Sport

Victor Becali a luat atitudine după atacurile vărului Gigi Becali la adresa lui Ștefan Târnovanu: „Va plăti!”

Ștefan Târnovanu, portar reprezentat de agenția fraților Becali, a intrat în dizgrațiile patronului de la FCSB. Gigi Becali l-a scos din poartă, iar Victor Becali a reacționat
Ciprian Păvăleanu
02.08.2026 | 06:00
Victor Becali a luat atitudine dupa atacurile varului Gigi Becali la adresa lui Stefan Tarnovanu Va plati
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Victor Becali după ce Gigi Becali a anunțat că Ștefan Târnovanu nu va mai prinde poarta lui FCSB. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu (25 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB în ultimii ani, când echipa a câștigat două campionate consecutive și a făcut performanțe în Europa League. Din păcate pentru el, în ultimul an a intrat într-un declin considerabil, iar Gigi Becali l-a scos din poartă în sezonul trecut, înlocuindu-l cu tânărul Matei Popa. Deși revenise între buturi în debutul acestui sezon, după șapte goluri primite de la Auda va fi trecut din nou pe banca de rezerve.

Cum a reacționat Victor Becali după ce vărul său l-a transformat pe Ștefan Târnovanu în rezerva lui Matei Popa

Imediat după meciul tur cu Auda, de pe Ghencea, Gigi Becali și-a exprimat dorința de a-l scoate din poartă pe Ștefan Târnovanu, însă la insistențele lui Mihai Stoica și Marius Baciu a ales să meargă pe mâna lor și să-i mai dea o șansă. După un nou meci în care a primit patru goluri, iar echipa a fost eliminată din Conference League, patronul a pus piciorul în prag și a ordonat ca Matei Popa să-i ia locul între buturile lui FCSB.

ADVERTISEMENT

Victor Becali a aflat că vărul său, Gigi Becali, nu-l va mai titulariza pe Ștefan Târnovanu, dar nici nu-i va da voie să plece până la finalul contractului, și a reacționat. El nu i-a luat apărarea jucătorului reprezentat de firma sa: „De Auda ăștia nu ziceau că-s slabi? Că-s bezmetici… așa bezmetici sunt că ți-au dat 7. Vorbim cu atât de multă ușurință despre niște lucruri… (n.r. – despre Târnovanu) Nu comentez deciziile lor, cine joacă, cine nu. Târnovanu a greșit, va plăti, nu mai joacă. Până la urmă nu e proprietatea noastră, e a clubului. Dacă pe Târnovanu se luau 4-5 milioane de euro, așa cum se credea, îi lua clubul, nu-i luam noi”, a declarat Victor Becali, conform Sport Total FM.

Ce a spus Gigi Becali după Auda – FCSB 4-1

După dubla rușinoasă cu Auda, Gigi Becali a fost supărat pe mai mulți jucători, însă Ștefan Târnovanu a fost principala sa țintă. Patronul roș-albaștrilor este de părere că internaționalul român „joacă la caterincă” pentru a fi lăsat să plece de la echipă:

ADVERTISEMENT
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24.ro
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă

„El probabil apără așa pentru că crede că o să-i dau drumul. Nu-i dau drumul nicăieri! Aici stă până la finalul contractului, dar de acum va apăra Popa! Gata! Sunt afectat pentru că am zis să nu mă bag, să îi dăm încredere, dar chiar așa? Să ne distrugi în halul ăsta!? Și la golul doi, a dat pasă la adversar. Unde îți este mintea, mă? Da, și Crețu a greșit la primul gol, dar ce să caute Crețu? Era mingea lui Târnovanu. Orice ar fi fost, dacă nu ai bărbăție la fotbal…”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Italienii au tras concluzia, după ce l-au văzut 90 de minute pe Radu...
Digisport.ro
Italienii au tras concluzia, după ce l-au văzut 90 de minute pe Radu Drăgușin în Real Madrid - Fiorentina
Steven Nsimba, primele explicații după gestul uluitor făcut pe gazon în Universitatea Craiova...
Fanatik
Steven Nsimba, primele explicații după gestul uluitor făcut pe gazon în Universitatea Craiova – Petrolul 4-0! Ce i-a spus lui Paul Papp
Istvan Kovacs, delegat de UEFA în Champions League, la coșmarul lui Cristi Chivu...
Fanatik
Istvan Kovacs, delegat de UEFA în Champions League, la coșmarul lui Cristi Chivu VS echipa lui Darius Olaru
Jose Mourinho, furios după ce Real Madrid nu a reușit să învingă Fiorentina...
Fanatik
Jose Mourinho, furios după ce Real Madrid nu a reușit să învingă Fiorentina lui Radu Drăgușin! Gest uluitor la finalul partidei
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Victor Becali, convins! Cine a fost 'cel mai mare antrenor român' din istorie:...
iamsport.ro
Victor Becali, convins! Cine a fost 'cel mai mare antrenor român' din istorie: 'E o diferență între el și cel mai bun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!