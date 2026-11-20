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După un sezon foarte slab și un nou început dezamăgitor în actuala stagiune, Gigi Becali a pus piciorul în prag și a schimbat placa la FCSB. El a început cu concedieri în masă și retrogradări în ierarhie atât în conducere, cât și în stafful tehnic, iar următoarea țintă pare să fie lotul de jucători. Printre oamenii noi care au fost angajați în cadrul clubului se numără și Raul Rusescu, iar Victor Becali crede că aceasta reprezintă o mutare de excepție a patronului bucureștenilor.

Victor Becali, încântat de venirea lui Raul Rusescu la FCSB

Primul dintre ei Victor Becali, celebrul impresar, recunoaște că nu are tangențe cu Szukala, însă îl cunoaște foarte bine și îl apreciază enorm pe Rusescu.

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„Eu pe Szukala nu îl știu decât ca jucător, dar pe Rusescu îl cunosc bine, am lucrat cu el. E băiat deștept, a făcut cursuri de director sportiv, am înțeles că și Szukala a făcut. Sunt băieți tineri, se pot adapta, au jucat la echipa aceasta, dar nu au experiență.

De exemplu, la academie rezultatele nu se văd repede, e o chestiune de timp, să faci selecție bună, să găsești antrenori buni, pasionați. Munca la copii nu este ușoară, dacă nu ai pasiune, degeaba. Eu am spus-o, Mihai Stoica nu este ușor de înlocuit. Îl cunosc de 30 de ani, de când era la Galați, a învățat cu Marius Stan, un conducător foarte bun”, a declarat Victor Becali la

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Ce a însemnat, de fapt, Raul Rusescu pentru FCSB

Raul Rusescu s-a numărat printre fotbaliștii care au fost transferați de la Unirea Urziceni la FCSB. El a devenit rapid unul dintre fotbaliștii importanți ai roș-albaștrilor și chiar a fost golgheterul echipei în anul 2012. Alături de echipa patronată de Gigi Becali el a câștigat două titluri de campion și a participat la seri magice în cupele europene. Bineînțeles, momentul pe care nimeni nu-l poate uita este cel din victoria cu Chelsea de la București. Cel poreclit „Raul de Ghencea” a obținut o lovitură de pedeapsă din care l-a executat pe uriașul Petr Cech, iar FCSB a câștigat cu 1-0 în fața „Reginei Europei” de la acea vreme. Ulterior, el a fost transferat la Sevilla pentru o sumă de 2,5 milioane de euro, însă a mai revenit de două ori la echipa la care s-a consacrat ca fotbalist. După cariera de fotbalist, el a luat de foarte multe ori apărarea fostei sale echipe, din postura de analist, lucru ce a atras un mare respect din partea fanilor.