Victor Angelescu, verdict despre transferurile lui Moruțan și Paraschiv după Rapid – Petrolul 1-1. Când îi așteaptă la o formă mai bună

Victor Angelescu a oferit un verdict despre Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv după Rapid - Petrolul 1-1. Ce spune președintele giuleștenilor vizavi de cele două achiziții din această iarnă.
Iulian Stoica
07.02.2026 | 00:44
Victor Angelescu verdict despre transferurile lui Morutan si Paraschiv dupa Rapid Petrolul 11 Cand ii asteapta la o forma mai buna
Victor Angelescu, verdict despre Moruțan și Paraschiv după Rapid - Petrolul 1-1. Sursă foto: Colaj Fanatik
Rapid – Petrolul Ploiești s-a terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 26-a din SuperLiga. Costel Gâlcă a surprins în alcătuirea primului 11 și i-a trimis titulari pe Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv, cei doi marcând cele mai sonore transferuri reușite de formația de sub Podul Grant în această iarnă. La scurt timp după fluierul final din Giulești, Victor Angelescu a oferit primele concluzii.

Victor Angelescu, verdict despre transferurile lui Moruțan și Paraschiv

Olimpiu Moruțan s-a aflat pe teren până în minutul 59, acesta fiind înlocuit de Tobias Christensen. Ceva mai mult timp a rezistat Daniel Paraschiv, Elvir Koljic luându-i locul abia în minutul 70 al întâlnirii. Cei doi jucători transferați în această iarnă nu au impresionat în duelul cu rivala din Ploiești, astfel că Victor Angelescu a tras primul verdict.

La scurt timp după Rapid – Petrolul 1-1, Victor Angelescu a explicat că atât Moruțan, cât și Paraschiv trebuie să capete ritm pentru a aduce un plus de valoare echipei pregătite de Costel Gâlcă. Finanțatorul giuleștenilor susține că noile transferuri vor fi la 100% abia în play-off.

„Eu cred că vor atinge nivelul optim în play-off. Mai ales Paraschiv, care a jucat foarte puțin. Olimpiu poate a fost băgat mai des, a mai prins minute. Au nimerit și această perioadă în care jucăm o dată la 3 zile, trebuie să capete un anumit ritm. Începând cu play-off-ul, ar trebui să fie la un nivel optim”, a declarat Victor Angelescu, conform Prima Sport.

Remiza cu Petrolul, insuficientă pentru Rapid

Cât despre remiza înregistrată cu Petrolul Ploiești, Victor Angelescu a mărturisit că se aștepta la un succes. Finanțatorul echipei a amintit de ocaziile mari avute de Paraschiv și Bolgado.

„Mă așteptam să înscriem, să câștigăm, dar asta este. Bine că nu am pierdut. Am avut ocazii destul de mari prin Paraschiv și Bolgado. Petrolul a dat un șut pe poartă și ăla a fost gol.

Știam la ce să ne așteptăm și normal că ne-am fi dorit să luăm toate cele 3 puncte. N-avem timp să ne gândim prea mult, urmează un meci important”, a mai spus acționarul de la Rapid.

