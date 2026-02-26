Victor Angelescu reacționează dur după ultimele declarații din fotbalul românesc: „Am fost șocat!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Finalul sezonului regular din SuperLiga se aprinde. Victor Angelescu, președintele Rapidului, a reacționat dur, în exclusivitate pentru FANATIK, după declarația dată de Gino Iorgulescu, șeful de la LPF, care a spus că ar fi bine ca FCSB să prindă play-off-ul. Oficialul din Giulești este de părere că remarca a fost una total nepotrivită și lipsită de tact.

Victor Angelescu l-a taxat pe Gino Iorgulescu după ce șeful LPF a spus că ar fi bine ca FCSB să prindă play-off-ul

Șeful Ligii a vorbit despre play-off-ul SuperLigii României și a precizat că, în cazul în care FCSB nu ar prinde top 6, atunci automat toate echipele din prima ligă ar avea de suferit din punct de vedere financiar, întrucât formația lui Gigi Becali are cel mai mare public și face cel mai bun rating la TV.

este de părere că declarația lui Gino Iorgulescu nu a fost deloc potrivită. Oficialul clubului din Giulești a reacționat pentru FANATIK și a precizat că șeful Ligii Profesioniste de Fotbal ar trebui să își aleagă mai bine cuvintele, întrucât este obligat să arate echidistanță. Mai mult, Angelescu consideră că meritul sportiv ar trebui să fie scos în evidență.

„Am fost șocat să citesc declarația președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. Cineva în poziția lui nu are voie să își exprime opinia despre cine ar fi bine sau nu să intre în play-off sau să dea de înțeles că preferă o echipă în detrimentul altei echipe.

Președintele LPF trebuie să fie echidistant, să încurajeze meritul sportiv și să reprezinte la fel toate cele 16 echipe din Liga 1, nu să își spună preferințele public, nu că nu le-am fi știut, mai ales după ultimul scandal legat de schimbarea regulamentului în cazul Edjouma. Sper sincer ca, pe viitor, președintele LPF să țină pentru el propriile păreri sau preferințe și să nu le mai facă publice, cel puțin cât mai are mandat”, a declarat Victor Angelescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a declarat, de fapt, Gino Iorgulescu. Dani Coman a intervenit imediat

Gino Iorgulescu este de părere că un play-off fără FCSB nu ar fi la fel de urmărit la TV, iar banii ar scădea automat, în anii ce urmează, pentru restul echipelor din Superliga.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor”, a spus Gino Iorgulescu pentru Digi Sport.

„Să-și vadă de treaba lui și să facă mai mult pentru fotbalul românesc, nu să facă lobby pentru FCSB. În ultima perioadă a mai făcut declarații care nu au nicio legătură cu dezvoltarea fotbalului”, a fost replica lui Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș.