Victor Angelescu, tranșant la adresa criticilor lui Mircea Lucescu: „Unele persoane nu au de ce să fie invitate în emisiuni”

Contestat de multă lume, Mircea Lucescu a obținut cele trei puncte împotriva Austriei și păstrează aprinsă speranța românilor de a merge la Campionatul Mondial după o pauză de aproape 3 decenii. Victor Angelescu, președintele Rapidului, i-a înțepat pe contestatarii selecționerului.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, înțepături pentru criticii lui Mircea Lucescu. Ce a transmis președintele Rapidului

Victor Angelescu a lansat un atac, fără a da un nume clar, către criticii lui Mircea Lucescu. Președintele celor de la Rapid București i-a luat apărarea și este de părere că persoanele ce l-au jignit pe Mircea Lucescu nu au ce căuta într-o emisiune de fotbal. Bineînțeles, fostul patron din fotbalul românesc, simpatizant al Rapidului, care s-a contrat cu șefii din Giulești în ultima vreme.

„Nu vreau să comentez prea mult. Cred că e normal să nu mă bag în chestiile legate de echipa națională. Până la urmă, eu nici nu înțeleg exact. Bănuiesc că domnul Lucescu a fost supărat și din alte motive. Probabil de tot ce s-a discutat și înainte cu presa. Am văzut că era destul de efervescent și înainte de acest meci.

ADVERTISEMENT

Probabil de faptul că nu aveam rezultate până la acest meci. Chiar și acum, după ce am bătut, cred că șansele reale avem doar la locul 2. Așa cred. Într-adevăr, a avut această reacție și din cauza lucrurilor întâmplate, care s-au acumulat, plus rezultatele. Am văzut că a avut mai multe schimburi de replici cu niște ziariști și persoane, care nu ar avea de ce să fie invitate în anumite emisiuni”, a transmis Victor Angelescu, conform

Mihai Stoica, elogii la adresa lui Mircea Lucescu: „Chiar e victoria lui”

Mai multă lume a reacționat după ce Mircea Lucescu a declarat la conferința de presă de la finalul meciului cu Austria că victoria îi aparține, în primul rând, lui. Ulterior, și a recunoscut că, de fapt, succesul le aparține, bineînțeles, și jucătorilor. Cu toate astea, Mihai Stoica îi susține declarația inițială a lui „Il Luce”:

ADVERTISEMENT

„Am spus că este clar victoria lui Mircea Lucescu, n-am fost malițios. Chiar asta s-a întâmplat. Toată lumea se aștepta să facă schimbări, dar toată lumea, toți oamenii care au văzut meciul, spuneau, păi dar nu mai face schimbări? Că unul nu mai atinge mingea, că altul nu mai știu ce face, avem jucători pe bancă, nu știu ce… N-a făcut schimbări și a câștigat meciul, ultima fază a meciului. Mai departe, acuzele lui Mircea Lucescu la adresa lui Răzvan Marin și a lui Nicușor Stanciu m-au mirat foarte tare”, a transmis Mihai Stoica pentru sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica și Victor Angelescu au comentat discuțiile dintre Răzvan Marin și Mircea Lucescu. Care sunt părerile oficialilor din SuperLiga

După ce nu a fost folosit la echipa națională, deși el consideră că ar fi putut din punct de vedere fizic, la adresa deciziei lui Mircea Lucescu. Totodată, „Il Luce” a dezvăluit că Nicolae Stanciu nu ar fi jucat la națională în această acțiune, chiar dacă ar fi fost apt de joc. Victor Angelescu și Mihai Stoica au comentat această situație:

„E normală reacția lui Răzvan Marin. Stanciu poate o să aibă, poate nu o să aibă. Dacă nu mă înșel, sunt jucătorii care au cele mai multe meciuri la echipa națională. Stanciu, căpitan. Marin are vreo 70. Aici aș comenta un pic. N-ai cum să spui că Stanciu și Răzvan Marin nu au cum să fie la națională ca și valoare. Stanciu joacă în Serie A și Răzvan Marin joacă la AEK Atena. Cupe europene, campionate puternice, adică nu pot să spui că ei nu sunt jucători de națională.

ADVERTISEMENT

Înțeleg, normal, ne trebuie sânge nou. Sunt total de acord, da. Până la urmă așa se schimbă generația, ei nu sunt chiar atât de bătrâni. Așa am văzut-o eu, Nea Mircea, cumva, era într-o stare de nervozitate dinainte de meci. Faptul că au și reușit să câștige în maniera în care au câștigat-o, pentru că au făcut un meci foarte bun, un meci normal câștigat de antrenori, cu gol la ultima fază și probabil că, să zicem așa, a dat din el”, a fost opinia lui Victor Angelescu.

Ce a spus Mihai Stoica despre acest subiect

La rândul său, Mihai Stoica este de părere că discursul mijlocașului internațional a fost unul de bun-simț, care nu a avut cum să-l supere pe Mircea Lucescu: „Eu consider că Răzvan Marin a răspuns foarte politicos cum ar răspunde un jucător cu personalitate. Mi s-a părut ok răspunsul lui, Nicușor Stanciu este un băiat cu atât de mult bun-simț încât nu cred că va aborda vreodată subiectul ăsta. Bănuiesc că a fost căutat de toată media. Cred că a fost căutat, m-aș mira să nu fie căutat și cu toate astea nu avem nicio reacție din partea lui. La Răzvan mă așteptam să vorbească pentru că a mai făcut-o și în trecut și cum să spun, apreciez jucătorii cu personalitate, de ce să mint”, a intervenit Mihai Stoica.

Mihai Stoica, amintire fabuloasă cu Răzvan Marin. Avea 9 ani și era de mână cu „Roberto Carlos”

Mihai Stoica și-a adus aminte de vremea când Răzvan Marin era foarte mic și se antrena la FCSB, acolo unde tatăl său, Petre Marin, era jucător activ: „Răzvan avea 9 ani și venea la noi la antrenamente. Și acum îl am în minte, că era și fata mea foarte mică, când au intrat jucătorii de la Real Madrid și l-am văzut pe Răzvan de mână cu Roberto Carlos, pentru că noi lui Petre Marin îi spuneam Roberto Carlos. Și na, sunt niște chestii care te leagă și este foarte greu să critici un om pe care îl cunoști atât de bine, dar acum eu cred că nu există motiv pentru care răspunsul lui să nu fie apreciat. Cred că și de Mircea Lucescu. Așa cred”, a mai spus MM Stoica.