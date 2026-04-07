Victor Angelescu și Cristi Săpunaru, replică la unison după declarațiile lui Dan Nistor: „Absurd. Total deplasat!”

Afirmațiile făcute de Dan Nistor (37 de ani) la finalul partidei Rapid – Universitatea Cluj 1-2 cu privire la modul în care jucătorii giuleștenilor „își bat joc de club” au declanșat un val de reacții în lumea fotbalului. Președintele Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), și fostul căpitan al giuleștenilor, Cristi Săpunaru (42 de ani), au criticat declarațiile mijlocașului de la U Cluj.

Victor Angelescu și Cristi Săpunaru, replică pentru Dan Nistor

Victor Angelescu a afirmat că Dan Nistor nu ar fi trebuit să comenteze aceste aspecte, din postura de fotbalist activ. „Din respect pentru clubul U Cluj și pentru conducerea lor, nu vreau să comentez, dar e total deplasat. N-ai voie ca fotbalist să ai asemenea declarații, nu e treaba ta să comentezi așa ceva.

Dar, din respect pentru U Cluj, nu voi spune mai mult. Nu vreau pentru că după intrăm în… aș putea să spun multe, dar nu. N-are voie niciun fotbalist să comenteze așa ceva”, a spus Victor Angelescu, conform . .

Și fostul fundaș al giuleștenilor, Cristi Săpunaru, a criticat . „Nu știu dacă e treaba lui să vorbească despre altă echipă, i-am mai reproșat asta. E absurd să mă fi dus eu să vorbesc, când eram fotbalist, despre altă echipă. Noi, fotbaliștii, suntem colegi, chiar dacă jucăm la alte echipe. Nu știu dacă spune adevărul (n.r. legat de salariile mari de la Rapid)”, a declarat fostul internațional român la .

Victor Angelescu, verdict în lupta pentru titlu

Victor Angelescu a comentat mai apoi și eșecul suferit de giuleșteni pe teren propriu contra lui U Cluj. Președintele Rapidului a analizat evoluția lui Olimpiu Moruțan. „Mi-a plăcut în prima repriză, are două pase decisive, a jucat. Are momente în care joacă bine, sclipește și momente când dispare din joc. Am făcut un meci bun în prima repriză. Nu am știut să interpretăm jocul. Dacă ai 1-0 și zici că vrei să-i prinzi pe contraatac, trebuie să joci într-un anumit fel. Am mai avut această abordare cu Craiova, cu Dinamo. Noi nu am avut o strategie.

Nici nu am atacat în a doua repriză, eram tot timpul prinși. Mi s-a părut că am jucat numai tranziții. De obicei, pentru o echipă care joacă în față nu este cel mai benefic lucru. Și ei au jucători de viteză, Stanojev, Mendy. Borza a greșit, la primul gol el a greșit, a dat pasa greșită. În prima repriză, Stanojev nu a mișcat. În a doua repriză, l-a prins Stanojev de fiecare dată unu la unu. E greu dacă te prinde mereu așa. Trebuia să fie ajutat de Petrila, de mijlocașul defensiv. De foarte multe ori l-a prins unu la unu”, a declarat oficialul giuleștenilor.

Victor Angelescu s-a pronunțat și cu privire la lupta pentru titlu, după ce : „Complicat. Dacă mă întrebi cum am jucat în prima repriză, am jucat bine. Dacă mă întrebi și mă gândesc la repriza a doua, nu avem nicio șansă. Mai sunt 21 de puncte, 7 etape, e o diferență de 5 puncte. Depinde cum vom arăta. N-avem cum să vorbim de titlu dacă vom arăta ca în repriza a doua (n.r. din meciul cu U Cluj). Nu avem ce să facem, am pierdut, trebuie să abordăm ultimele 7 meciuri la victorie. Eu am spus de la început că îmi doresc să ne batem la campionat”.