Victor Ciorbea pierde procesul cu dezvoltatorul care ridică blocuri de lux lângă vila lui: ”Nu e ușor să lupți cu balaurii”

Fost premier, primar general, senator și avocat al poporului, Victor Ciorbea nu a avut forța necesară de a opri lucrările la un cartier de lux ce urmează să fie inaugurat în perioada următoare, pe malul lacului Floreasca, în imediata apropiere a imobilului pe care-l deține aici din 2008.

O vilă din noul cartier, vândută cu 10 milioane de euro

Compania One United Properties SA a comunicat luni, la BVB, că Tribunalul București a respins cererea unui grup de proprietari care au solicitat . Decizia nu este definitivă.

”Conducerea One United Properties S.A. (denumita in continuare „Compania”) informează piața că Tribunalul Bucuresti a respins cererea formulată de reclamanții din dosarul având nr. 34643/3/2020, în cadrul căreia autorizația de construire eliberată pentru realizarea proiectului One Peninsula (împreună cu decizia etapei de încadrare, certificatele de urbanism, avizul de defrișare și mai multe planuri urbanistice zonale) au fost contestate de mai multe persoane fizice care locuiesc în împrejurimi, solicitând anularea acestora”, se arată în anunțul companiei către BVB.

One Peninsula este unul dintre , ridicat într-o zonă selectă din București – o fâșie de pământ între lacurile Floreasca și Herăstrău, amenajată în perioada interbelică și inaugurată în 1936 de Carol al II-lea. Pe vremuri, aici a existat un parc sportiv și de agrement, fiind una dintre zonele preferate din București a familiei Ceaușescu. În 2018, One United a achiziționat la licitație, de la Telekom, un teren de circa 2,5 hectare de teren, situat pe strada Navigatorilor, în schimbul sumei de 18,3 milioane euro, plus TVA.

Conform , valoarea brută de dezvoltare a proiectului este calculată la 138 de milioane euro, cel mai scump din portofoliul companiei fondate de antreprenorii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu.

Complexul ar trebui să cuprindă 125 de apartamente de lux, împărțite în 17 blocuri S+P+2E, dar și 8 vile. Aproape jumătate dintre imobile sunt deja acontate, iar în 2022, One United a vândut o vilă aici cu 10 milioane de euro, cea mai scumpă tranzacție de acest gen a anului.

Vecinii lui Victor Ciorbea s-au retras din proces, din lipsă de bani

Împotriva proiectului s-au ridicat vecinii, nemulțumiți că zona verde urmează să dispară și să lase locul unor blocuri de beton și sticlă. Printre aceștia și Victor Ciorbea, care a achiziționat aici un teren și și-a ridicat o vilă de 700 de metri pătrați. Pentru aceasta, el a făcut un credit bancar la care, în 2019 (data ultimei declarații de avere în calitate de Avocat al Poporului) mai avea de achitat peste un milion de euro.

Așadar, nu vorbim despre proprietarii din zonă ca despre persoane fără putere financiară, însă chiar și așa, aceștia s-au declarat epuizați material, la finalul litigiului pe care tot ei l-au deschis. Astfel, la ultima dezbatere de pe fond, care a avut loc la sfârșitul lunii martie, reclamanții au renunțat la a mai solicita proba cu expertiză, întrucât ”se află în imposibilitatea de a plăti onorariul expertului”. Informațiile din dosar arată că aceștia au încercat să convingă instanța că modificările aduse zonei ”se văd cu ochiul liber”, însă argumentul a fost respins de judecători.

Victor Ciorbea spune că s-a ajuns în acest punct pentru că mulți dintre vecinii săi s-au retras din dosar, astfel că toate cheltuielile au ajuns să fie suportate doar de cei care au rămas.

”Problema e că se mizează pe faptul că oamenii sunt în criză, n-au bani. Și atunci, bieții oameni se retrag, unii după alții. Ei au insistat foarte mult să facem procesul dar, în timp, n-au mai făcut față. Pe parcurs, marea majoritate s-a retras. Nu poți să te lupți așa ușor cu ”balaurii”. Eu i-am prevenit…”, a declarat Victor Ciorbea pentru FANATIK.

Victor Ciorbea: ”Nu ne-a avertizat nimeni, când am făcut credite uriașe”

Argumentele susținute de proprietarii din zonă au vizat, în primul rând, legalitatea avizelor eliberate de autoritățile locale, care au permis dezvoltatorului să construiască într-o zonă preponderent verde. În octombrie 2020, scria că aproape 500 de arbori din Peninsula Floreasca au fost puși la pământ, după ce dezvoltatorul a primit un aviz de defrișare pentru un teren privat, de la Primăria Capitalei, pe 1 octombrie 2020, pe finalul mandatului Gabrielei Firea (după ce compania și-a luat angajamentul să planteze alți 2000 de copaci, în compensare). În acel moment, autorizația de construire fusese deja emisă de Primăria Sectorului 1. Ambele instituții au fost chemate în instanță, însă judecătorii au stabilit că avizele au fost legale.

Ciorbea spune că a fost surprins de lipsa de reacție a primarului Nicușor Dan, în acest caz. ”Au mers pe mâna celor de dinainte, care au dat aprobări… Și pe noi ne-a surprins aceste lucruri. Am apreciat luările de atitudine în alte cauze, dar în cazul ăsta nu s-a făcut nimic.

Nimeni nu ne-a avertizat vreodată când am făcut investițiile cu putință, când am luat credite uriașe să ne luăm câteva sute de metri de teren, să ridicăm o casă, că zona va fi modificată, i se va schimba destinația, va fi transformată într-un calvar. Nu mai vedem nici soarele, decât în anumite perioade. Orice se poate când ești mare și puternic”, a explicat fostul premier.

Cel mai ieftin apartament costă 500.000 de euro

Victor Ciorbea spune că așteaptă să vadă motivarea și apoi va decide dacă va contesta cu apel decizia Tribunalului București. El susține, însă, că lupta cu o companie de acest nivel este una inegală.

În prezent, apartamentele de două și trei camere, din proiectul One Peninsula, se vând cu prețuri cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de euro (fără TVA). Un apartament de patru camere sare de un milion de euro iar un penthouse poate ajunge și la 3,2 milioane euro, potrivit site-ului oficial al dezvoltatorului.