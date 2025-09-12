Victor Angelescu a luat foc după U Cluj – Rapid: „E penalty cât casa! Bătaie de joc, am trimis un mesaj mai sus! O să ne explice Sabău cum a inventat apa caldă”

, și acționarul minoritar al Rapidului a acuzat că echipa din Giulești a fost privată de un penalty pe final de meci, la o lovitură liberă executată de Christensen din marginea careului, fază la care a părut că un fotbalist al ardelenilor a respins mingea cu mâna.

Victor Angelescu a făcut scandal după U Cluj – Rapid 0-0: „Poate deranjăm pe cineva, am trimis și un mesaj mai sus”

Angelescu a susținut că dispune de imagini mai mult decât elocvente în acest sens, în baza unei filmări făcute din spatele porții. El a părut extrem de nervos când s-a referit la acest moment și a făcut acuzații grave la adresa conducătorilor fotbalului românesc, dar și în direcția celor de la U Cluj.

„(n.r. Dacă e mulțumit de rezultat) Deloc. Nu am cum să fiu mulțumit, cred că am avut un 1, 2 la sută în plus, am avut ocazii mari de tot. M-am uitat acum pe toate imaginile și este penalty cât casa. E penalty oriunde pe pământul ăsta. La lovitura liberă e henț, mâna e desprinsă, mingea se duce pe poartă, e bătaie de joc ce se întâmplă la Cluj, e a doua oară, e al șaselea penalty pe care nu îl are Rapid în 9 etape. O să iasă iar Neluțu Sabău să ne explice cum a inventat el apa caldă.

Poate deranjăm pe cineva, am trimis și un mesaj mai sus, către Federație, către Ligă. Degeaba suntem pe locul 2, trebuia să fim pe locul 1, 4 puncte minim în plus. Dacă vreți vă trimit reluarea din spatele porții, e penalty clar, nu am niciun dubiu.

Meci echilibrat, în care cred că am avut ocaziile mai mari, cele două ocazii, dar per total un meci echilibrat între două echipe bune, care mergea spre un egal fără fazele respective.

În afara faptului că nu am primit penalty, e un rezultat bun, rămânem neînvinși, încercăm să ne batem, mai mult cred că nu vom fi lăsați”, a declarat Victor Angelescu la după