de la 11 metri și a explicat că după intrarea lui Ștefan Târnovanu asupra lui Tobias Christensen.

”Din gesturile arbitrului îmi dau seama foarte clar că el a acordat lovitură de 6 metri. Face un semn către suprafața de poartă. Deci, el așa a văzut faza în momentul respectiv. La faza asta se vede foarte clar cum jucătorul care joacă clar mingea e jucătorul celor de la Rapid, iar Târnovanu, cu o intervenție neinspirată, sare direct în adversar.

ADVERTISEMENT

Este acțiune care se sancționează cu lovitură liberă. E penalty pentru Rapid. Sunt surprins de ce Ovidiu Hațegan nu a intervenit pentru a-i spune lui Radu Petrescu că trebuie să se uite la faza aceasta.

ADVERTISEMENT

Un jucător joacă clar mingea cu capul, iar celălalt intră în el cu forță. Forța impactului e atât de mare încât și Târnovanu rămâne gazon. Radu Petrescu trebuia să ia decizia. A avut un meci foarte slab”, a spus Avram.