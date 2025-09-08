Victor Becali la ”Fanatik Dinamo”, marți, 9 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de cunoscutul impresar de jucători

Sport

Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 9 septembrie, de la ora 13:30, alături de Victor Becali.
FANATIK
08.09.2025 | 17:30
Victor Becali, invitatul lui Cristi Coste la FANATIK Dinamo, ediția de marți, 9 septembrie. Sursă foto: Colaj Fanatik

Victor Becali, cunoscutul impresar de jucători de fotbal, este invitatul lui Cristi Coste în ediția de marți, 9 septembrie, a emisiunii FANATIK DINAMO, care va fi difuzată de la ora 13:30.

Așa cum site-ul nostru v-a obișnuit, Cristi Coste va avea încă un invitat de seamă la emisiunea „Fanatik Dinamo”. În ediția de marți, jurnalistul va discuta cu Victor Becali, unul dintre cei mai cunoscuți impresari de fotbaliști din România.

Numele lui Victor Becali este extrem de legat de clubul din Ștefan cel Mare. Dinamo a câștigat ultimul titlu de campioană în 2007, iar atunci majoritatea jucătorilor care se aflau pe teren erau în portofoliul fraților Victor și Giovanni Becali.

Victor Becali va povesti despre experiențele sale la Dinamo, de transferurile efectuate în perioada de glorie a „câinilor”, dar și despre momentele mai puțin fericite. Fanatik.ro vă invită să urmăriți un podcast la cel mai înalt nivel, cu un invitat cunoscut la nivel mondial.

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

Marți, 9 septembrie, de la ora 13:30, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea „Fanatik Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână în cursul zilei de marți, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei ai echipei Dinamo, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „Fanatik Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru Dinamo, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

