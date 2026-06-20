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Victor Angelescu, verdict crunt cu privire la fotbalistul Rapidului: „Săracul, e accidentat, mai stă încă jumătate de an”

Victor Angelescu a clarificat situația unui fotbalist de la Rapid care se confruntă cu o problemă medicală. Când ar putea reveni acesta pe gazon în tricoul giuleștenilor.
Bogdan Mariș
20.06.2026 | 19:30
Victor Angelescu verdict crunt cu privire la fotbalistul Rapidului Saracul e accidentat mai sta inca jumatate de an
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Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre situația francezului Antoine Baroan. FOTO: Sport Pictures
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Rapid a plătit 400.000 de euro în vara anului trecut pentru a-l transfera pe Antoine Baroan (25 de ani), însă francezul nu a confirmat. După o primă parte a sezonului în care a marcat doar două goluri în 15 meciuri, atacantul a fost împrumutat la formația portugheză AVS, însă a avut un ghinion teribil, deoarece s-a accidentat grav chiar la debutul pentru noua echipă. Președintele Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a oferit ultimele detalii despre situația lui Baroan, care revine în această vară la formația giuleșteană.

Victor Angelescu a oferit verdictul cu privire la Antoine Baroan

Victor Angelescu a anunțat că Antoine Baroan va rămâne la Rapid, o reziliere a contractului nefiind posibilă în contextul în care acesta este accidentat. Fotbalistul a suferit o ruptură de tibie și peroneu în primul meci disputat pentru AVS, un duel contra celor de la Sporting Lisabona. „Săracul Baroan, e accidentat, mai stă încă jumătate de an. Nu, nu avem cum să negociem reziliere, nu ar fi normal. Ce reziliere? Nu ar accepta-o el şi nu cred că e ceva normal.

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Nu se ştie niciodată, poate dacă ar fi fost apt, Baroan ar fi arătat altfel cu Pancu, poate putea să-l facă să joace altfel. Sunt jucători accidentaţi, se întâmplă în fotbal, sunt sub contract cu Rapid. Vom vedea în ce formă sunt când vor reveni, Pancu îi va avea la dispoziţie jumătate de an şi vom vedea atunci”, a declarat oficialul giuleștenilor, conform primasport.ro. Rapid s-a reunit în această săptămână sub comanda noului antrenor Daniel Pancu, iar printre jucătorii prezenți au existat mai multe noutăți.

Ce alte absențe are Rapidul în acest moment

Un alt jucător al Rapidului care s-a accidentat grav în timp ce era împrumutat la o altă formație este Luka Gojkovic. Acesta a jucat în doar 5 meciuri pentru UTA înainte de a suferi o ruptură de ligamente. Croatul a fost prezent la reunirea Rapidului, alături de Dejan Iliev, Raul Stanciu și Cătălin Vulturar, accidentați la rândul lor.

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Internaționalul de tineret s-a operat în aprilie la umăr, iar medicul care a efectuat intervenția chirurgicală a dezvăluit pentru FANATIK când ar urma să revină acesta pe teren. Un alt jucător cu probleme medicale este Talisson, care s-a operat în mai din cauza unei leziuni la genunchi. Brazilianul nu a fost prezent la reunire sub comanda lui Daniel Pancu.

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