Victor Becali a luat atitudine după atacurile vărului Gigi Becali la adresa lui Ștefan Târnovanu: „Va plăti!”

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Ștefan Târnovanu (25 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB în ultimii ani, când echipa a câștigat două campionate consecutive și a făcut performanțe în Europa League. Din păcate pentru el, în ultimul an a intrat într-un declin considerabil, iar Gigi Becali l-a scos din poartă în sezonul trecut, înlocuindu-l cu tânărul Matei Popa. Deși revenise între buturi în debutul acestui sezon, după va fi trecut din nou pe banca de rezerve.

Cum a reacționat Victor Becali după ce vărul său l-a transformat pe Ștefan Târnovanu în rezerva lui Matei Popa

Imediat după meciul tur cu Auda, de pe Ghencea, Gigi Becali și-a exprimat dorința de a-l scoate din poartă pe Ștefan Târnovanu, însă la insistențele lui Mihai Stoica și Marius Baciu a ales să meargă pe mâna lor și să-i mai dea o șansă. După un nou meci în care a primit patru goluri, iar echipa a fost eliminată din Conference League, patronul a pus piciorul în prag și a ordonat ca Matei Popa să-i ia locul între buturile lui FCSB.

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Victor Becali a aflat că vărul său, dar nici nu-i va da voie să plece până la finalul contractului, și a reacționat. El nu i-a luat apărarea jucătorului reprezentat de firma sa: „De Auda ăștia nu ziceau că-s slabi? Că-s bezmetici… așa bezmetici sunt că ți-au dat 7. Vorbim cu atât de multă ușurință despre niște lucruri… (n.r. – despre Târnovanu) Nu comentez deciziile lor, cine joacă, cine nu. Târnovanu a greșit, va plăti, nu mai joacă. Până la urmă nu e proprietatea noastră, e a clubului. Dacă pe Târnovanu se luau 4-5 milioane de euro, așa cum se credea, îi lua clubul, nu-i luam noi”, a declarat Victor Becali, conform

Ce a spus Gigi Becali după Auda – FCSB 4-1

După dubla rușinoasă cu Auda, Gigi Becali a fost supărat pe mai mulți jucători, însă Ștefan Târnovanu a fost principala sa țintă. Patronul roș-albaștrilor este de părere că internaționalul român „joacă la caterincă” pentru a fi lăsat să plece de la echipă:

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„El probabil apără așa pentru că crede că o să-i dau drumul. Nu-i dau drumul nicăieri! Aici stă până la finalul contractului, dar de acum va apăra Popa! Gata! Sunt afectat pentru că am zis să nu mă bag, să îi dăm încredere, dar chiar așa? Să ne distrugi în halul ăsta!? Și la golul doi, a dat pasă la adversar. Unde îți este mintea, mă? Da, și Crețu a greșit la primul gol, dar ce să caute Crețu? Era mingea lui Târnovanu. Orice ar fi fost, dacă nu ai bărbăție la fotbal…”, a declarat Gigi Becali la