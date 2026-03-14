Victor Angelescu, replică acidă după protestele dinamoviștile cu privire la arbitraj: „Sunt doar frustrați că i-am bătut din nou”

Rapid București a profitat de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova în prima etapă de play-off și a devansat-o în clasament. Echipa antrenată de Costel Gâlcă s-a impus cu 3-2 în fața lui Dinamo, care a protestat vehement la adresa arbitrajului atât în timpul meciului, cât și la finalul celor 90 de minute.

Ce răspuns le-a dat Victor Angelescu dinamoviștilor după victoria de pe Giulești

Rapid a învins-o pe Dinamo de trei ori din tot atâtea întâlniri în acest sezon, însă victoria de sâmbătă seară este cea mai importantă, întrucât îi aduce pe giuleșteni în poziția de lideri în play-off. „Câinii roșii” au condus în două rânduri în această partidă din prima etapă de play-off, însă au sfârșit prin a nu lua niciun punct.

Unul dintre momentele importante a fost golul de 2-2 al lui Claudiu Petrila, pe care dinamoviștii l-au contestat, invocând un fault la Musi înaintea reușitei atacantului rapidist. Victor Angelescu a auzit plângerile adversarilor și este sigur că este vorba doar despre frustrarea unei noi înfrângeri în derby:

„M-am uitat cât am putut la reluări. Nu pare nimic în neregulă, este un duel normal, bărbătesc. Mai mult nu știu ce să spun. Nu este nimic în neregulă. A fost un joc intens, iar Kovacs a avut faze la limită. Nu am văzut reluări la toate fazele. Mi s-a părut aproape de roșu la Armstrong, dar dacă Istvan nu a dat…

O să mă uit din nou și o să am o părere mai clară. Știu de la cei din staff că înainte de golul de 2-1 pentru Dinamo a fost un henț la mijlocul terenului (n.r. – la Matteo Duţu). Cei de la Dinamo sunt frustrați că i-am bătut din nou. Azi am arătat mai bine, am avut spirit, am revenit de două ori și am avut mai multe ocazii. Am făcut un meci de play-off, am jucat mult mai bine decât ei și de aceea sunt frustrați. Nu ai ce să-i reproșezi lui Kovacs. Le-a dat penalty cu VAR, nu a fost o viciere de rezultat. Nu cred că avem ce să-i reproșăm. Am jucat mai bine și am câștigat. Nu a fost nicio tentă”, a spus Victor Angelescu, conform

Victor Angelescu, vrăjit de jocul lui Rapid. Cine au fost preferații săi

Rapid a făcut un meci bun în fața propriilor fani, iar Victor Angelescu a avut câțiva favoriți în această partidă. Președintele formației de sub Podul Grant a evidențiat doi dintre marcatorii din acest derby: Constantin Grameni și Claudiu Petrila:

„Sunt trei puncte extrem de importante, dar și mai important este spiritul arătat. Am revenit, am alergat cât am putut. E greu să intri de pe bancă în ultimele 10 minute, dar Gâlcă a luat decizii bune la schimbări. Mă bucur pentru Petrila, nu mai marcase de ceva timp. Dar toată echipa a făcut un meci extraordinar. Petrila mi-a plăcut mult, mă bucur pentru golul lui Vulturar. Felicitări! Grameni a făcut un meci foarte bun. Toată echipa s-a dăruit, am făcut un meci bun de la cap la coadă”, a mai spus Victor Angelescu.

Andrei Nicolescu a răbufnit la adresa arbitrajului. Tiradă la flash-interviu după Rapid – Dinamo 3-2

La finalul partidei de pe Giulești, Andrei Nicolescu a decis să nu lase niciun jucător al lui Dinamo să se prezinte la flash-interviu, așa că el a venit să ofere declarații în locul lor. și a spus despre că este greșeala de arbitraj a campionatului:

„Trebuie să nu ne ducem în zone în care să demonstrăm că avem aceeași mentalitate ca acum 20 de ani. În această seară, respectul pentru arbitraj mi s-a terminat. Am avut o întâlnire cu domnul Vassaras și am crezut că lucrurile merg într-o direcție bună. Este o bătaie de joc și o viciere de rezultat. Este de neînțeles că arbitrii la o asemenea cotă pot face greșeli de o asemenea manieră, pentru că nu vreau să mă gândesc la altceva. Nu putem juca în play-off așa. Dacă suntem arbitrați în felul acesta, nu mai este competiție. Aceasta este cea mai mare greșeală din tot campionatul ăsta”, a declarat Andrei Nicolescu, printre multe altele, la finalul partidei Rapid – Dinamo 3-2.