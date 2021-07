Victor Becali explică de ce își critică Gigi Becali jucătorii de la FCSB: „E o tactică de-a lui!”

Este cunoscut faptul că Gigi Becali își critică jucătorii, în spațiul public, după evoluțiile mai puțin bune.

ADVERTISEMENT

Victor Becali este de părere că vărul său încearcă, prin critici, să-i motiveze pe fotbaliștii de la FCSB.

Victor Becali explică de ce își critică Gigi Becali jucătorii de la FCSB

a vorbit și despre cazul atacantului Zdenek Ondrasek, care este pe cale să plece de la FCSB, după doar 68 de minute bifate pentru echipa lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

,,Eu vreau să spun o chestie. Un jucător când vine știe că patronul mai are ieșiri d-astea, că ori te dă de pământ, ori te ridică în slăvi.

El trebuie să își facă treaba, să citească printre rânduri. Dacă asta e părerea lui (n.r. că Zdenek Ondrasek nu e bun de FCSB). Dacă juca bine 45 de minute îl făcea Pele și zicea că o să ia 50 de milioane de euro pe el. Poate e și o tactică de a lui.

ADVERTISEMENT

Nu ai văzut că așa face și cu Moruțan? Poate așa crede că motivează jucătorul. Poate pe Moruțan îl motivează… Asta e strategia lui. Eu cred că face asta pentru a-i motiva”, a declarat Victor Becali, la GSP.

Gigi Becali, pe cale să renunțe la Zdenek Ondrasek

, în exclusivitate, pentru FANATIK, faptul că odată cu venirea lui Ivan Mamut și Andrei Burlacu, FCSB s-ar putea despărți de Zdenek Ondrasek.

ADVERTISEMENT

„Am patru atacanți de careu acum și trebuie să văd la cine renunț, cred că-l reziliem pe Ondrasek”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, pentru FANATIK.

FCSB l-a trimis pe Ionuț Vînă la Universitatea Craiova, la schimb cu Ivan Mamut și Andrei Burlacu

că a ajuns la un acord pentru transferurile lui Ivan Mamut și Andrei Burlacu de la Universitatea Craiova, la schimb cu Ionuț Vînă.

ADVERTISEMENT

„Da, este adevărat. L-am dat pe Vînă. Vin Burlacu și Mamut de la Universitatea Craiova.

Lui Ivan Mamut îi fac contract doi ani plus trei ani, cred mai mult în el. Iar lui Burlacu îi fac contract unu, plus unu, plus trei”, a spus Gigi Becali, pentru FANATIK.