Victor Angelescu sare la gâtul contestatarilor după ce Rapid a urcat pe primul loc: “Ce noroc?! Avem cel mai bun atac şi cea mai bună apărare!” Merita Dobre convocat la naţională?!

Rapid a învins FC Argeș cu 2-0 în etapa a 16-a din SuperLiga și a devenit noul lider al campionatului. Victor Angelescu a vorbit despre situația echipei sale și a comentat absența lui Alexandru Dobre de la echipa națională.

Apărarea, cheia rezultatelor Rapidului? Ce spune Victor Angelescu vizavi de discuția despre norocul giuleștenilor

Rapid a arătat în acest sezon ca o echipă solidă, care încasează puține goluri și reușește să anihileze contraatacurile adversarilor. Victor Angelescu a lăudat compartimentul defensiv al echipei sale, pe care îl consideră cel mai bun din țară.

„Avem o apărare foarte bună. În primul rând cred că avem cei mai buni fundași centrali, mă refer la lotul de cei 4 plus Ignat, care a lipsit. Cred că oricând pot juca oricare dintre ei titulari, și Pașcanu, și Kramer, și Bolgado, și Ciobotariu. Cred că suntem foarte bine pe linia de fund.

Rapidul are mai bună apărare și cel mai bun atac. Deci nu putem spune că arătăm rău ca echipă. Nu doar noroc sau alte lucruri, dăm și goluri. Ce noroc, noi avem vreo 7 penalty nedate. S-au făcut multe clasamente, am și văzut că este în cea mai nedreptățită echipă.

Avem vreo 7 penalty-uri la începutul campionatului. Dacă aveam și punctele de la Galați sau cu Clujul, eram mai sus. N-avem niciun penalty acordat în 16 etape. Așa că, cred că dacă le luam și pe alea, mai dădeam câteva goluri. Există anumite momente în care, cum să zic, nu știu, dacă ratează cineva…

Sau scoate de pe linia porții, dar la Craiova am luat golul în minutul 97. Singura înfrângere a venit în minutul 93 acasă cu Hermannstadt și primul golul, cum l-a dat Buș, nu mai dă niciodată în cariera lui golul ăla!”, a spus inițial Victor Angelescu.

Cum l-a catalogat Victor Angelescu pe Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a preluat Rapid în vara acestui an și a avut, până acum, un parcurs peste așteptări. Președintele Giuleștenilor l-a lăudat public pe tehnicianul român și a spus ce obiective are, de fapt, echipa.

„Avem un antrenor care are rezultate și a arătat că poate să antreneze foarte bine, știe să țină de lot, de jucători. (n.r. – Dacă Gâlcă este omul potrivit la momentul potrivit) Da, se poate spune și așa. Au trecut 16 etape, nu ne dă nimeni nimic că suntem pe locul 1 pe 16 etape.

Trebuie să fim acolo sus când se va termina campionatul și să ne îndeplinim obiectivul. Până atunci e bine, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, un început foarte bun, dar mai e mult până departe!

Eu am zis de la început că eu îmi doresc titlu. Obiectivul clubului este, într-adevăr, locurile 1-3, pentru că venind de pe locul 5 sau 6 în ultimii ani, e greu să spui că de pe locul 5 sau 6 te duci direct la titlu. Dar eu personal mi-l doresc și titlu îmi doresc și Cupa și cred că putem”, a mai spus Victor Angelescu.

Marian Aioani, lăudat public de Victor Angelescu

Marian Aioani, a fost scos în evidență de Victor Angelescu. Oficialul giuleștenilor a spus cât de importante au fost prestațiile sale în obținerea rezultatelor bune.

„Aioani a fost un element cheie toamna aceasta. Chiar a apărat în ultimul timp, a apărat senzațional, probabil că mai mult ca sigur, de asta l-au și rechemat la națională.

Și într-adevăr a avut niște intervenții senzaționale. Adică contează foarte mult, nu numai el, toți sunt anul acesta într-o formă bună”, a comentat Angelescu.

Victor Angelescu a vorbit despre absența lui Alex Dobre de la echipa națională

Alex Dobre, , nu s-a regăsit pe pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. Victor Angelescu a comentat situația.

„Cred că mai mult o am eu, dezamăgirea. Bine, normal că o are și Dobre, că nu are cum să îi convină că nu se duce la națională, că oricine îi dorește să meargă acolo. Nu prea înțeleg de ce nu l-a chemat, dar nu suntem genul acum să stăm și să facem scandal sau să ne punem întrebări.

E responsabilitatea lui Lucescu, el a făcut selecția, știe mai bine decât noi, dar da, e o surpriză pentru că pusese jucătorul lunii octombrie, a dat, cred că, 6 goluri în ultimele 7 meciuri, dar… Nu e decizia noastră până la urmă! Chiar dăduse, în afară de Craiova, gol meci de meci.

Până la urmă, nu cred că trebuie să comentăm noi. Mircea Lucescu acolo nu cred că pot să spui ceva atât de dânsul sau că nu ar ști cum să facă selecția, așa că fiecare trebuie să-și vadă de treaba lor”, a concluzionat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.