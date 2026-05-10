Victor Cornea și Andreea Bălan, nuntă de poveste! Ce semnificație are ziua aleasă pentru marele eveniment. Dublă sărbătoare pentru jucătorul de tenis

Dan Suta
10.05.2026 | 14:19
Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă de poveste. Foto-montaj: FANATIK
Victor Cornea și Andreea Bălan trăiesc cea mai frumoasă zi a relației lor: nunta de poveste are loc astăzi, duminică, 10 mai 2026, o zi cu o însemnătate specială, o dublă sărbătoare pentru jucătorul de tenis. Ce semnificație are data aleasă pentru marele eveniment? Nimic nu e întâmplător!

Victor Cornea și Andreea Bălan, nuntă de vis la Buftea

Cântăreața și tenismenul își unesc destinele și în fața Domnului, după ce au bifat cununia civilă la finalul lunii aprilie 2026, într-un cadru de poveste, pe pontonul lacului Buftea din județul Buftea.

Evenimentul a fost planificat la milimetru de dansatoare, cunoscută pentru atenția pe care o dă detaliilor. La petrecerea de nuntă vor sosi 250 de invitați, printre care câteva nume grele din showbiz care vor întreține atmosfera. Soția lui Victor Cornea face o adevărată paradă a modei, căci a pregătit 4 rochii: una pentru ceremonia religioasă, una special creată pentru valsul mirilor și alte două rochii pentru restul petrecerii.

Victor Cornea, tată cu acte în regulă. Ce semnificație are data de 10 mai

Rochia principală, cu o trenă de patru metri, este o creație semnată Oui-Da-Fee. Ziua nu este specială doar pentru cântăreața de muzică pop-dance, ci și pentru cunoscutul sportiv. Data de 10 mai are o semnificație aparte în România, fiind celebrată Ziua Tatălui. Deși nu este tatăl biologic al fetițelor cântăreței, jucătorul de tenis a reușit să le cucerească pe Ella și Clara, care îl percep ca pe tatăl lor, Clara declarând recent într-un story că tenismenul este eroul ei, la școală, când elevii au vorbit în cadrul cursurilor despre tații lor.

De altfel, comentariul Clarei a provocat niște controverse în social media, însă fetele s-au atașat foarte mult de Victor, căci tenismenul este extrem de prezent în viața prințeselor artistei, însă asta nu înseamnă că George Burcea nu e îndrăgit de fete.  Totodată, sportivul are un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară.

Referitor la tenismen, Victor s-a bucurat de la începutul relației de sprijinul fostei jurate de la Te cunosc de undeva, blondina însoțindu-le în turneele de tenis pe care le-a avut, fiind alături de el inclusiv la meciurile de la celălalt capăt al lumii, în Australia.

Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
