Victor Anglescu l-a șocat pe Basarab Panduru în direct: „Nu te miră că zice asta?”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Vladan Bubanja, mărul discordiei dintre Basarab Panduru și Victor Angelescu

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Vladan Bubanja (27 de ani) a debutat în tricoul Rapidului în victoria cu Sepsi din prima etapă, scor 1-0. Mijlocașul din Muntenegru i-a cucerit deja pe cei din conducerea Rapidului. Cu toate acestea, nu toată lumea e încântată de prestația noului jucător al alb-vișiniilor.

Vladan Bubanja, mărul discordiei dintre Basarab Panduru și Victor Angelescu

Rapid a început cu dreptul noul sezon de SuperLiga. În runda inaugurală, Giuleștenii au spart gheața, după ce aveau o serie de 8 meciuri la rând fără victorie în fața covăsnenilor

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Cu toate acestea remarcatul conducerii Rapidului a fost noul venit Vladan Bubanja. Mijlocașul central, care este împrumutat de la Orenburg, a fost titular împotriva lui Sepsi și a primit laudele lui Victor Angelescul. Acționarul minoritar al Rapidului crede că Bubanja a fost cel mai bun fotbalist de pe teren. Fotbalistul muntenegrean a fost integralist în Rapid – Sepsi 1-0.

„Mie mi s-a părut cel mai bun de pe tot terenul. A alergat enorm, a făcut pressing. Noi am jucat 4-3-3, din punctul meu de vedere, dar pe inițierea lui Sepsi, Pancu a pregătit niște chestii. Am văzut și eu”, a declarat Victor Angelescu, în direct la

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În asentiment cu Victor Angelescu nu a fost însă Basarab Panduru. Expertul TV a intervenit imediat să îl contrazică pe acționarul minoritar al alb-vișiniilor. Pandi nu a fost deloc impresionat de debutul lui Vladan Bubanja. „Nu te miră că zice asta? Eu nu l-am văzut cel mai bun. Eu am văzut faultul pe care l-a făcut”, a replicat Basarab Panduru.

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E bine că am câştigat cele trei puncte. Ce mi-a plăcut a fost că au pus presiune. Cred că le-a ieşit din ce a vrut Pancu pentru primul meci. Mă bucur că am dominat meciul cap-coadă. Sezonul trecut făceam reprize foarte bune, dar niciodată tot meciul, eram inconstanţi. Sepsi nu a contat din punct de vedere ofensiv, statistic, şuturi, au avut o ocazie. Mi-a plăcut că am pus presiune şi am reuşit, am luptat, spiritul, împinşi şi de fani. Mulţumesc fanilor că au făcut o atmosferă senzaţională din minutul 1 până în minutul 94. Asta mi-a plăcut. Au mai fost inexactităţi, fiind primul meci, cred că au simţit şi ei atmosfera de pe Giuleşti şi poate unii au intrat cu trac. Toţi au avut o atitudine senzaţională. Important e că am câştigat!” – Victor Angelescu