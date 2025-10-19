Sport

Victor Becali, “câine” de mic copil: “Şi când era Giovanni la Rapid, tot cu Dinamo ţineam!”. Cum s-a apucat de impresariat

Victor Becali nu și-a ascuns niciodată dragostea față de Dinamo. Cum a ajuns impresarul de jucători să susțină echipa din „Ștefan cel Mare” și cum a început să reprezinte jucători.
Mihai Dragomir
19.10.2025 | 08:46
Victor Becali caine de mic copil Si cand era Giovanni la Rapid tot cu Dinamo tineam Cum sa apucat de impresariat
EXCLUSIV FANATIK
Victor Becali a spus totul despre dragostea sa pentru Dinamo. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Victor Becali a fost invitat în cadrul ediției de marți, 9 septembrie, a emisiunii „Fanatik Dinamo”. Celebrul impresar a dezvăluit cum a ajuns să fie suporterul „câinilor”, dar și cum a început să reprezinte jucătorii români de fotbal.

ADVERTISEMENT

Povestea lui Victor Becali. Cum a ajuns să țină cu Dinamo

Ca în cazul majorității suporterilor, Victor Becali a rămas fidel încă din prima clipă echipei favorite. Impresarul de jucători a dezvăluit că a simpatizat Dinamo din copilărie, la fel ca majoritatea celor care locuiau în zona Pipera. El a recunoscut că nici măcar când fratele Giovanni Becali a fost președinte la Rapid, nu putea rezona cu rivalii din Giulești.

„Pasiunea mea pentru Dinamo a început de la 9-10 ani, de mic copil. Noi, atunci, ne duceam la fotbal, toți copiii. Noi, din zona Pipera, Dinamo era cel mai apropiat. Nu puteai să ajungi în Ghencea sau Giulești. Era mult mai aproape Dinamo, deși sunt foarte mulți de acolo rapidiști, dar deveniți din tată în fiu.

ADVERTISEMENT

Ne duceam mulți de acolo la Dinamo. Am devenit dinamovist și așa am rămas, nu poți să te schimbi… Era frate-miu la Rapid, președinte. Mă bucuram așa să câștige, dar nu aveam aceleași trăiri ca la Dinamo. Când dădea Dinamo gol mă bucuram, la Rapid nu puteam mai mult, chiar dacă era frate-miu acolo.

Cum a început Victor Becali să reprezinte jucători. Ce diferențe erau în anii ’90 în acest domeniu față de prezent

Ulterior, Victor Becali a povestit și despre începuturile sale în domeniul impresariatului sportiv. El a dezvăluit că a început să se ocupe cu acest domeniu la scurt timp după căderea regimului comunist din România.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Firma am făcut-o în 1992, dar în 1990, după Revoluție, atunci au fost primele transferuri. Firma se ocupa și de publicitate, avea și drepturi TV, avea un obiect de activitate mai larg. Semnam și atunci jucători, dar nu era foarte reglementat. Apoi a început cu FIFA… dar nu era nici la nivel european. Era mai mult intermediere, nu era cu licență atunci.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să...
Digisport.ro
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să mai joace acolo”

Față de acum, transferurile sau sumele sau contractele jucătorilor te amuzi când auzi. Vezi acum în Anglia un transfer de 30 de milioane… Pe Maradona a plătit Barcelona 7-8 milioane sau 6, nu mai știu exact cât la vremea respectivă”, a spus Victor Becali la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

Victor Becali, “câine” de mic copil

Duminică istorică! România luptă pentru aur la Campionatul European de tenis de masă...
Fanatik
Duminică istorică! România luptă pentru aur la Campionatul European de tenis de masă masculin și feminin. Când au loc meciurile și cine transmite
Revenire de senzație la Rapid! “Va conta mult la meciul cu Dinamo”
Fanatik
Revenire de senzație la Rapid! “Va conta mult la meciul cu Dinamo”
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a...
Fanatik
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Insinuări grave după Metaloglobus - FCSB 2-1: 'Sfidează și mafia pariurilor! Ori s-au...
iamsport.ro
Insinuări grave după Metaloglobus - FCSB 2-1: 'Sfidează și mafia pariurilor! Ori s-au terminat «pastilele» și «sucurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!