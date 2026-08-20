Sport

Victor Becali a vorbit despre salariul lui Tavi Popescu la FCSB: „Tot nemulțumit? Bă, frate, ce fac eu pentru banii ăștia?”

Tavi Popescu, criticat dur și de Victor Becali după ultimele evenimente de la FCSB. Unde crede impresarul că este cea mai mare problemă a fotbalistului
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.08.2026 | 08:20
Victor Becali a vorbit despre salariul lui Tavi Popescu la FCSB Tot nemultumit Ba frate ce fac eu pentru banii astia
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Tavi Popescu, făcut praf de Victor Becali. Foto: colaj Fanatik
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Tavi Popescu (23 de ani) a fost criticat și de Victor Becali (64 de ani) după ieșirea nervoasă avută la finalul meciului FCSB – FC Botoșani 3-2. Atunci, în ciuda faptului că a reușit să dea pasa decisivă la golul victoriei, marcat în prelungiri de Daniel Bîrligea, jucătorul a părut extrem de nervos și, în loc să stea alături de coechipieri pe gazon pentru a se bucura împreună imediat după fluierul final, s-a dus direct la vestiare.

Tavi Popescu, certat de Victor Becali după episodul de la finalul meciului FCSB – FC Botoșani 3-2

Nici măcar antrenorul Marius Baciu, care s-a dus special la el în acest sens, nu l-a putut consola pe fotbalistul său. Ulterior, Tavi Popescu a ajuns rapid în atenția opiniei publice prin prisma acelui episod. Pe rând, Adrian Mutu, Gheorghe Mustață și Florin Prunea s-au exprimat pe seama acestui subiect.

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Tavi Popescu FCSB FC Botoșani
Tavi Popescu, extrem de supărat după FCSB – FC Botoșani 3-2. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Ce a spus Victor Becali despre Tavi Popescu

Iar acum a venit și rândul lui Victor Becali să facă același lucru. Impresarul de fotbaliști a opinat că cea mai mare problemă a lui Tavi Popescu în acest moment este că tinde să fie în continuare nemulțumit din cauza statutului său în echipă, când în schimb ar trebuie să se gândească mai mult la aportul său în joc, raportat la salariul destul de bun pe care îl încasează.

„Domn`e, să știi că patronul și impresarul te pot ajuta, dar cel care trebuie să se ajute cel mai mult trebuie să fie fotbalistul. Trebuie să vrei tu în primul rând, să îți dorești și să poți. Nu e suficient să ai numai calități fotbalistice, să jonglezi, să driblezi și să dai printre picioare. E posibil să nu poți, din multe puncte de vedere, nu numai fizic.

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Ca să spun așa, la modul general, nu neapărat de Tavi Popescu, văd mulți părinți care își doresc mai mult decât copiii să ajungă fotbaliști. Tavi Popescu are salariu de 15 mii (n.r. de euro) sau nu știu cât pe lună și cred că tot nemulțumit este, n-am mai vorbit cu el, dar așa cred. `Bă, frate, ce fac eu pentru banii ăștia? Fac ceva pentru banii ăștia? Am ajutat echipa, am dat nu știu câte goluri?`.

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Din punctul meu de vedere, Olaru era un jucător care își merita salariul, chiar dacă nu îi ieșea jocul. Șut, la fel. Vezi într-un meci, chiar dacă nu îi iese jucătorului, dar vezi atitudinea lui. Dacă mergi și încerci să dai călcâie… S-a dus vremea călcâielor, nu se mai joacă așa”, a spus Victor Becali, potrivit digisport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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