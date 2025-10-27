Victor Becali a măturat pe jos cu Florin Tănase după atacul la adresa fratelui său: ”Obraznic! Nu l-am putut transfera, dădea goluri numai din penalty”

ADVERTISEMENT

Între Ioan Becali și Florin Tănase s-a iscat un scandal uriaș după o afirmație făcută de impresar la emisiunea ”Giovanni Show”. Jucătorul de la FCSB i-a răspuns în termeni duri, iar acum Victor Becali a intervenit în forță.

Victor Becali, atac fulgerător la Florin Tănase

Victor Becali s-a arătat extrem de deranjat de modul în care veteranul de la FCSB a ales să-i răspundă fratelui său și a dezvăluit faptul că în perioada în care îl reprezentau nu au putut să-l transfere în străinătate pentru că marca numai din penalty.

”Obraznic! Nu a existat niciodată vreo tensiune între mine și el în perioada în care am colaborat. Am și spus în momentul în care nu am mai colaborat cu el, nu a fost să fie. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu putem transfera un jucător care este golgheter. A ieșit de vreo două ori golgheter. Și nu a fost să fie, am zis că nu ne-a mers împreună.

Ne-am mai întâlnit de atunci de nu știu câte ori, niciun fel de problemă, ne-am salutat. Dacă se ducea la Real Madrid ziceam ‘Doamne, ce am pierdut!’. Asta e, nici nu știu pe unde s-a dus. Dar nu contează asta.

Dacă dai goluri numai din penalty, nu poți să fii supărat. Nu e vina mea. Noi ne-am fi dorit la fel de mult ca el să se transfere. Interesul nostru care era? Să se transfere! Altfel, nu aveam obiectul muncii”, a declarat el, pentru .

De ce nu-l vede pe Tănase un om inteligent

Agentul consideră reacția lui Florin Tănase a fost o obrăznicie, mai ales că fratele său este o persoană mult mai în vârstă, și i-a dat o replică pe măsură jucătorului de la FCSB.

”De când a plecat din țară e expirat contractul. Cum adică, cu ce a ajuns rău Giovanni? Nu am înțeles. Îi este milă și de voi, că sunteți la emisiune? Este un tip milos. Dacă aveți probleme, vă duceți la el. Din milă vă ajută. E problema lui, e băiat tânăr. Nu e nicio reacție dură, doar o obrăznicie.

Giovanni a spus că se aude povestea aia cu sifonul, nu că așa este. Vorbește lumea, cum vorbiți și voi. Dacă e supărat, să rămână supărat, care e problema? Mă apuc eu să îl înveselesc pe Tănase? Se înveselește când bate penalty. Obraznic, în primul rând că e un om cu 45 de ani mai mare decât tine.

Dacă voi considerați că e un om educat, problema voastră, eu nu cred. Dacă voi credeți că știe matematică, de fapt, ca să numeri îți trebuie aritmetică, nu neapărat matematică, că nu faci formule. Probabil le confundă. Nu mă mai întorc eu din străinătate că rămâne supărat el”, a mai spus Victor Becali.

De unde a pornit scandalul dintre frații Becali și Tănase

În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a vorbit despre o posibilă relație tensionată între Darius Olaru și Florin Tănase și a amintit faptul că despre cel din urmă .

”Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Eu zic că Olaru e prieten cu Tănase, au fost, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi. Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi, înțelegi? Așa îi zic probabil colegii, înțelegi? Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM!

Tănase va deveni antrenor. N-ai văzut de câte ori face Tănase crucea? Ca fotbalist, intri, o faci o dată. O fac și catolicii și toți. Intră, ating iarba. O dată, de 2 ori. Dar ca să o faci de 4-5 ori când știi că este camera pe tine, eu m-aș jena. Fac și eu crucea, zic: ‘Dă, Doamne, să ajung bine, sănătos’, dar o dată. Dar dacă știu că e camera pe mine, nu mai fac”, a afirmat Giovanni Becali.

Tănase, răspuns virulent pentru Giovanni Becali

Imediat după victoria categorică obținută de FCSB în fața celor de la UTA, scor 4-0, Florin Tănase și a precizat că acesta a decăzut foarte mult din punct de vedere profesional.

”(n.r. – Există conflicte în vestiar?) Nu există așa ceva. Giovanni Becali… mi-e milă de el, săracul. A decăzut atât de mult… să vii să etichetezi așa niște oameni, să spui niște invenții. Nu mă așteptam, mai ales de la dânsul. El nu are de unde să știe ce discuții am eu cu nea Gigi.

Trebuie să mai faci și matematică, nu doar școala vieții, că am văzut că a zis că fac nu știu câte cruci. Eu știu că la ortodocși se fac doar trei, nu patru-cinci câte zice el. A decăzut enorm profesional și se ia de oameni cu valoare. Mi-e milă de el, săracul! Înțeleg că este angajat la un podcast și trebuie să zică lucruri interesante, dar aberează foarte mult”, a zis jucătorul FCSB.

Gigi Becali, verdict clar în conflictul dintre vărul său și Tănase

Într-o intervenție telefonică la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, și a mărturisit faptul că el a fost cel care l-a îndemnat pe Florin Tănase să-i răspundă lui Giovanni Becali, deoarece reacția vărului său a fost una nepotrivită.

”Ce să-mi sifoneze mie Tănase? E jignire și pentru mine. Eu accept sifonăreli? Mie dacă mi-ai zis o bârfă a doua oară nu te mai întâlnești cu mine. Mi-a spus mie Tănase că l-a făcut Giovanni sifon și el m-a întrebat pe mine dacă să îi răspundă sau nu.

I-am zis: ‘Dacă nu îi răspunzi, înseamnă că nu ești bărbat, punct’. Dacă te-a făcut sifon, pune-l la punct ca să se învețe minte. În viața ta, când îl ataci pe unul te aștepți să îți răspundă. Nici eu nu știu ce a zis, eu zic ce mi-a zis Tănase. I-am zis că dacă nu îi răspunde e idiot ca să se învețe minte altădată. E treaba lui ce a zis. Eu țin cu Tănase, cu dreptatea.

Dacă conduci cu sifoneală, înseamnă că nu ești om și înseamnă că și eu sunt om de nimic că accept sifon. Nu s-a referit Giovanni la asta, dar este indirect. Înseamnă că nu mă cunoaște pe mine, a crescut cu mine, am îmbătrânit și nu mă cunoaște. Eu conduc cu sifoneală, dacă îi place lui e treaba lui. Eu dacă sifonez nu ai ce să cauți la mine în casă”, a declarat patronul FCSB.