Victor Becali, dezvăluiri zguduitoare despre viață și fotbal: „A vrut să se sinucidă de cinci ori! Era ca un pui de Crevedia!” Exclusiv

Victor Becali își amână o plecare la Constanța pentru de aproape o oră și jumătate cu FANATIK. Suntem paroliști, este parolist. Ne vedem la sediul „Becali Sport”, acolo unde trag tare pe parte de mercato frații Becali, care-l ajută pe Dragoș Sârbu.

De fapt aici e centrul „tunurilor” pe partea de transferuri în fotbalul românesc. Deși afacerea a mers cu pași de furnică, ba chiar i s-au pus piedici importante când „frații” și-au ispășit, demni, pedeapsa, „Becalii” s-au rebranduit. Victor dă startul la culise și la dezvăluiri.

Victor Becali, interviu pentru FANATIK: „Primii care au semnat cu noi erau copii la vremea aia: Petre, Hâldan, Tararache!”

Cum v-ați apucat de impresariat?

– De fapt, fratele meu s-a apucat de meseria asta dinainte de Revoluție. Cocheta cu bulgarii, vorbea foarte bine bulgărește, aveam foarte mulți prieteni fotbaliști aici. Toți cei de la Dinamo, eram cam același anturaj… Și Hagi, și Balint, … Se întâmpla cam în 1980 și ceva și nu pot spune că mă gândeam la impresariat atunci. Dar după Revoluție s-a întors și Giovanni în țară, s-a combinat cu Dan Alban, prietenia mea cu jucătorii și așa s-au legat apoi lucrurile.

Primul fotbalist pe care l-ați semnat?

– A fost perioada aia din 1990, când au cam plecat toți, cu Răducioiu, cu cei de la Mondialul italian. Dar nu era cu jucători semnați atunci… Cred că primii jucători care chiar au semnat cu noi au fost copii la vremea aia… 14-15 ani… Hâldan, Cezar Dinu, Dumnezeu să-i odihnească!, Petre, Tararache, grupa aceea a lui Ionuț Chirilă… Am făcut ISM-ul în 1992, ne-am ocupat și cu publicitate, și cu drepturi TV o bună perioadă. Ulterior i-am avut pe Hagi și pe , care erau la început cu Mircea Petescu și așa s-a dezvoltat totul.

Cel mai nebun transfer: Ștefan Radu de la Dinamo la Lazio! „Fură Becali TVA-ul!”

Care au fost cele mai tari negocieri la care ați luat parte?

– Cred că transferul cel mai complicat a fost al lui la Lazio, în 2008. Președintele Lotito are un stil mai altfel… Lucrează mai mult noaptea, te așteaptă la el la birou la ora 2-3 noaptea! Găseai câte 7-8 inși care-l așteptau la orele alea, argentinieni, brazilieni, tot felul… Era o problemă cu TVA-ul. În toată Uniunea Europeană nu se plătea, dar la noi să plătea… Îl plăteai și-l recuperai ulterior. Și Lotito nu înțelegea chestia asta, îi suna pe avocați noaptea, se întreba cine i-a primit pe ăștia în Europa… La noi, la români, se referea… Dimineața a ajuns la concluzia lui: „Mi-e clar! Fură Becali TVA-ul!” La 4,5 milioane cât a fost transferul, era și TVA-ul vreo 900.000 de euro. L-a recuperat, dar a pierdut ceva la cursul de schimb. A fost o noapte lungă acest transfer al lui Radu la Lazio.

Păi italienii fac transferurile mai mult noaptea…

– Da, să știi! Și cu când a mers de la Roma la Inter s-a întâmplat la fel. L-am așteptat în aeroport în Roma când am plecat spre Milano, am ajuns seara, am semnat noaptea, după ora 12. Chivu a fost jucătorul dorit de cele mai tari echipe. Și Barcelona s-a înțeles cu Roma, și Real Madrid s-a înțeles cu Roma, dar Interul i-a oferit cel mai bun contract. Plus că era deja de patru ani în Italia, cunoștea campionatul.

Chivu s-a decis să refuze oferta lui Real Madrid după ce a fost sunat personal de Mijatovic. Acesta a încercat să-l convingă spunându-i că sunt jucători care plătesc ei să joace la Real! În momentul ăla, Cristi a spus stop!” – Victor Becali

Victor Becali: „Mutu a plecat la Inter pe foarte repede înainte, într-o dimineață, la ora 10. Nu știa nimeni. Giovanni a avut mereu flerul ăsta!”

Dar Mutu cum a ajuns la Inter? Tot așa pe repede înainte ca și Chivu?

– Mutu a fost chiar pe foarte repede înainte! Era la Dinamo, dăduse 18 goluri în turul de campionat 1999/2000. Deja începuse să se vorbească pe la noi de meciuri trucate, dar nu era cazul lui. Mutu chiar avea valoare! Cineva s-a dus pe la Borcea cu o ofertă de la PSV. Mutu avea însă o clauză, dar nu pusă de Dinamo sau de el. Era pusă de FC Argeș. Giovanni i-a zis lui atunci că dacă Mutu mai dă 18 goluri în retur, or să fugă toți de noi!

Vor spune că am mai fabricat o Gheată de Aur…

– Exact așa! Și a fost o decizie de genul la 10 dimineața Giovanni a zis că plecăm în Italia! Mergem la Inter, unde exista interes pentru Mutu. Îmi amintesc și acum că Mircea Stoenescu, fostul președinte, a fost întrebat de presă despre plecarea lui Mutu în Italia. A răspuns că înseamnă că el e de paie la Dinamo dacă pleacă Adi. Nu știa nimeni, nici Stoenescu. A fost cu peripeții transferul, îl dorea și Parma pe Mutu, dar Giovanni s-a descurcat. De fapt de a ști să speculeze momentele favorabile.

Nu pot spune că aș fi certat cu Chivu. Este genul de om cu care nu ai cum să te cerți. Dar e stabilit la Milano, a început o nouă carieră acolo, de antrenor, îi merge foarte bine și cred că va reuși. Vorbim mai rar pentru că e departe, dar el așa e de când îl știu. Nu prea comunica nici cu presa, e stilul lui mai retras” – Victor Becali

„Nu mai fac frații Becali jocurile… Unde e echipa națională acum?”

Ce relații aveați cu selecționerii în anii când se spunea că frații Becali fac jocurile la echipa națională?

– Aș vrea să răspund cu o întrebare: nu mai fac frații Becali jocurile, unde e echipa națională acum? Plus că 99 la sută dintre jucători erau semnați cu noi! Ce jocuri să faci? Să joace ăla sau să nu joace ăla când amândoi erau ai tăi? Astea erau povești. Să crezi că poți să-i faci echipa lui Iordănescu sau lui Pițurcă trebuie să fii om nebun doar să te gândești la așa ceva! La cum îi cunoașteți pe amândoi, nici nevestele, nici copiii lor nu pot să le spună de-astea! Nu ascultă.

Dar nu erați măcar curioși dacă-i bagă titulari pe unii care se puteau transfera la mai bine?

– Uite, două chestii. Piți se burzuluia imediat și-ți răspundea ceva de genul „eu mă bag în munca ta de impresariat?” Iar cu Iordănescu, țin minte că Giovanni, la un amical cu Moldova înaintea unui turneu final, a avut o discuție de-asta. Dorea să știe dacă intră Doboș, că veniseră unii de la Valladolid să-l vadă. I-am zis lui Giovanni să nu-l întrebe. Giovanni s-a dus la „Lebăda” unde era naționala, a vorbit cu Iordănescu, Puiu i-a zis că, normal, îl bagă și a doua zi a intrat în minutul 92! Meci amical cu Moldova! Giovanni se freca la ochi și nu-i venea să creadă. Asta ca să înțelegeți clar cum se lucra cu Pițurcă și cu Iordănescu ca selecționeri!

Victor Becali: „Edi are și posibilitatea de a se sfătui cu taică-su și sper că o va folosi, chiar dacă știu că e tare încăpățânat!”

Cum vedeți trendul ultimilor ani de la națională, cu antrenori tineri? Contra, Rădoi, Edi Iordănescu…

– Fiecare a încercat să aducă ceva nou. Eu chiar cred că Mirel Rădoi va face o carieră frumoasă ca antrenor. Pentru a avea rezultate la națională, îți trebuie însă timp. Dar noi nu sacrificăm nimic, vrem și echipă, și calificări… Nu se poate! Edi are și posibilitatea de a se sfătui cu taică-su și sper că o va folosi, chiar dacă știu că e tare încăpățânat.

Unii spuneau că Bölöni era o variantă mai bună acum…

– Sigur că Bölöni are experiența de partea lui, dar dacă nu s-a ajuns la un acord… Oricum și cu Loți este greu să te înțelegi, dar acum toți din toate punctele de vedere.

Credeți că e o problemă și la jucători? Am crezut foarte mult în generația care a făcut semifinală de tineret în 2019 și ne-a cam păcălit…

– Pițurcă i-a îmbinat bine pe cei de la tineret, în 1998, cu cei de la echipa mare. Dar era și un alt fond de jucători. Rădoi n-a prea avut șansa asta. Stanciu e bun, dar nu are realizări. E greu pentru oricine e pe banca naționalei.

Vor fi niște schimbări de acționariat și la Atalanta, apoi vom vedea dacă îl cumpără sau nu definitiv de la Parma pe Mihăilă. Noi nu avem încă vreun semnal. Nici da, nici nu. Și oricum nu e o sumă mare, de 20 sau 30 de milioane. Poate vând ceva și au bani, poate pleacă unul care joacă pe postul lui Mihăilă și Atalanta investește mai departe în el” – Victor Becali

„Lupescu a avut mai puține voturi împotriva lui Burleanu decât a adunat Gică Popescu contra lui Mircea Sandu. Ce spune asta?”

De ce a ajuns Răzvan Burleanu să candideze singur la ultimele alegeri?

– Păi e vina lui? Nu am nicio relație cu el, nici prietenie, nici dușmănie. Le mai spuneam unora: m-a condamnat Burleanu pe mine? Că are el relații, e treaba lui, să fie sănătos! pentru ce mi s-a întâmplat mie! Cred că ne-am întâlnit o singură dată și am dat mâna în Italia, la Europeanul de tineret din 2019. Și că m-ați întrebat de alegeri… Ați văzut la handbal? Au candidat împotriva lui Dedu și l-au dat jos! Părea și Dedu bătut în cuie, dar nu a fost! Păi dacă la fotbal nimeni nu-și asumă să candideze împotriva lui Burleanu, ce vină are Burleanu?

Poate că eșecul lui Lupescu de acum 4 ani a băgat spaima-n toți…

– Toată lumea a fost cu , de la Mircea Lucescu la aproape toată Generația de Aur. Și nu a câștigat Lupescu. Ba a adunat mai puține voturi decât a reușit Gică Popescu când s-a bătut cu Mircea Sandu care era în vârf! Ce spune asta? Poate Lupescu nu a avut carisma necesară, deși nu prea e vorbă de carismă la noi!

„Când ajungi la penitenciar nu trebuie să te mai gândești «vai, ce-am fost și unde sunt acum»”

Ce-ați învățat despre viață cât timp ați fost în închisoare?

– Ne-am dus crucea! Noi nici măcar nu am încercat să fugim ca alții, că poate nici nu ne mai găseau… Niciunul dintre noi nu a fugit! Am înțeles de la început că acolo sunt niște reguli și trebuie să le respecți. Altfel, suporți niște consecințe. Am fost demn! Am stat mai mult cu Borcea decât cu Giovanni în perioada aia și am încercat zilnic să fiu puternic. Mai ales că erau pe lângă noi unii care au căzut psihic, au intrat în depresie, au cedat. Am avut pe unul, nu vă dau nume, care a vrut să se sinucidă de 5 ori și nu a reușit! Era ca un pui de Crevedia!

Teribil…

– Da, îi mulțumesc Lui Dumnezeu că m-a ținut tare! Că nu poți ști… Te crezi puternic și-ți dai seama în momente de-alea că nu ești… Nu am plecat capul în fața nimănui, i-am respectat pe cei din jur, m-au respectat. Un director de acolo, când am ajuns, ne-a zis: „Cu atât o să înțelegeți mai repede unde sunteți, cu atât o să vă fie mai ușor!” Am băgat la cap. Nu trebuie să te mai gândești „vai, ce-am fost și unde sunt acum”.

Victor Becali: „În prima seară acolo, ne-a bufnit râsul pe mine, pe Giovanni și pe Borcea. Juma’ de oră nu ne-am oprit!”

Borcea și Giovanni au trecut la fel de bine peste momentele acelea?

– Hai să-ți povestesc una din prima seară când am ajuns acolo. Eram toți trei așezați, tocmai lăsasem bagajele, Borcea era între mine și Giovanni. La un moment dat ni s-au intersectat privirile și ne-a bufnit râsul. Și am râs așa, vreo juma’ de oră fără oprire! De supărare, de toată situația, de ce era în jur. Iar când ne oprim din râs, Giovanni spune: „Gata, să uităm ce-am fost! Vedem ce va fi. O să mai fim.. N-o să mai fim… dar deocamdată suntem aici”. Așa că m-am setat să fiu tare. Vorba aceea: din momentul acela nu mi-am făcut iluzii ca să n-am deziluzii.

La câte amânări am avut să ies din pușcărie, ziceai că sunt Papillon! Mai aveam trei luni și făceam toată pedeapsa de 5 ani și 8 luni, din care 4 ani și 6 luni efectiv! Iar alții ies la jumătate de pedeapsă! Erau violatori, criminali, cu fapte mult mai grele, care erau eliberați la prima comisie. Ce să fii zis? Nu puteam fi supărat pe un om care execută ordine” – Victor Becali

Familia de acasă cum a reacționat?

– Din fericire pentru noi, am avut sprijinul total al familiei. În cazul altora erau probleme. Ba că nu mai are nevasta bani, ba că te înșală, ba că a fugit cu altul din țară, ba copiii… În fine, noi am fost ok, familia a fost lângă noi mereu. Când ești acolo nu ai ce face dacă se întâmplă așa ceva… Ești legat de mâini și de picioare.

„Veneau să vadă Spa-ul lui Borcea și le-am arătat toaleta comună. Acela era Spa-ul de care scria presa!”

Ce condiții aveați în penitenciar?

– Una se scria prin presă, alta era situația acolo. Ca să vă dau un exemplu. Mai veneau elevi de la școala de poliție în vizită la noi. Și fete, și băieți. Și mulți aveau curiozitatea să vadă camera lui Borcea, pentru că de el se scria mai mult. Atunci eram patru într-o cameră mică, toaletă la comun. Dar fetele doreau să vadă unde e , pentru că citiseră în presă. Le-am spus să deschidă ușa la WC, că acolo e… Nu le venea să creadă!

Păi și vizitele noaptea ale Valentinei Pelinel la Borcea, despre care a vorbit Nati Meir?

– Păi Meir vedea noaptea prin bezna aia cum a văzut și euro ăia falși pe care-i dădea la lăutari! Unde să intre Valentina Pelinel? Eram 16 în cameră uneori, ba am fost și 40 la un moment dat. Acolo nu intra nimeni!

După ce am ieșit din închisoare, am discutat cu cineva din presă. I-am zis în felul următor… Dacă fotbalul românesc e mai bun după ce noi ne-am întors, înseamnă că noi am fost vinovați! Dar… Unde e Bistrița? Există? Unde s-a dus Rapidul? Până în liga a patra. Unde e Dinamo fără Borcea? Unde e Ceahlăul lui Ștefan? Timișoara lui Iancu? Deci să vedem răspunsurile la întrebările astea. Vinovați, nevinovați, noi ne-am ispășit pedeapsa! Dar fotbalul românesc unde e? E mai bun?” – Victor Becali

„Problema lui Dan Petrescu este că spune mereu ce gândește. Așa a fost învățat, așa simte, așa face”

Au dreptate cei care-l contestă acum pe Dan Petrescu?

– Ca orice om, și Dan Petrescu are defectele lui. El spune ce gândește, asta e problema lui. Așa a fost învățat, a trăit mult și în Anglia, așa simte, așa face. Câteodată parcă nu e prea bine să spui tot ce crezi, e bine să fii mai diplomat. El nu e! Unii îi cer demisia! Păi să și-o dea ei în locul lui. Îl contestă mulți că nu joacă spectaculos. Credeți că Petrescu nu vrea? Joacă și el cu ce are. Nu poți juca la CFR cum joacă Manchester City.

Nu Petrescu și-a refăcut lotul în iarnă? El i-a cerut jucătorii lui Varga, care s-a „executat” și i-a adus.

– Aici e vorba de tot sezonul, iar vara trecută Petrescu nu era la CFR. Era Șumudică. Dacă ar fi fost Petrescu, credeți că-l lăsa pe să plece liber? Niciodată! Petrescu a câștigat multe meciuri și trofee cu golurile lui Vinicius. Asta e filosofia lui, pe faze fixe, iar un jucător lipsă din sistem poate deregla totul.

„Gigi Becali își permite să ceară zeci de milioane pe Tavi Popescu pentru că nu are nevoie de bani”

Că tot am ajuns la antrenori… Numai Gigi Becali face primul „11” sau sunt și alți patroni în Liga 1, dar stau mai ascunși?

– să facă echipa dacă sunt rezultate? Se bagă ca să strice? Eu nu-l văd pe Gigi Becali să facă ceva împotriva lui, a intereselor lui. Dacă FCSB joacă bine, are rezultate, iar Gigi Becali face echipa înseamnă că e bun!

Cât de apropiată e relația cu el?

– E normală. Vorbim, ne vedem, ce să zic?

E Octavian Popescu jucătorul cu care Gigi va da lovitura?

– Gigi Becali cere bani mulți pe el pentru că așa a dat lovitura și cu . Gigi nu are nevoie de bani, de aceea își permite să ceară zeci de milioane de euro și să aștepte momentul potrivit. De restul de ocupăm noi. Doar e meseria noastră.

„Eram cu Giovanni în avion și s-a depresurizat. A venit un val de aer rece și au căzut măștile!”

E adevărat că nu mai călătoriți cu Giovanni în același avion?

– Da, de când am fost împreună și s-a depresurizat avionul. Mergeam la Londra, cred că prin 2006, pentru o întâlnire cu un director sportiv. Eram la business, noi doi și încă un pasager. La un moment dat a venit un val de aer rece și au căzut măștile de oxigen… Ăla de lângă noi nu avea nimic. I se bălăngănea masca, dar continua să citească… Îmi venea să-i dau una peste cap! Ne-au anunțat că e o problemă și că aterizăm la Bruxelles. Apoi ne-au zis că s-a fisurat parbrizul la piloți și din măsuri de siguranță au luat această decizie.

O dilemă de final: ce credeți că au în plus machedonii Hagi și Halep față de români?

– Sunt două branduri. Au caractere puternice, sunt mai muncitori, orgolioși și nu acceptă să piardă. Au o ambiție incredibilă și când își propun ceva nu se lasă până nu reușesc.

Rămân Cicâldău și Moruțan la Galatasaray? Victor Becali: „Unul s-a adaptat, celălalt e mai copil”

„Cicâldău s-a adaptat foarte bine. , mai introvertit. Am citit chestia aia că mănâncă singur la masă. Așa ceva… Iar la câteva zile colegii îi fac tort de ziua lui… Așa sunt unii oameni, socializează mai greu, nu suntem toți la fel. Iar antrenorul a fost iritat că ziariștii turci îl întreabă mereu despre Moruțan, dar despre tinerii turci, nu. A dat un răspuns care a fost interpretat imediat în defavoarea lui Moruțan. La vară știm exact ce urmează. În acest moment transferurile sunt doar în presă. Moruțan era ieri la Rangers, alaltăieri în Spania, apoi Italia, nu m-ar mira să ajungă și în Africa la un moment dat. E la Galatasaray”

Nu-mi place că vă luați de Hagi când se enervează și nu poate spune tot ce gândește. V-aș aminti ce i-a zis marele Ilie Balaci marelui Adrian Păunescu pe tema asta. «Domnul Păunescu, dumneavoastră jucați fotbal cum o face Hagi? Atunci de ce-i cereți să vorbească așa cum o faceți dumneavoastră?»” – Victor Becali

„Adi Mutu va reuși ca antrenor, e un tip cu personalitate puternică. Are deja respectul jucătorilor”

„Am avut încredere de la început în antrenorul Mutu. Va ajunge departe în meseria asta. A avut antrenori mari de-a lungul carierei, tehnicieni cu personalitate. El este un tip cu personalitate puternică. Se poate bucura deja de respectul jucătorilor pe care-i antrenează, pentru că știe în primul rând să vorbească pe limba lor. A făcut treabă bună la Rapid, dar trebuie să fie pregătit pentru orice. Nu deține nimeni bagheta magică, nu s-a găsit secretul victoriilor non-stop. Eu cred în general în antrenorii tineri”

Topul transferurilor de milioane de euro în Liga 1: Tavi Popescu, Markovic, Rareș Ilie, Radaslavescu!

„Octavian Popescu este jucătorul cel mai urmărit din fotbalul românesc. La fel devine și Rareș Ilie de la Rapid. Tavi Popescu are vârsta aceea interesantă pentru fotbalul din vest. Cum sunt și cei de la Craiova, Markovic și Baiaram, cum este și Petrila de la CFR, cum este și Radaslavescu de la Farul, cum este și Ianis Stoica. Toți sunt tineri și urmăriți! Apăruse ceva despre interesul lui Bayern Munchen pentru . Să vă spun ceva. Nici nu ne imaginăm noi cât de multe știu cei de afară despre jucătorii noștri de perspectivă. Totul este monitorizat. Văd tot, știu tot, cu tehnologia asta de ultimă oră. Cam aceștia cred eu că sunt jucătorii care se vor vinde cu milioane de euro în anii următori”

Finul Pietro Chiodi, dezamăgirea maximă: „Îl trec la capitolul inexistenți”

„Pe Pietro Chiodi nu îl trec la capitolul trădări, ci la inexistenți. La oameni care nu mai există pentru mine. E unul care când era pe aici nu știa pe unde s-o apuce. Tu îl ajuți, îl cununi, îi botezi copiii, îl introduci în lumea asta a fotbalului, iar el ce face? Păi când l-am dus cu Giovanni la Trigoria, în cantonamentul Romei, a crezut că l-a prins pe Dumnezeu de picioare! El, italian, atunci a dat mâna prima oară cu Bruno Conti, prezentat de frații Becali! Dar asta e viața, mai înveți din greșeli”