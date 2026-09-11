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Cunoscutul impresar Victor Becali (65 de ani) a făcut o analiză generală a situației fotbalului românesc la nivel de echipă națională. Acesta este de părere că Gică Hagi (61 de ani) nu prea are o arie de selecție extrem de ofertantă. În acest context, agentul de jucători cere Federației Române de Fotbal (FRF) să ia măsuri. Ce propunere face.

Ce măsură cere Victor Becali de la FRF pentru a-l ajuta pe Gică Hagi

La finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie, echipa națională de fotbal a României va evolua în Liga Națiunilor. În prima „fereastră” FIFA, tricolorii vor disputa nu mai puțin de patru meciuri. Două echipe prezente la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada, Suedia și Bosnia, plus puternica Polonia, vor înfrunta „tricolorii” lui Gică Hagi.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Victor Becali a constatat ipostaza deloc plăcută în care se află selecționerul primei reprezentative. Aceste subliniază faptul că aceste meciuri vin într-o perioadă în care fotbalul românesc traversează momente deloc bune. Impresarul spune că . El remarcă faptul că aria de selecție e limitată.

În opinia lui Victor Becali, multitudinea de străini care au ajuns să evolueze în SuperLiga nu este deloc un aspect care ajută fotbalul românesc. „Toate echipele au ajuns să aibă, 12-13-14 jucători. În acest sens, sigur că nu avem jucători români. Eu cred că asta este una dintre marile probleme ale fotbalului românesc”, spune impresarul.

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Profitând de prezența lui Andrei Vochin (consilier al președintelui FRF, Răzvan Burleanu) în platoul emisiunii, Becali a cerut măsuri pentru a sprijini fotbaliștii români. „Andrei (Vochin) ar trebui, că e la Federație, să propună unele măsuri. Din punctul meu de vedere, legea U21 este foarte bună. Bună era și cu doi jucători U21 pe teren, dar nu cu al doilea să fie o bătaie de joc, ci să joace măcar o repriză”, afirmă impresarul.

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Victor Becali: „Legea cu Regula U21 a fost bună”

Andrei Vochin a adăugat faptul că această „Lege U21” ar putea fi foarte bine și „Legea U21”. El a enumerat , Mate, Guțea, despre care spun că au demonstrat că fac față fără probleme pe prima scenă. Victor Becali l-a completat și a spus că: „Vedem că în străinătate cum unii fac față la 16 – 17 ani, iar noi nu putem la 19?”

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Impresarul a subliniat apoi faptul că Legea U21 a fost una foarte bună. El cere ca măsură suplimentară impunerea folosirii a 2 jucători, unul cel puțin o repriză. „Eu cred că Legea U21 a fost bună și poate s-a cedat ușor la chestia cu al doilea. Ar trebui să joace măcar o repriză”, punctează Becali.