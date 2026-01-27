Sport

Victor Angelescu, reacție sinceră după ce i-a văzut împreună pe teren la Rapid pe Moruțan și Paraschiv: „Sunt convins”

Victor Angelescu a oferit primele reacții după UTA - Rapid 1-2. Ce spune președintele giuleștenilor despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.
Iulian Stoica
27.01.2026 | 08:30
Victor Angelescu, verdict după evoluțiile lui Paraschiv și Moruțan din UTA - Rapid 1-2. Sursă foto: Colaj Fanatik
În ciuda faptului că a deschis scorul prin Marius Coman, UTA a cedat pe teren propriu în fața lui Rapid, pentru giuleșteni punctând Alex Dobre și Leo Bolgado. Cel mai nou transfer al „feroviarilor”, Olimpiu Moruțan, a debutat la Arad, iar președintele Victor Angelescu a transmis cum i s-a părut mijlocașul venit de la Aris Salonic.

Victor Angelescu, mulțumit de debutul lui Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a semnat în această perioadă de mercato cu Rapid. Mijlocașul a debutat la primul meci după legitimare, cel cu UTA, iar evoluția sa a fost solidă.

La scurt timp după victoria cu UTA, Victor Angelescu s-a arătat mulțumit de aportul adus de Olimpiu Moruțan. Președintele de la Rapid susține că lotul este solid, iar toți cei care intră de pe bancă pot aduce în plus în joc.

„Am avut emoții. Iar am avut niște ocazii în a doua repriză… parcă nu mai voia să intre în poartă. Sunt fericit pentru debutul lui Olimpiu, toți de pe bancă au adus un plus extraordinar. Mă bucur pentru această victorie în deplasare.

Cu Kramer trebuie să vedem… e prea devreme să spunem. Pașcanu este suspendat, dar ați văzut că a intrat Leo Bolgado, a făcut-o foarte bine, îl mai aveam și pe Ciobotariu. Este o accidentare la genunchi, din cauza terenului, dar vom vedea după ce vom face mai multe verificări. Sper să nu fie de durată, pentru că nu mi-ar conveni. Înțeleg că i-a fugit picior pe gazon, pentru că era destul de moale”, a declarat Victor Angelescu, conform Digi Sport.

Ce spune Victor Angelescu despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv

Victor Angelescu a vorbit și despre evoluția lui Daniel Paraschiv. Președintele giuleștenilor a rămas surprins plăcut de atacantul venit în această iarnă și e convins că evoluțiile sale vor continua să crească.

„De Paraschiv mi-a plăcut foarte mult, mai ales mi-a plăcut efortul pe care l-a făcut. A alergat foarte mult. Sunt convins că vor veni și reușitele pentru el. Trebuie să capete și el ritm, pentru că nu a mai jucat de ceva timp.

Sunt convins că el și Moruțan vor arăta din ce în ce mai bine. Nu e nicio situație cu Christensen, orice jucător se uită ciudat când este schimbat. Christensen este unul dintre cei mai buni jucători ai noștri și sunt convins că va juca titular în majoritatea meciurilor”, a mai spus Victor Angelescu.

