Victor Cornea, răspuns tranșant după ce s-a vehiculat că Andreea Bălan nu-l lasă să joace tenis. A uimit pe toată lumea

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Într-un interviu pe care l-a acordat recent, Victor Cornea a venit cu un răspuns tranșant. Declarația tenismenului vine după ce s-a vehiculat că Andreea Bălan nu-l lasă să joace tenis la nivel profesionist ca și până acum.

Victor Cornea a primit interzis la tenis de la Andreea Bălan?

Andreea Bălan (41 ani) și Victor Cornea (32 ani) formează un cuplu de 3 ani. La doar două luni de la nuntă jucătorul de tenis a răspuns unei afirmații care a apărut în spațiul public în ceea ce o privește pe frumoasa blondină. Totul a plecat de la faptul că s-a spus că vedeta nu ar fi de acord cu pasiunea sa pentru sport.

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Invitat în cadrul emisiunii Așii Tenisului, tenismenul a dezvăluit că nu are de gând să se retragă. Aflat pe locul 64 în clasamentul ATP acesta a mai subliniat că actuala parteneră de viață îi este alături la fiecare pas. Astfel, nu doar că îl însoțește în turnee și diferite peste hotare, ci este și un exemplu pentru el.

„Îmi propun să fac lucrurile mici cât mai bine în fiecare zi. Asta m-a definit pe parcursul întregii mele cariere. Mereu mă concentrez pe ceea ce pot controla și pe ce pot face mai bine de la o zi la alta. Îmi doresc să fiu sănătos, ca să pot juca tenis la cel mai înalt nivel.

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Cred în forțele mele și văd un viitor foarte bun pentru mine, atât pe plan personal, cât și profesional. Nu mă gândesc la retragere. Să vedem ce se va întâmpla cu proba de dublu la nivel mondial, însă, în continuare, vreau cu siguranță să joc”, a explicat Victor Cornea, relatează .

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Andreea Bălan, cea mai mare susținătoare a lui Victor Cornea

Tenismenul apreciază faptul că are o parteneră de viață înțelegătoare. Andreea Bălan este un model demn de urmat, disciplina fiind punctul său forte. Are o carieră de peste 30 de ani în industria muzicală românească. Acesta este unul dintre motivele pentru care Victor Cornea consideră că are multe lucruri de învățat de la artistă.

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„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament.

Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături”, a completat jucătorul de tenis, mai arată sursa menționată anterior. Sportivul este de fiecare dată apărat de blondina cu care are o relație sentimentală încă de la finalul anului 2023. Artista simte că face parte din familia lui de la primele întâlniri.

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La un moment dat, Andreea Bălan i-a răspuns unei internaute. Femeia a acuzat-o că nu-l lasă pe Victor Cornea să se concentreze pe tenis. Atunci cei doi se aflau în Australia. Astfel, a punctat faptul că este extrem de important ca fiecare sportiv să aibă pe cineva aproape atunci când pleacă în turnee și competiții.

În altă ordine de idei, cuplul își vede de viața personală. Cei doi au organizat o nuntă de vis pentru care au scos din buzunar 200.000 de euro. Din păcate, . Ar fi strâns aproximativ 100.000 de euro după evenimentul grandios care a avut loc în luna mai a acestui an.