Ciutacu și Gușă răspund acuzațiilor lui Marcel Pavel: „Suferă de mania persecuției”; „Vorbește prostii, dar nu-l apreciez mai puțin”

Cântărețul Marcel Pavel i-a atacat, într-un interviu pentru FANATIK, pe jurnaliștii Cozmin Gușă și Victor Ciutacu, cărora le-a reproșat că ar fi răspândit informația falsă potrivit căreia el nu ar fi suferit de Covid-19 în vara anului trecut.

Victor Ciutacu a avut o replică dură, afirmând că Pavel suferă de mania persecuției. El afirmă că nu a fi spus niciodată că artistul ar fi simulat boala care l-a țintuit la pat anul trecut. Ciutacu a făcut și unele referiri nu tocmai măgulitoare la adresa inteligenței lui Marcel Pavel.

Cozmin Gușă, la rândul său, a fost mai puțin dur în afirmații, însă a lăsat de înțeles că Marcel Pavel nu ar fi întrutotul sincer în ce privește boala de care a suferit anul trecut, Gușă susținând că a fost vorba de o pneumonie foarte severă.

Ciutacu: „Un aranjament de prost gust al trustului Intact”

Jurnalistul Victor Ciutacu a negat că ar fi spus vreodată că Marcel Pavel nu a fost bolnav, catalogând drept „o psihoză”.

„Marcel suferă de mania persecuției, iar lui nu i-a reproșat nimeni că s-a prefăcut că e bolnav, nu există acel moment la care face el referire. Nici eu, nici Gușă, nu am spus-o. Referirile mele negative se referă la prezența lui într-un aranjament de prost gust al trustului Intact, căruia îi cădeau brusc vedetele bolnave de Covid și simțeau nevoia să arate la televizor suferințele prin care trec vedetele lor. Referirea la Marcel a fost strict la momentul penibil în care el probabil se simțea foarte rău, dar a intrat la Mihai Gâdea în direct și a produs un moment dezgustător când a început să cânte ca să arate lumii că nu a murit”, a declarat, pentru FANATIK, Victor Ciutacu.

El a precizat că a fost scandalizat, la momentul respectiv, și de faptul că medicul Adrian Marinescu ar fi afirmat că Marcel Pavel are Covid-19, deși diagnosticul încă nu era cert.

„Criticile noastre l-au vizat și pe medicul Adrian Marinescu care în emisiunea lui Mihai Gâdea i-a dat diagnosticul lui Marcel în direct, ceea ce mi s-a părut un gest profund lipsit de orice deontologie medicală și ieșit din orice canon, pentru că era în perioada în care teoretic medicii se întrebau dacă are Covid sau are altceva, iar doctorul Marinescu a pus diagnosticul în direct, cu Marcel aflat pe telefon”, a relatat jurnalistul.

Acesta a spus că singurul comentariu acid făcut viza mai degrabă , pe care îl suspectează de practici de PR nu tocmai corecte față de telespectatori.

„Singura mea remarcă malițioasă la momentul respectiv a fost constatarea straniei coincidențe că, atunci când trebuia să se relanseze show-ul de televiziune „Te cunosc de undeva”, aflat în declin de audiență la momentul respectiv, jumătate din vedetele show-ului s-au îmbolnăvit una după alta. Asta întâmplându-se într-un post de televiziune la care, când încep să hârâie audiențele, mai intră câte una în studio și dă cu bolovani – vezi cazul nefericit al Mirelei Vaida – sau se îmbolnăvesc pe capete și așa mai departe. Cât despre tacticile de PR ale trustului respectiv, hai să zicem că am lucrat 9 ani de zile acolo…”, a spus Ciutacu.

„Am încercat să-l protejez pe Marcel Pavel”

Jurnalistul România TV a afirmat nu doar că nu are ce să-și reproșeze față de cântăreț, ci și că a încercat să-l menajeze pe acesta în acea perioadă

„La momentul respectiv eu am încercat să fiu cât se poate de culant și să-l protejez cât mai mult în contextul în care ne cunoșteam de destul de multă vreme și suficient de bine (…) Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare că începe să îmbătrânească urât. Marcel Pavel este totuși omul care a colaborat cu postul nostru la nu știu câte revelioane. Și ăla a fost unul dintre motivele pentru care, dincolo de relația noastră personală, am încercat să-l protejez cât am putut de tare. Dacă atât a priceput el… IQ-ul altora nu-l pot eu mări, nici lăți. Atât a fost în stare să priceapă, se comportă ca atare…”, a comentat Victor Ciutacu.

În ce privește întâlnirea menționată de Marcel Pavel, jurnalistul a precizat că a avut loc în studioul unei emisiuni a postului ProX, însă cântărețul ar fi fost „foarte pașnic, prietenos și zâmbăreț”.

„Nu înțeleg ce l-a oprit să mă strângă de gât când ne-am întâlnit la ProX, nu înțeleg de ce nu ne-a dat în judecată și de ce viața lui Marcel Pavel nu se poate desfășura fără ca, din când în când, să ne înjure pe mine și pe Gușă”, a conchis Victor Ciutacu.

Gușă: „Nu divulg conversațiile private, dar Marcel știe ce mi-a povestit”

La rândul său, a respins acuzațiile cântărețului, afirmând că acestea nu-i știrbesc aprecierea pe care o are față de Marcel Pavel. Pe de altă parte, Gușă a lăsat să se înțeleagă că artistul nu a relatat public toate detaliile legate de afecțiunea de care a suferit anul trecut.

„Faptul că Marcel a derapat, vorbește prostii, nu mă face să-l apreciez mai puțin. Îl îndrăgesc pe Marcel Pavel și ca artist, și ca om. Mi-e drag pentru talentul lui, nu pentru mintea lui, așa că nu spun nimic rău de el vreodată. Că m-a jignit este starea unui artist pe care o tratez cu mult tact și condescendență. Legat de acel episod, eu nu l-am atacat deloc pe el. Eu mi-am exprimat compasiunea legată de el în condițiile în care eu, fiind îngrijorat, el mi-a povestit ce mi-a povestit. Eu nu divulg convorbirile private, dar știe el ce mi-a povestit…”, a declarat, pentru FANATIK, Cozmin Gușă.

Acesta își menține afirmația făcută la acea vreme, potrivit căreia Marcel Pavel ar fi suferit de pneumonie, nu de Covid-19.

„Cei care sunt neîncrezători să verifice declarația publică a Monicăi Anghel, prietena lui și a mea, marea noastră artistă, care a spus public despre testele negative pe care le avea Marcel Pavel. Și de aici ideea că el a avut pneumonie, de fapt. Chiar el a povestit public că s-a dus la filmări mergând de la căldură mare la o temperatură foarte scăzută”, a detaliat Cozmin Gușă.

„Îi doresc sănătate, că multă minte nu-i mai pot dori”

„Ce controverse să am eu cu Marcel Pavel? Îi doresc multă sănătate, că multă minte nu pot să-i mai doresc. La vârsta asta, invers ne facem, mă includ și pe mine aici. De la o anumită vârstă, după 50 de ani, mai deștepți nu ne facem, dimpotrivă, involuăm”, a conchis Gușă.

Marcel Pavel a afirmat că Victor Ciutacu și Cozmin Gușă ar fi fost la originea acuzațiilor care i s-au adus legate de faptul că din vara anului trecut.

„Din cauza lor, a unui ziarist ca ăsta care e un mincinos și un dezinformator, destabilizează situația politică și socială în rândul populației, știe să manevreze treaba asta. Adică, atât de pervers a fost încât m-a convins pe mine să-i trimit și buletinul unde scria pozitiv, că sunt pozitiv și el a spus la televizor seara că n-am nimic și de la el a pornit furtuna. Și el, și Ciutacu! Doi nenorociți!”, a răbufnit Marcel Pavel.