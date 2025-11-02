Sport

Victor Angelescu a intrat în direct imediat după Universitatea Craiova – Rapid 2-2 și a recunoscut: „E frustrant. Nu îți pică bine”

Victor Angelescu a mărturisit că îl încearcă un soi de frustrare după derby-ul U Craiova - Rapid 2-2, dar a recunoscut că rezultatul este unul echitabil.
Traian Terzian
03.11.2025 | 00:00
Cum a reacționat Victor Angelescu după golul încasat din penalty în prelungirile meciului U Craiova - Rapid 2-2. Sursă foto: colaj Fanatik
Oltenii au egalat la ultima fază din penalty în meciul U Craiova – Rapid 2-2. Giuleștenii au urcat pe primul loc după acest rezultat de egalitate, dar Victor Angelescu nu este interesat de poziția în clasament în acest moment al sezonului.

Ce a spus Victor Angelescu despre penalty-ul comis de Marian Aioani în U Craiova – Rapid 2-2

Imediat după încheierea partidei din etapa a 15-a, ultima a turului din sezonul regulat al SuperLigii, președintele Rapidului a sărit în apărarea portarului Marian Aioani, cel care a comis penalty-ul din care Universitatea Craiova a restabilit egalitatea în minutele de prelungire.

”Când iei gol la ultima fază e frustrant. Nu îți pică bine, dar e un rezultat echitabil. Dacă am fi câștigat, câștigam cu noroc. Craiova a făcut o primă repriză foarte bună. E greu să joci în Bănie, se câștigă greu aici. Nu ai cum să nu fii frustrat când la ultima fază iei gol.

(n.r. – eroare Aioani) Aioani a făcut o primă repriză senzațională. A ieșit, așa cum ne-a scos, se întâmplă. Nu sunt supărat. Trebuie să ne gândim bine, puteam face mai multe în prima repriză.

Eu îmi doresc să ne batem la titlu și cred că putem să-l câștigăm. Contează că am făcut 32 de puncte, eu sunt foarte mulțumit de numărul de puncte. Am făcut o primă parte a campionatului foarte bună”, a declarat Angelescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Angelescu, mesaj ferm pentru rivala FCSB

Oficialul din Giulești a precizat că nu se teme de revenirea campioanei FCSB și consideră că echipa sa trebuie să arate în fața celor mai bune echipe din campionat că merită să câștige titlul de campioană.

”În prima repriză au avut ocazii mari, dar nu putem să spunem că am avut noroc dacă au dat gol la ultima fază. E părerea lui Mirel Rădoi, nu vreau să comentez mai mult, nu vrem să facem o polemică. Antrenorii, jucătorii sunt prinși în febra meciului. Ne-au dominat în prima repriză, e o lecție din care trebuie să învățăm.

Este un punct câștigat și nu-mi este frică de FCSB. Am spus chiar și după eșecul cu Metaloglobus  că ei vor fi în play-off. Dacă ne e frică că vor veni din urmă, nu avem nicio șansă. Să intre cele mai bune și dacă vom demonstra că suntem cei mai buni, vom demonstra cu FCSB, Craiova, Botoșani, Dinamo…”, a spus Victor Angelescu.

Cum arată clasamentul în SuperLiga

După rezultatul de egalitate din partida Universitatea Craiova – Rapid 2-2, giuleștenii au urcat pe prima treaptă a clasamentului, având un  punct peste FC Botoșani, care va juca luni, 3 octombrie, în deplasare, cu Petrolul Ploiești, în ultimul joc al turului sezonului regulat din SuperLiga.

