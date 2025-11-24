Victor Cornea și Andreea Bălan au stabilit data nunții. Când are loc marele eveniment

ADVERTISEMENT

După o relație amoroasă de aproximativ 2 ani, Victor Cornea și Andreea Bălan au decis să facă pasul cel mare. Jucătorul de tenis și frumoasa blondină au stabilit data nunții. Descoperă când are loc marele eveniment din viața celor doi.

Când fac nunta Victor Cornea și Andreea Bălan

Victor Cornea și Andreea Bălan formează un cuplu solid și puternic. Îndrăgita artistă de muzică ușoară și-a găsit fericirea în brațele tenismenului după ce în trecut a avut parte de mai multe eșecuri în planul sentimental.

A fost căsătorită o perioadă scurtă cu tatăl fiicelor sale, actorul George Burcea. Ulterior, s-a iubit cu Tiberiu Argint, însă la un moment dat a declarat că bărbatul era extrem de narcisist, motiv pentru care s-au despărțit.

În prezent, frumoasa blondină este mai bine ca niciodată. S-a vindecat și este pregătită să meargă la altar cu alesul inimii sale. Invitată într-o emisiune de la Pro TV, cântăreața a anunțat că a stabilit data cununiei religioase.

Concret, este programată pentru 10 mai 2026, care pică într-o zi de duminică. Victor Cornea și Andreea Bălan sunt extrem de nerăbdători să devină soț și soție, vedeta precizând că va lua numele de familiei al jucătorului de tenis.

Unde are loc nunta dintre Victor Cornea și Andreea Bălan

Andreea Bălan este o persoană tipicară și perfecționistă. Fosta jurată a emisiunii Te cunosc de undeva!, de la Antena 1, a învățat să lase garda jos și spune că va avea ajutor specializat la nunta cu logodnicul ei, Victor Cornea.

„Facem în România, cu prietenii, cu părinții. M-am relaxat între timp, nu mai sunt chiar așa de tipicară și îmi place să apelez la oameni, deleg oameni, chiar și în viața de zi cu zi, echipa mea s-a mărit.

Și în acest subiect voi delega oameni, voi găsi un wedding planner. Am încredere”, a spus Andreea Bălan, în urmă cu puțin timp, conform . Vedeta se simte împlinită alături de jucătorul de tenis.

Povestea lor de dragoste este una extrem frumoasă și puternică, în ciuda diferenței de vârstă. Tenismenul este mai mic cu 9 ani decât celebra care susține că între ei este o conexiune unică, cu totul aparte.