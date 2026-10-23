Victor Becali, atacuri în valuri după ce s-a întâlnit cu „pisicuța” Chiricheș: „Plângea la mine în birou. Fii, mă, bărbat!”

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Victor Becali a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Vlad Chiricheș, după declarațiile fostului fundaș al FCSB despre transferul său la Tottenham și relația cu frații Becali. Impresarul a povestit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că fotbalistul ar fi plâns în repetate rânduri în biroul său și i-ar fi cerut ajutorul pentru a rezolva diferite probleme. Mai mult, Victor Becali a dezvăluit că s-a întâlnit recent cu Chiricheș, în timp ce acesta își plimba câinele, și că i-a reproșat direct atitudinea avută după plecarea de la FCSB.

Victor Becali, atac devastator la Vlad Chiricheș: „Dacă tăcea, filosof rămânea”

a revenit în prim-plan după ce fostul internațional român a vorbit despre transferul său de la FCSB la Tottenham. Chiricheș a susținut că Pietro Chiodi a fost cel care a avut un rol decisiv în realizarea mutării în Premier League, afirmație care l-a deranjat pe Victor Becali.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, impresarul a reacționat vehement și a lăsat de înțeles că fotbalistul ar fi trebuit să evite comentariile despre oamenii care l-au ajutat de-a lungul carierei: „Chiricheș a spus că nu Becali l-a dus la Tottenham, ci Chiodi. Dom’ne, pe mine, pe cuvânt, când taci, să taci. Poate s-a supărat că l-a făcut Giovanni trădător. Mă rog, hai să spunem o semi-trădare, nu chiar trădare. Mie nu prea-mi place să intru în polemică cu jucătorii, dar, dacă ar fi tăcut acest băiat, filosof rămânea”, a declarat Victor Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Becali susține că Vlad Chiricheș plângea în biroul său: „Vă rog, nea Victor, ajutați-mă!”

Victor Becali a povestit că Vlad Chiricheș ar fi apelat în repetate rânduri la ajutorul său în perioada în care evolua la FCSB. Potrivit impresarului, și i-ar fi cerut inclusiv să intervină pe lângă Gigi Becali. Acesta a susținut că fundașul ar fi plâns în biroul său și că, la un moment dat, i-ar fi dat-o chiar pe mama sa la telefon: „Vă dau cuvântul meu de onoare, băiatul ăsta plângea cu lacrimi de crocodil. De ce nu se ducea să plângă la Chiodi? Mi-o dădea pe maică-sa la telefon, în birou la mine, să vorbesc cu dânsa, plângea ca un copil, vă dau cuvântul: «Vă rog, nea Victor, ajutați-mă, vorbiți cu nea Gigi, ajutați-mă, ajutați-mă, ajutați-mă!»”, a povestit Victor Becali.

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Impresarul a folosit aceste episoade pentru a contesta afirmațiile lui Chiricheș despre relația cu Pietro Chiodi: „De ce nu te-ai dus la Gyoti? Într-adevăr, el era un colaborator al nostru. Probabil că i-am dat voie să mai vorbească cu el, dar vorbea el cu Pietro Chiodi. De unde-l cunoștea el pe Chiodi?”, a continuat Victor Becali.

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Întâlnire neașteptată între Victor Becali și Vlad Chiricheș! „Fii, mă, bărbat! Dar era o pisicuță”

Victor Becali a dezvăluit și un episod petrecut recent, când s-ar fi întâlnit întâmplător cu Vlad Chiricheș într-o pădure, în timp ce fostul internațional își plimba câinele. Impresarul susține că a profitat de ocazie pentru a-i reproșa personal declarațiile făcute după despărțirea de FCSB.

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Potrivit relatării sale, Victor Becali i-ar fi transmis că ar fi trebuit să vorbească despre eventualele nemulțumiri încă din perioada în care se afla la club, nu după plecare: „Eu m-am întâlnit cu el prin pădure, plimba cățelul. M-a salutat, dar i-am zis: «Bărbat ești, acum că ai plecat și nu mai ai treabă, vorbești de Gigi, de FCSB. Dacă erai bărbat, vorbeai atunci, când încă erai aici. Fii, mă, bărbat!» Dar era o pisicuță. În momentul ăla mă și gândeam: «Cum să fii tu mare fotbalist dacă plângi în felul ăsta? Iar acum te dai zmeu»”, a declarat Victor Becali.

Un alt punct al disputei îl reprezintă afirmațiile atribuite lui Vlad Chiricheș despre modul în care fotbaliștii de la FCSB ajungeau să colaboreze cu frații Becali. Victor Becali a respins ideea că jucătorii ar fi fost obligați să semneze contracte de reprezentare cu ei și a oferit exemplul lui Alexandru Bourceanu.

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„Cică jucătorii la vremea aia erau obligați să semneze cu noi. Atunci de ce nu a semnat, spre exemplu, Bourceanu cu noi? Sau alții de la FCSB. De asta am vrut să vorbesc despre subiectul Chiricheș”, a explicat impresarul.

Victor Becali îi reproșează lipsa de recunoștință lui Vlad Chiricheș: „Îi trimiteam mașina la aeroport!”

În finalul intervenției sale, Victor Becali a vorbit despre ajutorul pe care susține că i l-a oferit lui Vlad Chiricheș dincolo de relația profesională. Impresarul a afirmat că se ocupa inclusiv de transportul fotbalistului și că îi punea la dispoziție o mașină atunci când avea nevoie să ajungă la aeroport sau să plece în vizită la familie.

„A uitat când îi trimiteam mașina la aeroport, să plece la părinți sau eu știu unde. Îi dădea Chiodi ceva? Să știți că recunoștința e povară grea. Oamenii nu știu să aibă recunoștință. Nu era treaba mea să-i dau mașină, să-i trimit om să-l ia de la aeroport. Nu mai spunem toate detaliile”, a încheiat Victor Becali.