Victor Dorobanțu, Thing din Wednesday, a refuzat inițial rolul: „În prima zi de filmare am plâns”

Victor Dorobanțu a povestit ce a însemnat pentru el toată experiența Wednesday. A fost pe punctul de a rata șansa să-l joace pe Thing, a zburat pentru prima dată cu avionul pentru a participa la premiera serialului, în Los Angeles, iar viața i s-a schimbat radical. Acum, presa internațională îl vede nominalizat la Premiile Emmy.

Victor Dorobanțu, de la magicianul nu foarte cunoscut în România la ”mâna” din Wednesday

Victor Dorobanțu se bucură de un succes colosal . Apare în aproape toate cadrele, iar presa internațională a scris numeroase articole despre el. În unele dintre acestea, e sugerată posibilitatea de a fi nominalizat la Emmy sau la Globurile de aur, dar magicianul a fost la un pas să rateze șansa. A povestit totul în

„Mi s-a spus că sunt chemat la un casting, dar foarte pe scurt. ‘Haide, mă, lasă-mă în pace!’. Și am închis telefonul. M-a sunat de câteva ori femeia aia. Tim Burton a ținut neapărat un magician să joace Mâna”, și-a amintit Victor Dorobanțu.

Filmările serialului regizat de au durat din luna septembrie a anului trecut, până în martie 2022, timp în care actorii consacrați ai producției: Jenna Ortega, Catherine Zeta Jones, Luis Guzman și mulți alții, au stat în România.

Ce nu a spus până acum, este că înainte de a începe filmările propriu zise i s-a pus la dispoziție o întreagă echipă și un „studio”, pentru a-și contura personajul.

„A fost touch-ul meu personal să-l fac mai emotiv pe Thing, dar de când am primit și scenariul, chiar înainte să vină toți actorii din România, ne-am chinuit trei zile într-o hală imensă.

E prima oară când zic chestia asta, era o hală gigantică plină cu mobilă, plină cu foi pe pereți cu informații despre mâini, mișcări ale mâinilor. Era un studio într-o sală cu savanți despre o mână. Voiam să-i dăm caracter”, a relatat Victor Dorobanțu.

Victor Dorobanțu a plâns în prima zi de filmare a serialului Wednesday: „Am rămas blocat”

Tot ce a trăit pe platourile de filmare a fost inedit pentru Victor Dorobanțu, aflat la prima experiență de acest fel. Cel care îl aduce la viață pe Thing nu s-a ferit să recunoască că atunci când a văzut prima dat seturile pregătite special pentru serial, nu și-a putut stăpâni emoțiile.

„În prima zi de filmare erau seturile deja construite. În mare parte se evita să vezi seturile în timp ce se construiau. Prima dată când am intrat pe setul de filmare, am rămas blocat. Și eu m-am dus și am plâns la baie.

Nu mai puteam, eram fericit. La prima filmare îmi duduia inima și când am filmat prima oară o chestie cu mâna, nici mâna nu mai stătea locului. Am încercat, pe cât posibil, să nu o facem o mână agitată și animată. Tot ce face Thing, fac și eu în realitate”, a declarat Victor Dorobanțu.

Zilnic, Victor Dorobanțu ajungea la filmări înaintea colegilor săi și asta pentru că machiajul special al mâinii dura cel puțin trei ore.

„Machiajul dura, în medie, trei ore pe zi. De multe ori era noapte când veneam la filmări, ajungeam cu multe ore înaintea celorlalți, doar ca să fac asta. Aveam mai multe variante de încheieturi pentru fiecare poziție. Dacă eu aveam o poziție în care urcam pe masă și după mă mutam, erau trei încheieturi și trebuia să stăm trei ore pentru fiecare, pentru o scenă de 3-4 secunde”, actorul din Wednesday.

Care a fost cea mai dificilă scenă pentru Victor Dorobanțu: „Au fost seturi în care a trebuit să decupăm mese, paturi, saltele”

Chiar dacă au existat numeroase zvonuri despre sezonul 2 al serialului Wednesday, Victoru Dorobanțu le spulberă și spune că echipa nu a fost anunțată dacă, unde sau când se va filma acesta.

„Noi nu știm nimic despre sezonul 2. Sunt mai multe guri care să-și spună reacția. Mă îndoiesc să nu”, a afirmat actorul.

Până la o viitoare parte, „Thing” și-a amintit despre cele mai dificile scene pe care le-a avut de interpretat în acest sezon.

„Au fost seturi în care a trebuit să decupăm mese, paturi, saltele. Am avut un set în care, efectiv, o saltea de pat…dacă îți amintești scena când Thing și Wednesday sunt sub pat și camera vedea și peste pat și sub pat, nu puteam să fiu nicăieri și m-au întrebat, ‘Magicianule, unde dispari?’.

Cei de la set deck au construit o saltea care era fake. Arăta destul de normal la exterior, dar în realitate era un coșciug. Se deschidea, intrai în ea, te puneai pe burtă, băgai mâna printr-o gaură și stăteam acolo”, a spus Victor Dorobanțu.

„Cel mai greu moment a fost când Thing a fost la un pas de moarte”

Printre cele mai cadre pentru Victor Dorobanțu a fost cel în care Thing a fost la un pas de moarte sau când a trebuit să filmeze sub apă.

„Cel mai greu moment a fost ceva aia când pățește Thing ceva, când a fost la un pas de moarte. Scena aia a fost foarte grea. Era și locul foarte mic, eu trebuia să stau cumva după unchiul Fester, prin spatele lui. A fost foarte dificil… și să dai impresia aia că a murit, că a înviat. Am încercat de multe ori, dar a rămas chiar primul take, pentru că a fost o conexiune între mie și Jenna.

(…) Am filmat sub apă. Ne-au antrenat să stăm sub apă fără tub de oxigen. Erau scafandrii în jurul tău non stop și îți dădeau oxigen, dar pentru cadru trebuia să stai fără și trebuia să te abții tu cât mai mult. La cadrul ăla, dacă nu erau cascadorii noștri români nu ne ajuta nimeni”, a relatat Victor Dorobanțu.

Totodată, magicianul originar din Ploiești, a dezvăluit că există o scenă în serialului Wednesday în care a fost nevoie să fie înlocuit de un alt actor.

„Am avut și eu Covid și n-am putut să merg la filmări. E o scenă în serial unde nu e mâna mea. E o chestie de câteva secunde și a trebuit să fie altcineva”, a afirmat vedeta din Wednesday.

Luis Guzman și-a sărbătorit ziua de naștere cu pălincă

În lunile petrecute de marile vedete de la Hollywood, Victor Dorobanțu s-a împrietenit cu majoritatea, iar Luis Guzman i-a devenit un adevărat tovarăș. Atât de bine s-a simțit actorul în România, încât și-a sărbătorit ziua de naștere de două ori.

„A cerut neapărat să vină lăutari, să fie doar pălincă sau vin românesc și proțap și chestii. Trei ore mai târziu… îți dai seama.

Eu le-am povestit tradiția tăierii porcului de Crăciun. Furasem povestea de la Dan Badea, a făcut-o el într-un stand-up. Și erau ăia oripilați”, a zis Victor Dorobanțu.

Victor Dorobanțu, asaltat de fani în America

Victor Dorobanțu i-a mărturisit lui Speak că niciodată nu mai părăsise țara sau zburase cu avionul, iar atunci când a ajuns în State, a avut un șoc.

„Niciodată nu ieșisem din țară. Când am auzit 15-16 ore cu escală, vai… Eram panicat. Dar m-am simțit ok. Am avut și un zbor super mișto, acoperit de ei, cu business class. Când am ajuns în L.A, văd așa un val de oameni, 3040 de oameni.

În România nu mă știa nimeni, iar în America au năvălit ăia pe mine. Știau de pe Insta. Pentru mine a fost un șoc. Era și bucurie și panică”, și-a amintit Victor Dorobanțu.

Ulterior, Victor Dorobanțu a fost cazat la un hotel exclusivist, împreună cu alte mari staruri ale lumii, iar experiența a fost una inedită.

„Eram cu Jamie Foxx la micul dejun. Experiența asta cu hotelul a fost wow. Erau numai oameni de genul ăsta. Eu mă simțeam ca melteaanul din România.

Am stat 2 nopți. Îmi pare rău că nu am stat mai mult. Tipul care l-a jucat pe Mânuță, Christopher Hart, mă invitase și nu am avut timp să merg”, a relatat actorul.

Ce planuri are Victor Dorobanțu după ce a apărut în Wednesday

După ce au participat la premiera serialului, Victor Dorobanțu și George Burcea au căutat un local în care să se distreze.

„După premieră, pe acolo se închidea totul pe la 22, nu prea era activitate în majoritatea barurilor și ne-am plimbat pe Sunset Boulevard să căutăm să bem și noi ceva. Am dat de un bar de mexicani care au fost fierți pe noi. Am făcut trucuri de magie pe acolo”, a dezvăluit magicianul.

Acum, actorul a mărturisit că i s-a schimbat viața radical și că a primit mai multe oferte de a pleca în străinătate, atât cu magia, cât și cu actoria .

„Mie mi s-a schimbat și personalitatea mea. Nu mai înțeleg nimic din mine. Nu fac față. Eu am țintele mele, asta cu actoria în toate direcțiile și asta cu magia. Și acum am primit și eu o ofertă și o să duc în afară. Nu vreau să plec de tot”, a spus Victor Dorobanțu.

Totodată, „Thing” plănuiește să-și asigure mâna cu care a făcut furori în serialul Wednesday și care l-a propulsat pe culmile succesului.

„Majoritatea companiilor de asigurare din România au asigurare pe tot corpul și unele au și mențiuni specifice, dacă îți rupi piciorul, dacă îți rupi mâna.

Dar nu e ca în situația lui Kim Kardashian care are asigurare și pe partea dorsală, pe călcâie și pe glezne. Asta o să urmăresc și eu”, a mărturisit Victor Dorobanțu.