ADVERTISEMENT

Victor Cornea este foarte fericit de când se iubește cu Andreea Bălan. În ultima vacanță petrecută cei doi împreună au demonstrat că sunt inseparabili și că dragostea lor este una puternică și solidă. Jucătorul de tenis a uimit cu mesajul său.

Victor Cornea, împlinit alături de Andreea Bălan

Victor Cornea (32 ani) se află pe locul 165 în clasamentul ATP, cea mai bună clasare fiind poziția 64 la dublu, atinsă în februarie 2024. Tenismenul sibian se bucură de un mare . A declarat că Andreea Bălan (41 ani) este una dintre cele mai mari susținătoare ale lui.

ADVERTISEMENT

Cei doi sunt împreună de 3 ani, jucătorul fiind mai fericit ca niciodată în planul personal. Acest lucru a reieșit în timpul unei deplasări în străinătate. Aflați într-o , sportivul a spart tiparele. A decis să renunțe la discreție și să le ofere urmăritorilor săi atenția pe care o primește la rândul său.

A transmis că este împlinit și împăcat cu toate alegerile sale. Jucătorul de tenis a profitat din plin de escapada în Kefalonia, Grecia, unde a făcut mai multe activități în aer liber. Plimbările cu barca și înotul s-au numărat printre preferatele sale, la fel și timpul de calitate petrecut cu partenera sa de viață, precum și cu fiicele acesteia, Ella și Clara.

ADVERTISEMENT

„Unde timpul încetinește”, a notat Victor Cornea, pe contul de Instagram. Ulterior, a repostat la secțiunea Stories mesajul distribuit de superba cântăreață de muzică ușoară. Andreea Bălan este extrem de recunoscătoare pentru toate momentele speciale pe care le petrece alături de cei dragi, inclusiv cu mama sa.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

”Aleg să mă bucur, să observ și să fiu recunoscătoare”

„Realizez tot mai des cât de finite sunt clipele acestea atât de frumoase. Suntem toți aici, împreună, Ella și Clara încă se joacă, și privesc lumea cu bucurie și inocență. Mama mea este lângă noi, sănătoasă. Avem șansa să fim împreună, să călătorim, să vedem locuri superbe și să strângem amintiri.

ADVERTISEMENT

Știu că, într-o zi, fetițele vor fi mari și lucrurile nu vor mai fi exact așa și îmi doresc ca ziua aceea să fie cât mai departe și să fiu mai prezentă acum. Aleg să mă bucur, să observ și să fiu recunoscătoare pentru că, într-o zi, s-ar putea ca acestea să fie clipele de care ne va fi cel mai dor”, a notat frumoasa blondină, în online.

Andreea Bălan este mult mai populară decât tenismenul cu care se iubește. Acest lucru reiese din comentariile multiple pe care le primește și aprecierile internauților. Cu toate acestea, soția lui Victor Cornea este încântată că împarte această călătorie numită viață cu jucătorul de tenis mai mic cu 9 ani decât ea.

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, vedeta de la TVR 1 este mulțumită de felul în care au decurs lucrurile până acum. De când s-a căsătorit totul a intrat pe calea cea dreaptă, artista precizând că merge mai des în vacanță datorită turneelor la care participă sportivul. Până acum a vizitat locuri speciale, încărcate cu istorie și peisaje care i-au tăiat răsuflarea.