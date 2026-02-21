Sport

Victor Angelescu, reacţie la ironia rivalilor după Rapid – Dinamo 2-1: „Există o karma şi lucrurile se întorc!” Jucătorii pe care îi vede mereu în echipa de start

Victor Angelescu a fost fericit la finalul derby-ului Rapid - Dinamo, scor 2-1, şi le-a răspuns rivalilor pentru ironia care a stârnit un scandal în spaţiul public.
Marian Popovici
22.02.2026 | 00:18
Rapid a câştigat cu 2-1 derby-ul împotriva lui Dinamo, pe Arena Naţională, graţie golurilor marcate de Borza şi Paraschiv. Giuleştenii au egalat la puncte rivala din Capitală, asigurându-şi cu cele trei puncte prezenţa în play-off.

Victor Angelescu a reacţionat după ironia dinamoviştilor înaintea derby-ului: „Există o karma”

Victor Angelescu a intrat în direct după meci şi a comentat ironia „câinilor” înaintea meciului, spunând că există „karma” şi astfel de lucruri se întorc. Finanţatorul Rapidului a lăudat şi decizia de a merge la VAR a lui Rareş Vidican, la golul marcat de Soro şi apoi anulat:

„Este foarte plăcut, oricum ar fi. Nu vreau să comentez, dar nu cred că îşi au locul asemenea lucruri. Există o karma şi lucrurile se întorc. Sunt mândru de jucătorii Rapidului, de fani. Nu vreau să comentez postarea.

Fiecare are strategia lui. Nu mi se pare că a fost cea mai potrivită, dar nu sunt în măsură. Cel mai mult contează victoria şi era neapărat să câştigăm. Era alt meci dacă luam golul respectiv (n.r. al lui Soro).

Nu era bine să luăm gol primii. Am revăzut faza, voiam să văd dacă intervine VAR. Sunt trei puncte mari, voiam să câştigăm să ţinem aproape de Dinamo şi Craiova. Pe protocolul VAR, arbitrul trebuia să intervină. Nu văd nicio problemă”, a spus Angelescu la Digisport.

Vrea să îi vadă cât mai des pe Dobre, Moruţan şi Petrila: „Sunt jucători de mare valoare”

Finanţatorul Rapidului a dezvăluit că vrea să îi vadă mai des în teren împreună pe Dobre, Moruţan şi Petrila, spunând că sunt jucători valoroşi care pot marca în orice moment:

„Mă bucur pentru ei, capătă încredere, Paraschiv a spart gheaţa, Moruţan a dat prima pasă de gol. Felicit echipa, au făcut un meci foarte bun, s-au apărat foarte bine. 

Sunt jucători care fac diferenţa şi atunci mi se pare normal că au jucat toţi trei (n.r. Moruţan, Dobre şi Petrila). Vreau să îi văd cât mai des pe cei trei, sunt jucători de mare valoare şi mi se pare normal să înscrie şi goluri. 

Era greu să nu existe zăpadă în tribune. E iarnă, e zăpadă, mă bucur că s-a dus meciul la bun sfârşit şi am câştigat. Ţine de fiecare echipă lupta la play-off. FCSB are şanse dacă va câştiga toate meciurile.

Este foarte interesant. Cine merită să ajungă acolo va ajunge. Eşti în play-off când ai făcut matematic punctele. Toate au un program dificil, vom vedea la final. Important este să facem noi cât mai multe puncte”, a spus Angelescu.

S-au închis transferurile la Rapid: „Nu mai aducem niciun jucător”

Preşedintele Rapidului a dezvăluit că nu va mai veni niciun jucător la echipă în această perioadă şi a declarat că transferul lui George Puşcaş la Dinamo este interesant, dar depinde de nivelul pe care îl va arăta atacantul:

Craiova arată foarte bine, merită locul 1. Până acolo avem meciul cu Slobozia, trebuie să luăm cele trei puncte. O să vedem în momentul jocului, dar nu este decisiv, mai ales că punctele se înjumătăţesc. 

Nu mai aducem niciun jucător. George Puşcaş este un jucător foarte bun, toată lumea îi ştie valoarea, să vedem la ce nivel fizic este. Astăzi sunt bucuros pentru toţi, pentru Gâlcă, pentru jucători, pentru Dan Şucu.

Sunt mândru de cum am jucat azi. Mai avem două meciuri plus zece în play-off şi trebuie să arătăm aşa cum am făcut-o azi”, a dezvăluit Victor Angelescu.

  • 52 de puncte a adunat Rapid
  • 40.000 de euro pe lună e salariul lui Moruţan la Rapid
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
