Victor Angelescu, uimit de forța Universității Craiova după derby: “E echipa care ne-a pus cele mai multe probleme!”. Dezvăluiri despre Costel Gâlcă

Rapid a plecat cu doar un singur punct din Bănie după 2-2 cu Universitatea Craiova în etapa a 15-a din SuperLiga. Giuleștenii au încheiat sezonul regulat pe locul 2, la egalitate cu liderul FC Botoșani. Cum a catalogat Victor Angelescu turul făcut de echipa pregătită de Costel Gâlcă și ce a spus despre olteni.

Ce a spus Victor Angelescu despre meciul Rapidului cu Universitatea Craiova. „Cea mai puternică echipă cu care am jucat!”

Meciul Universitatea Craiova – Rapid, 2-2, a oferit spectacol de la început până la sfârșit. Cei aproximativ 20.000 de spectatori au avut parte de fotbal la superlativ, emoțiile fiind tot mai intense cu fiecare fază la ambele porți.

Victor Angelescu, , a dezvăluit că echipa pregătită de Mirel Rădoi a fost cea mai puternică pe care Rapid a înfruntat-o în acest tur de sezon.

„Normal că nu ai cum să fii fericit că iei gol în minutul 97-98. A fost un rezultat echitabil. Dar normal că dacă e gol la ultima fază, nu ai cum să fii fericit. Dar trebuie să fim corecți și să spunem că a fost, până la urmă, un rezultat echitabil. Până la urmă trebuie să ne uităm la tot ansamblul jocului și dacă am fi câștigat, am fi câștigat și cu noroc. Așa că, până la urmă, repet, este un rezultat echitabil și trebuie să ne gândim la următorul meci, cu FC Argeș, să câștigăm acest meci.

Da, pentru mine cred că a fost cea mai puternică echipă cu care am jucat în acest tur. Cel puțin în prima repriză au arătat foarte bine și cred că contează foarte mult și fanii. Fanii au ajutat foarte mult. Se câștigă foarte greu în Bănie, cum se câștigă greu și pe Giulești sau la echipele de tradiție acasă. I-au ajutat, au venit, au făcut pressing, au intrat peste noi, au intrat tare în meci, cum ar trebui să intre o echipă care joacă acasă un derby. Dar da, cred că e echipa care ne-a pus cele mai mari probleme!”, a spus inițial Victor Angelescu.

Cum cataloghează Victor Angelescu turul de sezon făcut de Rapid

Rapid a arătat foarte bine în cele 15 etape scurse din acest sezon. Giuleștenii, , au terminat turul cu 32 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani, ocupanta primului loc. Victor Angelescu a lăudat prima parte de sezon făcută de echipa lui.

„Cred că e un parcurs bun. Pentru primele 15 etape, 32 de puncte, deci avem o medie de peste 2 puncte pe meci. Cred că e un parcurs mulțumitor. N-am făcut calcule de titlu. Am luat fiecare mici în parte, cum se zice, dar le ținem noi, cei care suntem în conducere. Normal vrem să avem o medie cât mai bună de puncte pe meci. Am făcut, cred eu, un tur în care am jucat bine. Avem o medie bună de puncte. Sperăm să o repetăm și în retur să jucăm la fel.

Au fost și momente mai puțin bune, am avut reprize cu echipe poate mai slabe, când nu am jucat cel mai bun fotbal. Dar în ultimul timp, cel puțin, repet, cred că în ultimele etape chiar am arătat, am și făcut puncte și am arătat și un fotbal bun, așa că sper să îmbunătățim această, nu știu ce să zicem, câteodată formă fluctuantă și că am o repriză bună, o repriză mai puțin bună și sper că în retur să fim mai constanți și să facem un joc mai bun și numărul de puncte până la urmă, repet, dacă va fi tot în jur de 30, 32 va fi mai mult decât bine!”, a comentat Victor Angelescu.

Este Costel Gâlcă antrenorul ideal pentru Rapid? Verdictul lui Angelescu

Costel Gâlcă a preluat Rapid în vara acestui an, având o misiune grea din mai multe puncte de vedere. Se pare că până acum tehnicianul a reușit să mențină situația sub control, iar echipa a prestat un fotbal mai mult eficient decât încântător. Cum a fost descris antrenorul de Angelescu, de fapt.

„Am discutat imediat după meci cu Costel Gâlcă. El își dorește mai mult de la echipă, dorește să joace altfel și în prima repriză, chiar dacă am dat gol și am mai avut o ocazie, ar fi trebuit să arătăm altfel, chiar dacă era un derby. Așa că îl înțeleg. E normal să se gândească la aceste lucruri.

Așa sper. Adică până acum așa pare. Dar repet, e bine să ne bucurăm sau să tragem o concluzie când se trage la finalul liniei de sosire. Vedem atunci cum stăm. Până acum, normal, că suntem foarte mulțumiți și pare că este antrenorul care poate să ne aducă în Cupele Europene după o perioadă foarte lungă de așteptare. Dar, repet, aș vrea să ne bucurăm la final și nu înainte.

Este un tip foarte liniștit. Normal că mai are și el anumite răbufniri. E un tip liniștit și care știe ce vrea, care poate să nu pună emoționalul neapărat pe primul loc și să-și dea seama realist de cum a jucat echipa sau ce trebuie să facem. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem foarte mulțumiți și normal că are aceeași atitudine și la interviuri și cu jucătorii și cu noi”, a spus oficialul rapidist.

Rapid, în gardă înaintea meciului cu FC Argeş

Următoarea etapă vine pentru Rapid cu un meci extrem de interesant. Elevii lui Costel Gâlcă vor da piept, acasă, cu revelația FC Argeș, echipa cu care au deschis sezonul prin victoria de la Mioveni.

„E un meci foarte dificil. E o echipă care în momentul de față e în play-off, a făcut foarte multe puncte. Antrenorul îl cunoaștem foarte bine, e un antrenor foarte bun. Pe Dani Coman cine nu-l cunoaște… Și ca președinte și faptul că a fost legenda Rapidului. Va fi foarte greu, dar jucam acasă nici nu se pune problema să nu ne dorim victoria. Suntem un moral bun, am făcut multe puncte, avem un obiectiv important, așa că… Normal că va fi un meci foarte greu, sper să vină foarte mulți fani la stadion, să avem stadionul plin și împreună cu ei să câștigăm meciul!”, a concluzionat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.