Sport

Victor Angelescu sare în apărarea Dianei Șucu, după „disputa” cu Daniel Pancu

Flaviu Popa
03.11.2026 | 20:16
Victor Angelescu sare in apararea Dianei Sucu dupa disputa cu Daniel Pancu
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Diana Șucu, apărată de Victor Angelescu
Victor Angelescu a sărit în apărarea Dianei Șucu, după ce soția lui Dan Șucu a sărit în apărarea fiului Andrei, criticat de antrenorul rapidist Daniel Pancu. Situația a escaladat în ultima perioadă.
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Subiectul Andrei Șucu vs. Daniel Pancu este cel mai dezbătut subiect al săptămânii din fotbalul românesc, după ce antrenorul l-a criticat pe fiul patronului Dan Șucu. În apărarea copilului a sărit chiar mama sa, Diana Șucu, iar situația a escaladat. Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, crede că s-a acest caz a fost exagerat.

Victor Angelescu crede că se vorbește prea mult despre conflictul dintre Andrei Șucu și Daniel Pancu

„Ați văzut reacții și de la alți antrenori care au antrenat în Giulești. Dan Șucu nu a intervenit niciodată asupra echipei. Nici nu vorbește cu ei cu o zi sau două înainte de meci. Eu mă duc și vorbesc. Pancu a și spus că Dan Șucu nu a zis nimic, doar că Andrei Șucu a avut anumite nemulțumiri.

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Într-un vestiar, în momentul în care nu joacă, fotbaliștii sunt supărați. Jucătorii care ies sunt supărați când sunt schimbați, iar Andrei Șucu, pentru că este jucător de fotbal, poate să fie nemulțumit că, după ce a dat gol, nu a mai intrat deloc. Daniel Pancu decide când îl bagă. Daniel Pancu este un om care spune adevărul, nu spune lucrurile cu jumătate de măsură.

Discuția a căpătat o asemenea amploare din cauza faptului că este vorba despre Andrei Șucu. El a decis să-l bage titular și cu FC Argeș. Mi-a spus, nu are rost să dau toate informațiile, că au fost meciuri când zicea: „Uite, poate trebuia să-l bag azi pe Andrei. Cred că ar fi fost corect să-i dau și lui o șansă”. Da, nu a făcut o repriză bună. Îi trebuie experiență, are nevoie de ritm. La ce să te aștepți de la un copil care a jucat un minut? Trebuie să mai meargă și la Liga a 2-a. Va mai intra, poate nu titular”, a punctat Angelescu la Prima Sport.ro.

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Angelescu o înțelege pe Diana Șucu, după ce soția lui Dan Șucu și-a apărat public fiul, pe Andrei

Totodată, Angelescu înțelege pe Diana Șucu, după ce soția lui Dan Șucu și-a apărat fiul pe Instagram, cu riscul de a intra în conflict cu antrenorul Daniel Pancu. „Este, până la urmă, reacția unei mame. Nu are funcție executivă la Rapid. Dacă doamna Șucu este soția patronului, nu înseamnă că nu are voie să aibă o reacție când copilul ei este atacat. Nu a dat nimănui în cap, a făcut o repriză mai slabă.

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Am vorbit prea puțin despre Andrei Șucu. Nu cred că trece prin momente prea plăcute. Ați văzut declarația lui de la final. A zis că nu a făcut cel mai bun meci, că se va duce la echipa a doua. Pot să înțeleg o mamă care își apără copilul. A făcut o repriză slabă, nu suntem nebuni. Să lăsăm copilul să-și vadă de carieră”, a completat acționarul minoritar al Rapidului.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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