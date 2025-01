Victor Becali dezvăluie implicarea familiei sale în firma Unitedpower. „Ei sunt acționarii. Fratele meu Giovanni nici nu știa de fiica sa”. Exclusiv

Firma Unitedpower Eolian SRL va construi o din județul Constanța. Firma a primit avizul tehnic de racordare. Finalizarea lucrărilor e preconizată pentru 2027. Acționari la această firmă sunt mai mulți membri ai familiei Victor și Giovanni Becali. Victor Becali a discutat cu FANATIK despre implicarea familiei sale în proiectul eolian din Dobrogea.

„Soția mea este acționară, nu soția lui Giovanni. Iar Asco a cumpărat acțiuni, nu e vorba despre vreo datorie”

Domnule Victor Becali, care este situația exactă a firmei United Power în care este implicată familia dumneavostră?

– Firma aceasta, Unitedpower, este făcută de ginerele meu, de fiica mea și de nepoata mea, fata lui Giovanni, care nu are 18 ani. Andreea Becali este o femeie de 36 de ani. Firma nu are nicio legătură cu soția lui Giovanni. S-a scris despre soția lui că este acționară, dar nu are niciun fel de legătură! Acționară este soția mea, nu a lui Giovanni. Pe soția lui Giovanni o cheamă Stela.

Deci Manuela Raluca Becali, soția dumneavoastră, este acționar la Unitedpower…

– Da, soția mea este acționar. Apoi. Asco Construct a cumpărat niște acțiuni, Asco Construct este o firmă de proiectare. A cumpărat acțiuni și a devenit acționar, nu s-a întâmplat acest lucru în urma unei datorii, așa cum a scris presa. Am citit articolul, însă nu este vorba despre nicio datorie. Asco Construct a cumpărat 36,1% din acțiuni.

Asco Construct este o firmă de proiectare, iar aceasta a proiectat 50-60% din construcțiile din Pipera. Este din 1991-1992 pe piață. Firma are, probabil, alte proiecte cu , însă asta este o altă problemă, nu are legătură cu Unitedpower.

„Aș fi fost bucuros să fie Gigi sau Șucu, dar au nicio legătură cu firma”

Există vreo implicare a lui Gigi Becali sau a lui Dan Șucu în această firmă?

– Gigi Becali sau Dan Șucu nu au nicio legătură în această poveste. Cu Unitedpower nu am nici măcar eu vreo legătură, este soția mea, care este acționară, se ocupă și ginerele meu, care este administrator. Nici eu, nici fratele meu nu avem vreo legătură. Fratele meu habar n-are, a aflat după nu știu cât timp că fata sa Andreea este acționară la o firmă. Eu vreau ca lucrurile să fie clare.

Ca să fie clar. În Unitedpower sunt acționari Asco Construct, fiica lui Giovanni, soția și fiica dumneavoastră, și mai este ginerele.

– Da, mai este încă cineva care are 4%, tot așa, care are o firmă.

Deci acestea sunt toate persoanele din firmă.

– Da, acestea sunt persoanele din firmă. Nimeni altcineva. Nu că ar fi fost o problemă să fie… Aș fi bucuros să fi fost Șucu sau , însă nu sunt, nu au nicio legătură cu firma.

Când se va finaliza proiectul?

– Proiectul… Știu că s-au obținut autorizațiile de construire, e o chestie mai de durată. Nu este un proiect care se va putea face în scurt timp. Vreau să fie foarte clar că Dan Șucu nu are nicio legătură cu Asco. Ok, au mai fost câteva proiecte pe care le-au făcut împreună, dar astea sunt alte probleme, dar în problema Unitedpower nu există așa ceva. Dan Șucu și Gigi Becali, din ce știu eu, nu au habar de proiectul acesta.

Cum arată structura acționariatului Unitedpower Eolian SRL: