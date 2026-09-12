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Revenirea lui Denis Drăguș în campionatul intern a provocat un adevărat seism pe piața transferurilor din Superliga. Cu un salariu uriaș primit la gruparea roș-albastră, atacantul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din România, iar cifrele din contractul său au stârnit reacții vehemente în rândul oamenilor de fotbal. Despre acest subiect a vorbit și Victor Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cel care s-a arătat uimit de suma pe care o va încasa noul atacant al lui FCSB.

Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB

Victor Becali s-a arătat impresionat de pentru a-l readuce pe Drăguș în campionatul intern. Acesta consideră decizia atacantului drept una benefică atât pentru cariera sa, cât și pentru prima reprezentativă, însă a insistat că remunerația oferită de patronul FCSB este una fără precedent pentru nivelul fotbalului autohton.

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„Cred că revenirea lui Drăguș în România va conta mult, trebuie să joace. Are cel mai mare salariu din România, un milion de euro și sunt convins că va juca. Întâi trebuie să fie pus la punct, pentru că nici el nu joacă de mult timp. Nu e ușor să intre deodată și tu să vrei să te bazezi pe el imediat, dar cred că decizia de a reveni în România e bună și pentru el, dar și pentru echipa națională“, a declarat Victor Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Este un salariu uriaș!” Cum compară Victor Becali veniturile din Superliga cu cele din străinătate

În continuarea analizei sale, impresarul a punctat faptul că – un milion de euro pe an – este greu de egalat prea curând în România. De asemenea, Becali a amintit și despre investițiile majore făcute de club în ultimii ani, aducând în discuție transferurile pe sume importante ale altor jucători din lot.

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„Salariul lui, în România, e mult mai mult decât WOW. Un milion de euro, aici, e un salariu echivalent cu 10 milioane la o echipă în străinătate. Bine, n-a fost sumă de transfer, dar e un salariu care nu știu când se va mai întâmpla în România. Poate o echipă să ajungă în Ligă, cu bonusuri, dar nu cred că va mai fi așa ceva prea curând.

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Este un salariu uriaș din punctul meu de vedere. FCSB a cumărat cei mai mulți jucători cu bani mulți. Pe Bîrligea au dat două, pe Miculescu cât a fost. Sunt bani băgați în fotbalul românesc. Noi nu mai avem acces la Liga Campionilor, pentru că de mult timp nu mai este acea Ligă. Acum e Liga locului doi, trei, patru“, a mai spus Victor Becali.

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