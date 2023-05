Victor Becali, intermediar în negocierile dintre Gigi Becali și Simion Apreutese pentru preluarea FCSB: “Mi s-a părut un om serios”. Video exclusiv

Gigi Becali a anunţat după meciul pierdut de , că s-a săturat şi că vinde echipa cu 25 de milioane de euro. Ofertele nu au întârziat să apară, iar omul de afaceri arădean, Simion Apreutese a demarat negocierile cu latifundiarul din Pipera, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

Victor Becali, intermediar în negocierile lui Simion Apreutese pentru preluarea FCSB: “S-au cunoscut, ţin legătura”

Victor Becali este omul care a intermediat întâlnirea dintre Gigi Becali şi . Agentul a dat detalii la FANATIK SUPERLIGA despre omul de afaceri interesat să preia pachetul majoritar de la FCSB:

“Eu nu pot să fiu implicat într-o negociere decât atunci când este ceva al meu. Eu am făcut legătura. M-a rugat Ilie Dumitrescu, am vorbit cu Gigi (n.r. Becali), am făcut această întâlnire şi nimic mai mult.

Eu pot să vă spun ce spune el, nu ce cred eu. Pentru că ce spune el este una, ce cred eu e alta. Dacă n-ar fi fost sub imperiul nervilor, el a fost foarte supărat după ce a pierdut cu Rapid, a fost o situaţie mai complicată.

Atunci spunea că vinde. Nu ştiu dacă va vinde sau nu. Acum vrea să ia campionatul, se gândeşte la altceva. S-au cunoscut, ţin legătura, este o problemă care se rezolvă între ei.

“Pare un om serios şi interesat de fotbal. Un om care vorbeşte la obiect”

Nu ştiu ce se va întâmpla, nu sunt oracol. Nu îl cunosc foarte bine (n.r. pe Simion Apreutese). Eu am făcut această întâlnire la rugămintea lui Ilie Dumitrescu. Care este prieten cu el.

Omul ăsta mi s-a părut serios, care are afaceri serioase. Nu sunt în măsură să verific ce afaceri are. Pare un om serios şi interesat de fotbal. Un om care vorbeşte la obiect.

Acum, contul îl ştie el. Afacerile le ştie el. Noi ştim doar aşa, ce putem afla despre un om”, a spus Victor Becali la FANATIK SUPERLIGA, omul care a intermediat întâlnirea dintre Gigi Becali şi Simion Apreutese.

