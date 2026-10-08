Sport

Victor Angelescu, replică dură pentru oficialul LPF: „Aberant! Mi-am dat seama cu cine ține”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a reacționat după ce secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a declarat că gruparea giuleșteană „nu are valențe de club național”.
Bogdan Mariș
08.10.2026 | 15:45
Victor Angelescu replica dura pentru oficialul LPF Aberant Miam dat seama cu cine tine
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Victor Angelescu (42 de ani) a reacționat după afirmațiile făcute de secretarul general al LPF, Justin Ștefan, cu privire la statutul Rapidului. FOTO: Sport Pictures
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Victor Angelescu (42 de ani), acționar minoritar și președinte al Rapidului, i-a oferit replica secretarului general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ștefan, care afirmase că formația giuleșteană „nu are valențe de club național”, singura echipă care ar beneficia de acest statut fiind FCSB.

Victor Angelescu, deranjat de afirmațiile lui Justin Ștefan

Oficialul Rapidului a fost foarte deranjat de declarația lui Justin Ștefan. „Am văzut ceva de genul acesta. Am înțeles ceva cu club național. Dacă e așa, e aberant! Nu poți să spui asta. Am înțeles că a spus că doar FCSB e un club cu… (n.r. e jignitor?) Dar nu numai pentru Rapid. Și pentru Dinamo. Inclusiv pentru Craiova.

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Nu există un dubiu că Rapid și Dinamo, ca să mă refer doar la cluburile din București, nu sunt de valențe naționale. De Craiova, nu mai vorbim. Acolo e întreaga Oltenie. E aberant să spui asta”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport. Întrebat ce i-ar spune lui Justin Ștefan în momentul în care s-ar întâlni cu el, oficialul giuleștenilor a oferit un răspuns ironic: „Că mi-am dat seama cu cine ține”.

Ce a declarat Justin Ștefan

Justin Ștefan a analizat situația din SuperLiga în contexul atragerii de fonduri din domeniul privat. „E un lanț al slăbiciunilor. De regulă, banii îi atragi dacă ai audiență. Aici mă refer la public, la fani, nu neapărat la cea de TV. Dacă nu ai potențial, o legătură puternică cu comunitatea, banii din mediul privat nu vin, pentru că mediul privat vine și spune: ‘Show me the money’.

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Ok, eu îți aduc un milion, dar cât câștig? Poți să câștigi 500.000, nu mă interesează. În 10 ani vreau să câștig 2 milioane, 10% sau 12% pe an. Mediul privat se uită la rentabilitate. Dacă banii pe care îi aduc în fotbal produc ce își doresc ei, e ok. Dacă nu, se duc cu banii în altă parte. E fair enough (n.r. destul de corect).

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Ai un club care generează cea mai mare audiență, FCSB, după care ai cluburi care au un potențial regional sau local. Rapid n-are valențe de club național. E un club foarte iubit în Giulești și, probabil, în anumite zone din București, dar cam acolo se termină cu iubirea pentru Rapid. Craiova probabil stă mai bine, că e clubul Olteniei. UTA, U Cluj, cluburi cu potențial local sau, cel mult, regional”, a declarat oficialul LPF pentru Orange Sport.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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