Victor Cornea, gest neașteptat pentru Andreea Bălan în timpul filmărilor: ”Iubirea mea”

Victor Cornea și Andreea Bălan sunt împreună de ceva timp, iar relația lor pare a fi una cât se poate se sudată. Cei doi se înțeleg de minune, iar gesturile mici nu lipsesc nici ele. Cea mai bună dovadă este chiar ceea ce s-a întâmplat recent.

Gestul făcut de Victor Cornea pentru Andreea Bălan

Andreea Bălan a semnat cu TVR iar în prezent participă la filmările pentru emisiunea ”Vedeta familiei”. De altfel vedeta este foarte activă pe contul personal de socializare, unde postează diferite momente.

În urmă cu doar câteva ore aceasta a împărtășit cu fanii ei câteva secvențe de la filmări, dar și de la repetiții. Iar surpriza a fost una uriașă în momentul în care Victor Cornea, iubitul artistei Andreea Bălan, a apărut în peisaj.

Aceasta l-a surprins pe sportiv în timp ce îi aducea o cafea pe platoul de filmare. Cei doi s-au sărutat, iar Aurelian Temișan, aflat lângă artistă, nu a ratat ocazia de a-l saluta pe marele sportiv. „Cine a venit acolo? Cine a venit? Iubirea mea. Mi-a adus cafeluța mea. Te iubesc”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan, de la Antena 1 la TVR

În video-ul făcut de Andreea Bălan nu apare doar Victor Cornea, ci și Aurelian Temișan, după cum spuneam anterior. Toți trei se înțeleg de minune, iar întâlnirea a fost una cât se poate de emoționantă, la fel ca gestul făcut de sportiv.

Amintim faptul că după ce a demisionat de la ”Te cunosc de undeva”, Andreea Bălan nu a pierdut timpul. Sportiva a semnat cu un alt post de televiziune, iar după o bună perioadă de timp a devenit mai clar și cu cine.

, pentru emisiunea ”Vedeta familiei”. Aceasta a publicat și câteva imagini de pe holurile televiziunii, iar mai nou postează constant diferite momente din cadrul repetițiilor.

Andreea Bălan, cerută în căsătorie de Victor Cornea

Și nu doar pe plan profesional lucrurile îi merg bine artistei. Și pe plan amoros, aceasta a dat lovitura. Relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea a evoluat rapid, iar .

S-a întâmplat chiar în avion, în drum spre Laponia, iar momentul a luat-o prin surprindere pe vedetă. Ulterior, aceasta a recunoscut public că nu se aștepta la așa ceva. De asemenea, aceasta nu va uita prea curând gestul făcut de partenerul ei.

Victor Cornea s-a pus în genunchi în fața ei când a pus marea întrebare. Iar pentru artistă, momentul a fost unul extrem de emoționant. Și iată că la mai bine de jumătate de an distanță, cei doi continuă să fie mai fericiți ca oricând.

„Sunt extrem de emoționată, sunt fericită, nu mă așteptam la așa ceva. Am crezut că o să fie un zbor normal, cu spiriduși, spre Laponia și la un moment dat, am auzit în toată aeronava despre o scrisoare, despre un mesaj pentru Andreea.

Am crezut că e vorba de o altă Andreea și când a zis și de Victor, mi-am dat seama că e vorba despre mine și instant Victor s-a așezat în genunchi în fața mea și abia atunci mi-am dat seama despre ce e vorba”, a declarat Andreea Bălan, despre momentul cererii în căsătorie, într-un interviu pentru Antena Stars.