Victor Becali la ”Fanatik Dinamo”, marți, 9 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de cunoscutul impresar de jucători

Victor Becali, cunoscutul impresar de jucători de fotbal, este invitatul lui Cristi Coste în ediția de marți, 9 septembrie, a emisiunii FANATIK DINAMO, care va fi difuzată de la ora 13:30.

Victor Becali, invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO, ediția de marți, 9 septembrie, ora 13:30

Așa cum site-ul nostru v-a obișnuit, Cristi Coste va avea încă un invitat de seamă la emisiunea „Fanatik Dinamo”. În ediția de marți, jurnalistul va discuta cu .

Numele lui Victor Becali este extrem de legat de clubul din Ștefan cel Mare. Dinamo a câștigat ultimul titlu de campioană în 2007,

Victor Becali va povesti despre experiențele sale la Dinamo, de transferurile efectuate în perioada de glorie a „câinilor”, dar și despre momentele mai puțin fericite. Fanatik.ro vă invită să urmăriți un podcast la cel mai înalt nivel, cu un invitat cunoscut la nivel mondial.

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

Marți, 9 septembrie, de la ora 13:30, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea „Fanatik Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână în cursul zilei de marți, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și .

Suporterii, în special cei ai echipei Dinamo, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „Fanatik Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru Dinamo, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!