Victor Becali, dezvăluiri cutremurătoare din perioada de puşcărie: “Au fost mulţi care au încercat să se sinucidă!”

Victor Becali a arătat ca un om puternic și atunci când a vorbit despre perioada trăită în pușcărie. La FANATIK DINAMO, acesta s-a amuzat pe seama reacțiilor de atunci ale lui Cristi Borcea și a dezmințit mai multe zvonuri care au apărut în presă.

Victor Becali, dezvăluiri cutremurătoare din perioada de puşcărie

Victor Becali a făcut dezvăluiri incredibile din perioada de pușcărie pe care a trăit-o alături de fratele său Giovanni și de Cristi Borcea. cum și-au petrecut cei 3 prima noapte în penitenciar, cum poveștile cu Borcea erau inventate, dar și faptul că mulți oameni din jur aveau moralul foarte scăzut și voiau să pună capăt momentului greu.

Totodată, și despre lucrurile importante pe care le-a învățat din perioada petrecută în pușcărie și a oferit un sfat prețios de viață pentru oamenii care îl urmăresc.

„Îmi aduc aminte bine prima noapte la pușcărie. Alții nu vor să își aducă aminte de momentele acelea, dar eu îmi aduc aminte. A fost un episod din viața mea și aia e, la revedere. Borcea era între mine și Giovanni și ne uitam la el. Așteptam să ne percheziționeze bagajele și el făcea ‘of, of, of’. Și ne-a bufnit râsul pe bine și Giovanni. Am râs un sfert de oră. Asta e viața. Eu am stat cam toată perioada cu el.

Au fost și multe povești. Spre exemplu veneau copii de la academie care se pregăteau să vină acolo la penitenciar și aveau ghid, le mai arătau una alta pe acolo ca să învețe. Și au venit la noi în cameră. Era o cameră mică de 10 mp, cu două paturi, un loc pentru toaletă și mai era cămăruță.

Și au întrebat ei ce e acolo și eu am zis că e spa. S-au uitat și au zis ‘Haideți domne, vă bateți joc’. Ce putea să fie acolo. Erau povești în presa de atunci. Mai erau unii care spuneau că intra Valentina Pelinel, dar acolo nici Iohannis nu putea să intre. Lumea credea orice.

“Au fost mulţi care au încercat să se sinucidă!”

Au fost mulți care au încercat să se sinucidă. Erau în depresii, așa era viața. Eu am învățat multe din experiența asta. Pe la noi pe la birou se perindau foarte mulți oameni și apoi i-am văzut că vorbeau altfel. Eu am învățat că cel mai important lucru este familia. Oamenii se dezic imediat de tine că nici nu poți să îți imaginezi cât de repede.

Oamenii care i-au oferit ajutorul lui Victor Becali și sfatul important oferit urmăritorilor

Eu când am ieșit, 3 oameni m-au întrebat dacă pot să mă ajute cu ceva. Con, Niro și al treilea nu vrea să se știe cine e. Poate am făcut și eu ceva pentru ei și de aceea, dar sunt și jucători care cu greu pronunță numele de Becali. Nu vorbesc de Hagi, Popescu și cei de genul acesta, ci de cei pentru care noi chiar am făcut ceva și pe care i-am împins în față ca să ajungă sus.

În viață e bine să fii recunoscător, nu pierzi nimic dacă ești așa. Și eu sunt recunoscător celor care mă mai lăsau 5 minute în plus afară când eram la regim închis. Dar așa sunt oamenii din păcate. Pentru mulți a fost greu pentru că familia i-a lăsat. Depinde și cum îți faci familia”, a declarat Victor Becali la FANATIK DINAMO.