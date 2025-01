Victor Dican a tras semnalul de alarmă după Farul – UTA 1-1: „Ar trebui să fim mai inspirați la finalizare”

, în etapa 22 din Superligă. Marcatorul constănțenilor, Victor Dican, a reacționat la finalul partidei.

Ce a declarat Victor Dican după Farul – UTA 1-1

Farul a fost condusă în meciul disputat la Ovidiu după reușita argentinianului Vuletich, dar a jucat mai apoi cu un om în plus, Cornel Râpă fiind eliminat pentru al doilea cartonaș galben. Introdus în minutul 78 de Gheorghe Hagi, Victor Dican a marcat după doar un minut, cu un șut din șase metri.

În minutul 85 s-a restabilit egalitatea numerică, . Nu s-a mai înscris până la final, iar duelul s-a încheiat la egalitate, rezultat care nu mulțumește pe niciuna dintre echipe.

Victor Dican a înscris din nou împotriva UTA-ei, după ce în turul campionatului a egalat pentru Farul în prelungirile meciului de la Arad, care s-a încheiat cu același scor, 1-1. Fostul jucător al Universității Cluj putea să facă „dubla” în jocul disputat luni la Ovidiu, dar lovitura sa de cap din careu a fost pe direcția portarului Iliev.

„Aparent, în meciurile cu UTA mi-a fost dat să marchez. Îmi pare rău că n-am fost inspirat la acea fază, am vrut să întorc, trebuia să dau de unde vine și cred că era gol.

Am mai avut o fază la care am făcut o preluare greșită în careu. Cred că azi noi am avut foarte multe ocazii, ar trebui să fim mai inspirați la finalizare” a afirmat fotbalistul de 24 de ani.

Farul nu renunță la calificarea în play-off: „Luptăm până la final”

Farul încheie etapa pe locul 12, cu 22 de puncte, iar pentru constănțeni urmează un duel în deplasare, pe terenul lui CFR Cluj, care se va disputa luni, 27 ianuarie, de la ora 20:00.

„Îmi pare rău că nu am luat trei puncte, pentru că aveam mare nevoie de ele și ne apropiam de play-off, dar acum trebuie să ne concentrăm să luăm maximum de puncte la Cluj.

N-avem cum să renunțăm la ideea de play-off, luptăm până la final, e clar că devine mai greu, dar trebuie să luptăm în continuare” a declarat Dican.