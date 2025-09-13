Sport

Victor Becali, dezvăluiri de senzaţie despre transferul lui Mutu la Inter: “Era rebel! Şi fără clauză se urca în avion”. Episodul Chelsea, marea pată a carierei

Victor Becali a dezvăluit detalii de senzație despre transferul lui Adrian Mutu la Inter. Ce a spus impresarul despre "Briliant" și despre episodul Chelsea.
Sebastian Coleasa
13.09.2025 | 22:40
Victor Becali, despre transferul lui Adrian Mutu la Inter. Sursa Foto: Colaj FANATIK

La FANATIK DINAMO, Victor Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Mutu la Inter și despre cum golgheterul all-time al echipei naționale alături de Hagi, putea să dea mai mult fotbalului dacă nu era episodul Chelsea.

Victor Becali a mărturisit detalii noi despre transferul lui Adrian Mutu la Inter. Fostul impresar al „Briliantului” a explicat cum FC Argeș a reușit să câștige mai mulți bani decât Dinamo după mutarea fostului atacant în Serie A.

În final, Victor Becali susține că regretă faptul că Mutu a avut parte de episodul de la Chelsea care l-a dat înapoi în carieră. Impresarul susține că „Briliantul” ar fi putut ajunge la un nivel și mai înalt în fotbal.

„Mutu a avut o clauză de reziliere care nu a fos pusă de Dinamo, ci de cei de la Pitești. Constantin Stroe a pus acea clauză. Ei au luat cam 700.000 de euro pe Mutu de la Dinamo, plus bani de la acea clauză.

Piteștiul a ieșit mult mai bine decât Dinamo din toată afacerea. Dinamo nu voia neapărat ca acel transfer să aibă loc, dar jucătorul și-a dorit foarte mult. Dacă nu dădea acele 18 goluri în turul de campionat, nu cred că mai pleca.

În acea perioadă lumea din afară se uita într-un fel când cineva dădea așa multe goluri la noi. Erau multe legende despre aceste lucruri. Atunci, Mutu a dat golurile pe bune și s-a văzut și după valoarea lui. Despre Mutu putem discuta că putea să facă mai mult dacă nu trecea prin episodul acela.

Episodul Chelsea, marea pată a carierei lui Mutu

Puteam să cred orice altceva, dar nu acel episod nefericit. Păcat, pentru că putea să aibă alt parcurs, mai ales că a dat goluri acolo. Dar mai mult decât el nu poate regreta nimeni. Borcea s-a urcat cu Mutu în avion și au plecat la Milano.

Giovanni a aranjat transferul, dar Borcea a fost acolo și a mai luat și el ceva pentru Dinamo, altfel nu erau negocieri deloc pentru că era acea clauză. Mutu a fost mai rebel și se urca în avionul acela și fără clauză, pentru că avea sânge în el, de asta a fost și un fotbalist bun”, a spus Victor Becali la FANATIK DINAMO.

Victor Becali, detalii despre transferul lui Mutu la Inter

