Victor Angelescu, replică dură pentru fanii Rapidului după ce a fost acuzat că joacă la pariuri! Mihai Stoica, dezvăluire în direct: „Știi câte mesaje primim eu și Gigi?”

ADVERTISEMENT

Cu ocazia meciului Dinamo – Rapid 3-1, jucat duminică seară pe Arena Națională în etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii, Victor Angelescu a fost acuzat de către unii dintre fanii echipei din Giulești că ar obișnui să joace la pariuri. „Victoraș, pariorul din oraș”, au transmis suporterii prin intermediul unui banner. Întrebat în legătură cu această chestiune, acționarul minoritar al clubului din Giulești a catalogat acuzațiile drept „aberații”.

Cum a reacționat Victor Angelescu după ce a fost acuzat de fanii Rapidului că ar juca la pariuri

Astfel, Angelescu a subliniat în mai multe rânduri că nu vrea să comenteze prea mult acest subiect. „Nu avea cui să îi fie adresat, nu mai e niciun Victor în club. Mi-e foarte greu să comentez asemenea aberații, vă dați seama. Trebuie să îi întrebați pe ei. Ca joc la pariuri, nu știu, o aberație, vă dați seama. Nu înțeleg, dar cred că sunt lucruri… De 20-30 de ani se fac. Nu am de gând să răspund. Dacă ei au considerat, nu am de ce să le răspund la asemenea aberații.

ADVERTISEMENT

De când am intrat în fotbal, nu poate să zică nimeni nimic de rău. Am luat Rapid din ligile inferioare, am dus-o unde am dus-o. Astfel de bannere nu își au locul. Sunt frustrați, e normal, echipa lor nu câștigă, sunt mulți care pentru asta trăiesc. Nu vreau să comentez”, în direct la

Dezvăluirea făcută în direct de Mihai Stoica

Imediat, , prezent de asemenea în studio, a abordat și el acest subiect și cu această ocazie a dezvăluit că inclusiv el și Gigi Becali, patronul de la FCSB, primesc frecvent astfel de acuzații: „Vrei să vezi câte mesaje primim, eu și Gigi, că jucăm la pariuri? Doar fotbaliștii pot face o înțelegere, nu conducătorii. Conducătorii nu pot regiza meciuri fără jucători. Eu m-am săturat să aud după meciuri chestia asta. Ce știați? Nu știați.

ADVERTISEMENT

Să spună cineva înainte de meci că va fi așa și să iasă așa. Se știe că au fost care au jucat la pariuri, au fost dovediți. Că nu s-au luat măsuri, aia e altceva. Tonali nu juca pe rezultatele lui, e foarte important. Alta e să joci că ai tu o pasiune. Paqueta, din câte am citit, le-a zis unora să joace că va lua galben. Și asta e foarte grav, trebuie definitiv scos din viața sportivă”.