Victor Becali, dezvăluiri de senzaţie despre transferul lui Mutu la Inter: “Era rebel! Şi fără clauză se urca în avion”. Episodul Chelsea, marea pată a carierei

La FANATIK DINAMO, Victor și despre cum golgheterul all-time al echipei naționale alături de Hagi, putea să dea mai mult fotbalului dacă nu era episodul Chelsea.

Victor Becali, dezvăluiri de senzaţie despre transferul lui Mutu la Inter

detalii noi despre . Fostul impresar al „Briliantului” a explicat cum FC Argeș a reușit să câștige mai mulți bani decât Dinamo după mutarea fostului atacant în Serie A.

În final, Victor Becali susține că regretă faptul că Mutu a avut parte de episodul de la Chelsea care l-a dat înapoi în carieră. Impresarul susține că „Briliantul” ar fi putut ajunge la un nivel și mai înalt în fotbal.

„Mutu a avut o clauză de reziliere care nu a fos pusă de Dinamo, ci de cei de la Pitești. Constantin Stroe a pus acea clauză. Ei au luat cam 700.000 de euro pe Mutu de la Dinamo, plus bani de la acea clauză.

Piteștiul a ieșit mult mai bine decât Dinamo din toată afacerea. Dinamo nu voia neapărat ca acel transfer să aibă loc, dar jucătorul și-a dorit foarte mult. Dacă nu dădea acele 18 goluri în turul de campionat, nu cred că mai pleca.

În acea perioadă lumea din afară se uita într-un fel când cineva dădea așa multe goluri la noi. Erau multe legende despre aceste lucruri. Atunci, Mutu a dat golurile pe bune și s-a văzut și după valoarea lui. Despre Mutu putem discuta că putea să facă mai mult dacă nu trecea prin episodul acela.

Episodul Chelsea, marea pată a carierei lui Mutu

Puteam să cred orice altceva, dar nu acel episod nefericit. Păcat, pentru că putea să aibă alt parcurs, mai ales că a dat goluri acolo. Dar mai mult decât el nu poate regreta nimeni. Borcea s-a urcat cu Mutu în avion și au plecat la Milano.

Giovanni a aranjat transferul, dar Borcea a fost acolo și a mai luat și el ceva pentru Dinamo, altfel nu erau negocieri deloc pentru că era acea clauză. Mutu a fost mai rebel și se urca în avionul acela și fără clauză, pentru că avea sânge în el, de asta a fost și un fotbalist bun”, a spus Victor Becali la FANATIK DINAMO.

