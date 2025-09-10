Victor Becali, verdict în schimbul verii Musi – Politic: “Pentru ei este o afacere foarte bună!”. Ce spune despre transferul lui Mazilu la Dinamo

Impresarul de fotbaliști este de părere că din această afacere cei care au ieșit mai câștigați, cel puțin până în acest moment, la cum au arătat lucrurile până acum, sunt „câinii”.

Cum vede Victor Becali în acest moment schimbul Musi – Politic făcut de Dinamo și FCSB în această vară: „Este un foarte mare câștig pentru ei”

De asemenea, cu aceeași ocazie, aducerea lui Adrian Mazilu în „haită”. El a apreciat că această mutare este în contextul actual mai de folos pentru jucător decât pentru club, bineînțeles întrucât este vorba despre un fotbalist care nu a mai jucat de ceva timp din cauza unei accidentări grave.

Pe de altă parte însă, impresarul a mai opinat și că sunt șanse destul de mari ca să devină în scurt timp un element important în angrenajul lui Dinamo, pentru că el este în continuare foarte tânăr și a arătat de-a lungul timpului destul de multe calități la nivel de Superliga.

„Musi cred că este un foarte mare câștig pentru Dinamo. Foarte mare câștig. Din punctul meu de vedere este un jucător mult mai util decât Politic pentru Dinamo. Sigur, FCSB și-a dorit din considerentele lor. Ei știu cel mai bine de ce le-a trebuit.

Au dat un jucător pe care ei nu mai contau sau contau mai puțin și atunci și-au adus un jucător pe care și l-au dorit. Și pentru Dinamo a fost o afacere foarte bună. FCSB-ul consideră că ei au făcut afacerea mai bună. Din moment ce s-au înțeles, a fost o afacere bună pentru amândoi.

Ce a spus despre aducerea lui Adrian Mazilu: „Nu m-a surprins”

(n.r. Despre aducerea lui Adrian Mazilu) Nu m-a surprins, pentru că totuși Mazilu eu cred că în momentul ăsta mai multă nevoie are Mazilu de Dinamo decât Dinamo de Mazilu. Mai mult îl ajută Dinamo. Poate fi un moment, o echipă care îl poate relansa.

El a plecat, un jucător bun, un jucător de mare perspectivă, a avut și ghinioane, s-a accidentat, a stat o perioadă lungă accidentat. Mai ales la vârsta asta, când te accidentezi așa, o accidentare mai gravă, este mult mai greu să revii. Dar cred că Dinamo poate fi un punct de plecare pentru relansarea lui.

El când a semnat nici nu a mai trebuit să rămână, pentru că nu împlinise 18 ani. Un băiat talentat, un băiat care are viitorul în față, are timp să revină și să joace. Calități foarte bune, dar asta e, a avut și ghinion, mare ghinion. A avut o accidentare urâtă și…

Mai bine (n.r. arată Dinamo decât în sezonul trecut) și va deveni cred că, de la meci la meci, se va lega mai bine”,