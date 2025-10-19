Victor Becali, “câine” de mic copil: “Şi când era Giovanni la Rapid, tot cu Dinamo ţineam!”. Cum s-a apucat de impresariat

Victor Becali a fost invitat în cadrul . Celebrul impresar a dezvăluit cum a ajuns să fie suporterul „câinilor”, dar și cum a început să reprezinte jucătorii români de fotbal.

Povestea lui Victor Becali. Cum a ajuns să țină cu Dinamo

Ca în cazul majorității suporterilor, Victor Becali a rămas fidel încă din prima clipă echipei favorite. Impresarul de jucători a dezvăluit că a simpatizat Dinamo din copilărie, la fel ca majoritatea celor care locuiau în zona Pipera. El a recunoscut că nici măcar când fratele , nu putea rezona cu rivalii din Giulești.

„Pasiunea mea pentru Dinamo a început de la 9-10 ani, de mic copil. Noi, atunci, ne duceam la fotbal, toți copiii. Noi, din zona Pipera, Dinamo era cel mai apropiat. Nu puteai să ajungi în Ghencea sau Giulești. Era mult mai aproape Dinamo, deși sunt foarte mulți de acolo rapidiști, dar deveniți din tată în fiu.

Ne duceam mulți de acolo la Dinamo. Am devenit dinamovist și așa am rămas, nu poți să te schimbi… Era frate-miu la Rapid, președinte. Mă bucuram așa să câștige, dar nu aveam aceleași trăiri ca la Dinamo. Când dădea Dinamo gol mă bucuram, la Rapid nu puteam mai mult, chiar dacă era frate-miu acolo.

Cum a început Victor Becali să reprezinte jucători. Ce diferențe erau în anii ’90 în acest domeniu față de prezent

Ulterior, Victor Becali a povestit și despre începuturile sale în domeniul impresariatului sportiv. El a dezvăluit că a început să se ocupe cu acest domeniu la scurt timp după căderea regimului comunist din România.

Firma am făcut-o în 1992, dar în 1990, după Revoluție, atunci au fost primele transferuri. Firma se ocupa și de publicitate, avea și drepturi TV, avea un obiect de activitate mai larg. Semnam și atunci jucători, dar nu era foarte reglementat. Apoi a început cu FIFA… dar nu era nici la nivel european. Era mai mult intermediere, nu era cu licență atunci.

Față de acum, transferurile sau sumele sau contractele jucătorilor te amuzi când auzi. Vezi acum în Anglia un transfer de 30 de milioane… Pe Maradona a plătit Barcelona 7-8 milioane sau 6, nu mai știu exact cât la vremea respectivă”, a spus Victor Becali la emisiunea „Fanatik Dinamo”.